VW T-Roc: Πέντε αστέρια στις δοκιμές ασφαλείας Euro NCAP

Το νέο T-Roc λαμβάνει τη μέγιστη βαθμολογία πέντε αστέρων στον Euro NCAP. Το νέο T-Roc πέτυχε υψηλές βαθμολογίες στις δοκιμές του φημισμένου ευρωπαϊκού ινστιτούτου προστασίας των καταναλωτών. Η αξιολόγηση κάλυψε τους τομείς «προστασία των ενήλικων επιβατών», «προστασία των παιδιών» και «προστασία των ευάλωτων χρηστών του οδικού δικτύου», καθώς και «προστασία των πεζών».

Τα βασικά συστήματα υποβοήθησης οδηγού του νέου T-Roc1 συνοπτικά:

Λειτουργία αυτόματης πέδησης σε στροφή εμπρός από αντίθετα ερχόμενο όχημα και υποβοήθηση στο σύστημα διεύθυνσης για αποφυγή της σύγκρουσης

Ανίχνευση απόσπασης προσοχής και υπνηλίας

Λειτουργία αυτόματης συγκράτησης (Auto Hold) για το ηλεκτρονικό χειρόφρενο

Υποβοήθηση εκκίνησης σε ανηφόρα

Υποβοήθηση στάθμευσης (προειδοποιητικά σήματα για τυχόν εμπόδια τόσο μπροστά όσο και πίσω)

Ηλεκτρονικό πρόγραμμα ευστάθειας (ESP)

Υποβοήθηση μεγάλης σκάλας φώτων "Light Assist"

Περιοριστής ταχύτητας με προγνωστική λειτουργία ελέγχου

Cruise control

Προσαρμοζόμενο cruise control (ACC) (στάνταρ από το επίπεδο εξοπλισμού "Life")

Υποβοήθηση διασταύρωσης

Πέδηση έκτακτης ανάγκης "Front Assist" με ανίχνευση πεζών και ποδηλατών

Υποβοήθηση στάθμευσης "Park Assist Plus" (στάνταρ από τα επίπεδα εξοπλισμού "Style" και "R-Line")

Κάμερα οπισθοπορείας "Rear View" (στάνταρ από το επίπεδο εξοπλισμού "Life")

Υποβοήθηση διατήρησης λωρίδας "Lane Assist"

Υποβοήθηση αλλαγής λωρίδας "Side Assist" με ειδοποίηση διασταυρούμενης κυκλοφορίας πίσω και προειδοποίηση αποβίβασης

Αναγνώριση σημάτων κυκλοφορίας.

Τα ακόλουθα συστήματα υποβοήθησης οδηγού είναι επίσης διαθέσιμα ως προαιρετικές επιλογές για το T-Roc1 Πακέτο τεχνολογίας "IQ.DRIVE" με σύστημα υποβοήθησης "Travel Assist" συμπεριλαμβανομένων των "Lane Assist" και "Emergency Assist",προληπτικό σύστημα προστασίας επιβατών,επισκόπηση περιβάλλοντος "Area View" συμπεριλαμβανομένης κάμερας οπισθοπορείας "Rear View",head-up οθόνη ενδείξεων στο παρμπρίζ