Δημήτρης Ζήκος: «Είμαι περήφανος που κέρδισα τη Φάρμα!», είπε συγκινημένος

Μετά τη μεγάλη νίκη στη Φάρμα, κερδίζοντας το έπαθλο των 50.000 ευρώ, ο Δημήτρης Ζήκος βρέθηκε στο Breakfast@Star μιλώντας για την εμπειρία του αυτή. Ο παίκτης, φανερά συγκινημένος, αναφέρθηκε στην ξαφνική απώλεια του πατέρα του, αλλά και στη βοήθεια της συμπαίκτριας του, της Στέλλας, στο παιχνίδι.

«Νιώθω πολύ καλά... πολύ περήφανος που το κατάφερα! Κακά τα ψέματα ο ανταγωνισμός ήταν μεγάλος, οι δυσκολίες, οι συνθήκες, η πείνα... μεγάλος παράγοντας», είπε αρχικά ο Δημήτρης στην παρέα του Breakfast. «Το πίστεψα ότι θα κερδίσω, με αυτόν τον σκοπό μπήκα μέσα», πρόσθεσε. «Ο Λευτέρης ήταν από τους καλύτερους αντιπάλους που θα μπορούσα να έχω», σχολίασε λέγοντας ότι ήταν πολύ δυνατός παίκτης. «Σε κάποιες δοκιμασίες δεν περίμενα ότι θα τον κερδίσω», ξεκαθάρισε.

Ο Δημήτρης αποκάλυψε ότι ο πατέρας του που έφυγε από τη ζωή το 2023, του έδωσε δύναμη να προχωρήσει στο παιχνίδι. «Ο πατέρας μου έφυγε 14 Αυγούστου του 2023. Με πονάει ακόμα πολύ, είναι αλήθεια, γιατί ήταν πολύ απότομο. Το ξέρω δηλαδή με το που άκουσα ότι λιποθύμησε ο πατέρας. Λέω, μάλλον δε λιποθύμησε, απλά δεν μου το λένε... Ναι, πήγαμε κατευθείαν στο χωριό τρέχοντας με τον αδερφό μου. Και εκεί ήταν η δύσκολη στιγμή», αποκάλυψε σχετικά.

«Ποια είναι η συμβουλή που σου έχει δώσει και την έχεις φυλαχτό μέχρι σήμερα και την έχεις και στο παιχνίδι;», τον ρώτησε η Ελένη Χατζίδου. «Να είμαι αληθινός πάντα. Ο καλός δεν χάνει ποτέ. Ο καλός ό,τι και να πουν, ό,τι και να κάνουν δε θα χάσει. Να είσαι ο εαυτός σου, να είσαι αληθινός, να είσαι δυνατός. Ο κόσμος δεν είναι όπως τον φαντάζεσαι στο μυαλό σου. Δεν είναι όλοι φίλοι. Αυτό μου το είχε πει πολλές φορές ο πατέρας μου», απάντησε με τον Ετεοκλή να σχολιάζει ότι είναι πολύ γλυκός, σε αντίθεση με το σκληρό πρόσωπο που έδειξε στο παιχνίδι.

Ο μεγάλος νικητής του παιχνιδιού δε θα μπορούσε να μην αναφερθεί και στη συμβολή της Στέλλας, με την οποία έγιναν ζευγάρι, στην πορεία του στη Φάρμα. Πώς γνωρίστηκαν, πώς συνδέθηκαν; «Μέσα στη Φάρμα είναι και οι ίδιες συνθήκες που σπρώχνουν πολλές φορές κάποιες καταστάσεις να έρθουν πιο κοντά. Η Στέλλα είναι αυθεντική. Ήξερα δηλαδή ότι θα κάτσω στο τραπέζι, μόλις σηκωθώ από το τραπέζι, δε θα πει άλλα λόγια πίσω μου, στην πλάτη μου. Αυτά που έλεγε όταν ήμουν μπροστά εγώ στο τραπέζι, θα πει τα ίδια λόγια και από πίσω», ξεκαθάρισε.

Αφού αποκάλυψε ότι είναι κανονικά μαζί με τη Στέλλα, είπε: «Κοιτάξτε, τώρα λόγω απόστασης, δεν ξέρω πώς θα καταφέρω και να τη βλέπω τόσο συχνά».

«Έχω μάθει στη ζωή μου να είναι σκληρός», είπε ο Δημήτρης, ενώ όσον αφορά στο έπαθλο, είπε ότι αρχικά θα καλύψει κάποιες από τις υποχρεώσεις του ως αγρότης που είναι. «Θέλω να καθαρίσω το μυαλό μου από όλο το κομμάτι της Φάρμας, από αυτήν την εμπειρία. Σίγουρα ότι δεν είχα κινητό μέσα στη Φάρμα αυτούς τους δύο μήνες ήταν ό,τι καλύτερο έχω ζήσει», είπε κλείνοντας ο μεγάλος νικητής του παιχνιδιού

