ΕΔΕ για την τραγωδία στη Χίο - «Χτενίζουν» την περιοχή για επιζώντες
Ελλαδα
Πηγή: Δελτίο Ειδήσεων STAR
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR (4/2/2026)
Τραγωδία συγκλονίζει τη Χίο, αφού διακινητές έριξαν φουσκωτό με το οποίο μετέφεραν μετανάστες πάνω σεΛεζάντα Εικόνας σκάφος του Λιμενικού, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 15 άνθρωποι και να τραυματιστούν 26, ανάμεσά τους ένας άνδρας και μία γυναίκα της Ελληνικής Ακτοφυλακής. Στο νοσοκομείο του νησιού σήμανε συναγερμός, αφού ανάμεσα στους τραυματίες υπήρχαν πολλά παιδιά.

Ελικόπτερο και σκάφη του Λιμενικού χτενίζουν την περιοχή

Ελικόπτερο και σκάφη του Λιμενικού χτενίζουν την περιοχή. Με αναμμένους τους προβολείς βοηθούν τους δύτες να εντοπίσουν επιζώντες. Στο νερό υπάρχουν πολλοί νεκροί.

Τραγωδία ανοιχτά της Χίου: 15 οι νεκροί μετά το επεισόδιο με διακινητές

Χίος: Διατάχθηκε ΕΔΕ για να ερευνηθούν οι συνθήκες του ναυαγίου 

ΕΔΕ για την τραγωδία στη Χίο - «Χτενίζουν» την περιοχή για επιζώντες

Ένορκη Διοικητική Εξέταση διέταξε το Υπουργείο Ναυτιλίας για το τραγικό ναυάγιο στη Χίο, με εντολή του υπουργού Βασίλη Κικίλια, ώστε να διερευνηθούν πλήρως οι συνθήκες του δυστυχήματος χωρίς καμία σκιά. Η ΕΔΕ ανατέθηκε σε ανώτατο αξιωματικό από το αρχηγείο του Λιμενικού Σώματος. Στο νοσοκομείο της Χίου λαμβάνονται καταθέσεις από 25 Αφγανούς επιζώντες τραυματίες, με στόχο τον εντοπισμό των διακινητών. Υπάρχει πληροφορία για πιθανή εμπλοκή Μαροκινού, χωρίς ακόμη επιβεβαίωση. 

Σε πλήρη εφαρμογή τέθηκε, με εντολή του υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη, το ειδικό πρωτόκολλο διαχείρισης κρίσεων.

Χίος: Επεισόδιο με Λιμενικό και διακινητές - Νεκροί και τραυματίες

Χίος: Με ασθενοφόρα στο νοσοκομείο οι τραυματίες 

Χίος: Με ασθενοφόρα στο νοσοκομείο οι τραυματίες 

Στο λιμάνι τα ασθενοφόρα έφτασαν το ένα μετά το άλλο. Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Είναι άντρες, γυναίκες και πολλά παιδιά. Υπάρχουν όμως και πολλοί νεκροί.

Οι διακινητές λίγο πριν την ακτή, στην περιοχή του Μερσινιδίου, είδαν το σκάφος του Λιμενικού να τους κάνει σήμα να σταματήσουν. Όμως, σύμφωνα με τις αρχές, επιχείρησαν να πέσουν πάνω του, με αποτέλεσμα να ανατραπούν και να βρεθούν στη θάλασσα.

Στο νοσοκομείο επικράτησε πανικός. Υπάρχουν πολλά παιδιά ανάμεσα στους τραυματίες. Ηλικίες από ενός έτους έως 15. Δύο γυναίκες κυοφορούσαν. Μπήκαν στα επείγοντα για να τους παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.

Δύο λιμενικοί τραυματίστηκαν από την πρόσκρουση. Ο ένας επέστρεψε στο σπίτι του λίγο μετά τα μεσάνυχτα. Η γυναίκα συνάδελφός του όμως έμεινε στο νοσοκομείο.

Χίος: Χτενίζουν την περιοχή για τυχόν επιζώντες

Χίος: Χτενίζουν την περιοχή για τυχόν επιζώντες

Το πρωί ελικόπτερα και σκάφη έκαναν ξανά έλεγχο στα πάντα. Κάποιοι μιλούν για νεκρούς μετανάστες από σφαίρες των λιμενικών. Όμως κάτι τέτοιο δεν συνέβη ποτέ.

Οι αρχές έχουν προχωρήσει σε ανακρίσεις και, σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν στοιχεία για 3 διακινητές που βρίσκονται ήδη στα χέρια τους.

Μεταναστευτικές ροές στην Ελλάδα το 2025

Τα τελευταία στοιχεία του υπουργείου Μετανάστευσης είναι από τον Δεκέμβριο του 2025. Συγκριτικά με το 2024, οι μεταναστευτικές ροές μειώθηκαν κατά 21%. 

Συγκεκριμένα για τη Χίο, το 2025 έχει 3.110 καταγεγραμμένες αφίξεις, σημαντικά χαμηλότερα από Κρήτη, Λέσβο, Σάμο κι άλλα νησιά. Στη δομή της Χίου στο τέλος του 2025 έμεναν 725 άτομα.

