Χίος: Συναγερμός για 12χρονο αγόρι που αγνοείται μετά το ναυάγιο

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες στη Χίο για τον εντοπισμό ενός 12χρονου αγοριού που αγνοείται μετά το ναυάγιο με μετανάστες.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Γιάννη Σωτηρόπουλου στο Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων του Star, ένας από τους τραυματίες μετανάστες ανέφερε μέσω διερμηνέα στις Αρχές, ότι αναζητά το ανήλικο παιδί του, το οποίο δεν έχει εντοπιστεί.

Όπως είπε, ήταν μαζί του στη βάρκα και τρία παιδιά, εκ των οποίων το ένα παραμένει αγνοούμενο. Μετά την κατάθεση αυτή, οι έρευνες εντάθηκαν. Ωστόσο, διακόπηκαν προσωρινά λόγω της σφοδρής κακοκαιρίας που έπληξε την περιοχή τις πρωινές ώρες.

Ο πατέρας του παιδιού δήλωσε στις Αρχές ότι ένα από τα τρία παιδιά του αγνοείται

Δυστυχώς όσο περνά ο χρόνος, οι ελπίδες για τον εντοπισμό του παιδιού μειώνονται δραματικά.

Χίος: Βαριές κατηγορίες για τον Μαροκινό διακινητή

Ποινική δίωξη για δύο βαριά κακουργήματα άσκησε σε βάρος του Μαροκινού, ο οποίος σύμφωνα με μαρτυρίες είναι ο διακινητής.

Ο άνδρας που νοσηλεύεται τραυματισμένος κατηγορείται για πρόκληση ναυαγίου με αποτέλεσμα τον θάνατο και παράνομη διακίνηση μεταναστών.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του δημοσιογράφου του Star, ο εισαγγελέας μετέβη ο ίδιος στο νοσηλευτικό ίδρυμα. Τις επόμενες ημέρες, εφόσον το επιτρέψει η κατάσταση της υγείας του, ο κατηγορούμενος αναμένεται να απολογηθεί ενώπιον του ανακριτή.

