Νέα Πέραμος: «Τα πλούτη προσέλκυσαν κόσμο. Είχε μπλέξει με κακές παρέες»

Η έκκληση του πατέρα του 27χρονου που δολοφονήθηκε στη Νέα Πέραμο / Βίντεο από το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star

Έκκληση να εντοπιστούν και να συλληφθούν οι εκτελεστές του γιου του απηύθυνε μέσω του Star, ο πατέρας του 27χρονου που βρέθηκε νεκρός στη Νέα Πέραμο. Την ίδια ώρα, κατάθεση στις Αρχές έδωσε η σύντροφος του θύματος, ενώ η μητέρα του ξεκαθαρίζει πως ουδέποτε ζητήθηκαν λύτρα.

Τα στελέχη του Τμήματος Ανθρωποκτονιών εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο κάτι να μην εξελίχθηκε σύμφωνα με το σχέδιο των δραστών. Δεν πήραν αυτό που ήθελαν; Ή μήπως το θύμα τους αναγνώρισε;

Για τον πατέρα του 27χρονου, που μίλησε στο Star και στον Αλέξανδρο Γύγο, ένα είναι το ζητούμενο.

«Να βρεθούν οι δολοφόνοι που τον σκότωσαν. Πιστεύω θα πιαστούν αυτοί που το έκαναν».

Νέα Πέραμος: Τι κατέθεσε στο Ανθρωποκτονιών η σύντροφος του 27χρονου

Η σύντροφος του 27χρονου κατέθεσε την Τρίτη στους αστυνομικούς του Ανθρωποκτονιών. Ήταν ο πιο κοντινός του άνθρωπος και εκείνη που ενημέρωσε τις Αρχές, όταν ξύπνησε και δεν τον είδε δίπλα της.

Δέχθηκε καταιγισμό ερωτήσεων από τους έμπειρους αξιωματικούς του Ανθρωποκτονιών, καθώς θέλουν να μάθουν λεπτομέρειες για τις τελευταίες επαφές του Μανώλη. Τη ρώτησαν επίσης, αν το θύμα της είχε εκμυστηρευθεί κάποιο φόβο του ή κάποια απειλή που μπορεί να είχε δεχθεί.

«Δεν μπορώ να υποθέσω ποιος ήθελε το κακό του. Δεν ξέρω τίποτα και δεν μου είχε πει κάτι συγκεκριμένο», τους απάντησε.

Οι Αρχές προσπαθούν να φωτίσουν το κίνητρο της απαγωγής και της δολοφονίας. Προσωπικές διαφορές; Επαγγελματικές εκκρεμότητες;

Πάντως, η μητέρα του υποστηρίζει ότι δεν επικοινώνησε κανείς να τους ζητήσει λύτρα: «Όχι, κανένας (δεν επικοινώνησε κανείς για λύτρα). Γι’ αυτό και δεν περιμέναμε αυτή την εξέλιξη. Δεν είχε κάτι, δεν μου είχε πει ποτέ τίποτα».

Νέα Πέραμος: Από πού προερχόταν η μεγάλη περιουσία του 27χρονου

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Αλέξανδρου Γύγου στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star, οι συγγενείς του υποστηρίζουν ότι τα πολλά χρήματα που είχε ο 27χρονος δεν είχαν προέλθει από την εταιρεία που είχε ανοίξει. Με την ενηλικίωση του, είχε πρόσβαση στην πολύ μεγάλη περιουσία του παππού του.

Ήταν ο αγαπημένος του εγγονός και ήθελε να έχει ανέσεις και μια καλή ζωή. Πριν από περίπου δύο χρόνια ο παππούς του πέθανε και με διαθήκη του άφησε εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ σε μετρητά και ακίνητη περιουσία. Μέρος της κληρονομιάς είχε λάβει και ο πατέρας του θύματος, με τον οποίο δεν είχαν και τις καλύτερες σχέσεις.

«Τα πλούτη προσέλκυσαν αρκετό κόσμο που ήθελε να τον εκμεταλλευτεί, δημιούργησε φιλίες με βάση το χρήμα. Έτσι είχε μπλέξει και με κακές παρέες». Αυτό υποστηρίζουν οι δικοί του.

Νέα Πέραμος: Τον απήγαγαν με τη μέθοδο «tiger» και τον βασάνισαν

Οι δράστες περίμεναν για ώρες τον 27χρονο επιχειρηματία να επιστρέψει στο σπίτι του. Οπλισμένοι και με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους, μόλις τον είδαν, τον άρπαξαν και εξαφανίστηκαν.

Κρατήθηκε για λίγες ημέρες σε άγνωστο κρησφύγετο, με χαρακτηριστικά που παραπέμπουν ξεκάθαρα στη μέθοδο απαγωγής τύπου «tiger».

«Αυτές οι απαγωγές γίνονται με ακραία θρασύτητα. Όπως φάνηκε και στο βίντεο, μέσα σε κατοικημένο χώρο, δείχνουν σκληρότητα και απεριόριστη αγριότητα από τους δράστες», σχολίασε ο ιδιωτικός ερευνητής, Γιώργος Τσούκαλης.

Κομβικό στοιχείο για την έρευνα είναι το όχημα των δραστών. Οι αστυνομικοί αναλύουν κάμερες ασφαλείας, προσπαθώντας να διαπιστώσουν αν χρησιμοποιήθηκε το ίδιο αυτοκίνητο τόσο την ημέρα της απαγωγής όσο και την ημέρα της εκτέλεσης.

