Χίος: Επεισόδιο με Λιμενικό και διακινητές - Νεκροί και τραυματίες

Σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης στη Χίο, με περιπολικό του λιμενικού και διακινητές μεταναστών σε λέμβο.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, το πλήρωμα του λιμενικού εντόπισε τη λέμβο που μετέφερε μετανάστες και έδωσε εντολή

Το περιπολικό σκάφος του λιμενικού εντόπισε τη λέμβο με τους μετανάστες να κινούνται ανοιχτά των Βροντάδων και έδωσε σήμα να γυρίσουν πίσω. Ωστόσο, διακινητές στη λέμβο των μεταναστών φέρεται να επιχείρησε να εμβολίσει τους λιμενικούς.

Όπως μετέδωσε το politischios.gr, κατά την εξέλιξη της επιχείρησης ακινητοποίησης του σκάφους, υπήρξε σύγκρουση και ανταλλαγή πυροβολισμών, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό πολλών επιβαινόντων, αλλά και τον θάνατο άλλων.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι υπάρχουν τουλάχιστον 4 νεκροί μετανάστες, αρκετοί τραυματίες και αγνοούμενοι.

Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση έρευνας και διάσωσης. Η Ελλάδα εξέδωσε NOTAM για τις έρευνες στη θάλασσα για τους αγνοούμενους, ενώ υπάρχουν φόβοι ότι ο αριθμός των νεκρών μπορεί να αυξηθεί.

Η ανακοίνωση του λιμενικού για το περιστατικό στη Χίο

Σε εξέλιξη βρίσκεται έρευνα και διάσωση υπό τον συντονισμό του ΕΚΣΕΔ στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά του Μυρσινιδίου Χίου μετά από σύγκρουση ταχυπλόου σκάφους με αλλοδαπούς επιβαίνοντες με πλήρωμα λιμενικού σώματος. Στην περιοχή βρίσκονται 4 πληρώματα λιμενικού σώματος, 1 ιδιωτικό σκάφος με επιβαίνοντες ιδιώτες δύτες, ενώ στο σημείο βρίσκεται και 1 ελικόπτερο της πολεμικής αεροπορίας.

Χωρίς τις αισθήσεις τους έχουν εντοπιστεί 4 αλλοδαποί. Επιπλέον, από το συμβάν έχουν τραυματιστεί 2 στελέχη λιμενικού σώματος, τα οποία διακομίσθηκαν στο γενικό νοσοκομείο Χίου, καθώς και οι 24 διασωθέντες αλλοδαποί.

Η ανακοίνωση του ΕΚΑΒ για το περιστατικό στη Χίο

Άμεση ανταπόκριση από τις δυνάμεις του ΕΚΑΒ με 6 ασθενοφόρα. Προς το παρόν οι διασώστες του ΕΚΑΒ έχουν έχουν διακομίσει στο γενικό νοσοκομείο Χίου, 18 παράτυπους μετανάστες, (ανάμεσά τους και μια έγκυο γυναίκα) και δύο στελέχη του λιμενικού σώματος. Όλοι τους είναι σε καλής κατάσταση. Οι δυνάμεις του ΕΚΑΒ παραμένουν σε ετοιμότητα.