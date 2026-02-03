«Δεν ήμουν μεθυσμένος, μπερδεύτηκα με το GPS», λέει ο μπασκετμπολίστας

«Δεν ήμουν μεθυσμένος, μπερδεύτηκα με το GPS», δήλωσε αποκλειστικά στο STAR και τη Βαλεντίνα Καραγεωργίου ο Αμερικανός μπασκετμπολίστας που συνελήφθη να οδηγεί επάνω στις γραμμές του τρένου στην Ιερά Οδό.

Στο σοκαριστικό βίντεο-ντοκουμέντο φαίνεται να ακινητοποιεί το όχημά του πάνω στις ράγες, αγνοώντας τον κίνδυνο πρόκλησης σοβαρού ατυχήματος. Προηγουμένως είχε οδηγήσει 300 μέτρα κατά μήκος των γραμμών του τρένου.

«Οδηγούσα για να επιστρέψω στην πόλη, ακολουθούσα το GPS και πήρα λάθος στροφή. Ακινητοποίησα το αυτοκίνητο πάνω στις ράγες από λάθος μου. Όταν κατάλαβα ότι δεν μπορούσα να φύγω, πήρα το τηλέφωνο ενός πεζού και κάλεσα την Αστυνομία», τόνισε ο Ντένζελ Ζέικερι Μπράιαντ.

Ωστόσο, το αλκοτεστ που του έγινε έδειξε ότι στο αίμα του υπήρχε διπλάσια ποσότητα αλκοόλ από το επιτρεπόμενο όριο. Συγκεκριμένα, η μέτρηση έδειξε 0,56 γραμμάρια αλκοόλ ανά λίτρο αίματος, ενώ το νόμιμο όριο είναι 0,25.

Από την πλευρά του, ο μπασκετμπολίστας υποστηρίζει ότι δεν είχε πιει: «Δεν ήμουν μεθυσμένος. Αν είχα πιει, δε θα έπαιρνα αυτοκίνητο.

Στις ΗΠΑ η οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ είναι πολύ σοβαρό αδίκημα και δε θα το έκανα ούτε σε άλλη χώρα. Λυπάμαι πραγματικά. Νιώθω άσχημα, γιατί απογοήτευσα πολλούς ανθρώπους. Νιώθω ότι κοστίζει στην ομάδα μου. Η ομάδα και οι συμπαίκτες μου ήταν πάντα δίπλα μου, ειδικά αφού δεν έχω εδώ την οικογένειά μου».

Τι προκαλεί στον οργανισμό η μεγάλη ποσότητα αλκοόλ στο αίμα

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι σε αυτή την ποσότητα αλκοόλ:

μειώνεται η ικανότητα συγκέντρωσης

καθυστερεί ο χρόνος αντίδρασης

διπλασιάζεται ο κίνδυνος ατυχήματος

Ο μπασκετμπολίστας της Χαλκίδας πέρασε δύο νύχτες στο κρατητήριο, κατέβαλε πρόστιμο 1.000 ευρώ και του αφαιρέθηκε το δίπλωμα οδήγησης για τρεις μήνες.

