Μητσοτάκης: Η μεταρρύθμιση ΟΠΕΚΕΠΕ είναι η πιο δύσκολη που μπορώ να θυμηθώ

Το εβδομαδιαίο μήνυμα του πρωθυπουργού

Πηγή: newpost.gr / Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi
Ο Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης έκανε ειδική αναφορά στο αναγεννημένο Πεντάγωνο και τη νέα βιοκλιματική πρόσοψή του που αποκαλύφθηκε την επομένη της εθνικής επετείου της 28ης Οκτωβρίου, στο εβδομαδιαίο μήνυμά του.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στις αυξήσεις στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων που υπολογίζονται, κατά μέσο όρο, στα 145 ευρώ τον μήνα. Σχολιάζοντας την πρόσφατη περιπέτεια της υγείας του ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε, μεταξύ άλλων, ότι «μπαίνουμε στον Νοέμβριο με έργα σε εξέλιξη και πολλή όρεξη για δουλειά». Παράλληλα αναφέρθηκε στη Μονή Σινά τονίζοντας ότι «οι προσπάθειες της Ελληνικής και της Αιγυπτιακής Πολιτείας έχουν, ήδη, ανοίξει τον δρόμο ώστε ο λατρευτικός χαρακτήρας της Μονής και τα δικαιώματά της να διατηρηθούν στο διηνεκές». Ειδική αναφορά έκανε και στον ΟΠΕΚΕΠΕ επισημαίνοντας ότι είναι «η πιο δύσκολη μεταρρύθμιση που μπορώ να θυμηθώ».

