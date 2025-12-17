VW T-Roc: Πέντε αστέρια στις δοκιμές ασφαλείας Euro NCAP

Δείτε αναλυτικά τα συστήματα που προσφέρουν υψηλή ασφάλεια

STAR.GR
Αυτοκινητο
Πρώτη Δημοσίευση: 15.12.25, 19:23
VW T-Roc: Πέντε αστέρια στις δοκιμές ασφαλέίας Euro NCAP
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Το νέο T-Roc λαμβάνει τη μέγιστη βαθμολογία πέντε αστέρων στον Euro NCAP. Το νέο T-Roc πέτυχε υψηλές βαθμολογίες στις δοκιμές του φημισμένου ευρωπαϊκού ινστιτούτου προστασίας των καταναλωτών. Η αξιολόγηση κάλυψε τους τομείς «προστασία των ενήλικων επιβατών», «προστασία των παιδιών» και «προστασία των ευάλωτων χρηστών του οδικού δικτύου», καθώς και «προστασία των πεζών».VW T-Roc: Πέντε αστέρια στις δοκιμές ασφαλείας Euro NCAP

Τα βασικά συστήματα υποβοήθησης οδηγού του νέου T-Roc1 συνοπτικά: 
Λειτουργία αυτόματης πέδησης σε στροφή εμπρός από αντίθετα ερχόμενο όχημα και υποβοήθηση στο σύστημα διεύθυνσης για αποφυγή της σύγκρουσης
Ανίχνευση απόσπασης προσοχής και υπνηλίας
Λειτουργία αυτόματης συγκράτησης (Auto Hold) για το ηλεκτρονικό χειρόφρενο
Υποβοήθηση εκκίνησης σε ανηφόρα
Υποβοήθηση στάθμευσης (προειδοποιητικά σήματα για τυχόν εμπόδια τόσο μπροστά όσο και πίσω)
Ηλεκτρονικό πρόγραμμα ευστάθειας (ESP)
Υποβοήθηση μεγάλης σκάλας φώτων "Light Assist"
Περιοριστής ταχύτητας με προγνωστική λειτουργία ελέγχου
Cruise control
Προσαρμοζόμενο cruise control (ACC) (στάνταρ από το επίπεδο εξοπλισμού "Life")
Υποβοήθηση διασταύρωσης
Πέδηση έκτακτης ανάγκης "Front Assist" με ανίχνευση πεζών και ποδηλατών
Υποβοήθηση στάθμευσης "Park Assist Plus" (στάνταρ από τα επίπεδα εξοπλισμού "Style" και "R-Line")
Κάμερα οπισθοπορείας "Rear View" (στάνταρ από το επίπεδο εξοπλισμού "Life")
Υποβοήθηση διατήρησης λωρίδας "Lane Assist"
Υποβοήθηση αλλαγής λωρίδας "Side Assist" με ειδοποίηση διασταυρούμενης κυκλοφορίας πίσω και προειδοποίηση αποβίβασης
Αναγνώριση σημάτων κυκλοφορίας.

VW T-Roc: Πέντε αστέρια στις δοκιμές ασφαλείας Euro NCAP

Τα ακόλουθα συστήματα υποβοήθησης οδηγού είναι επίσης διαθέσιμα ως προαιρετικές επιλογές για το T-Roc1  Πακέτο τεχνολογίας "IQ.DRIVE" με σύστημα υποβοήθησης "Travel Assist" συμπεριλαμβανομένων των "Lane Assist" και "Emergency Assist",προληπτικό σύστημα προστασίας επιβατών,επισκόπηση περιβάλλοντος "Area View" συμπεριλαμβανομένης κάμερας οπισθοπορείας "Rear View",head-up οθόνη ενδείξεων στο παρμπρίζ

VW
 |
VW T-ROC
 |
ΔΟΚΙΜΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ EURO NCAP
 |
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
