Μετά το πρώτο Mystery Box, ήρθε κι η ώρα για το πρώτο Τεστ Δημιουργικότητας, αυτήν τη φορά για τη δεύτερη μπριγάδα του MasterChef.

«MasterChef 10, το 10 το καλό, ότι ξέρατε για τον διαγωνισμό καλό είναι να το ξεχάσετε γιατί φέτος το μόνο που μπορούμε να υποσχεθούμε είναι συνεχείς ανατροπές. Εσείς τι πρέπει να κάνετε; Να είστε στοχοπροσηλωμένοι, συγκεντρωμένοι και κάθε μέρα να δίνετε τον καλύτερό σας εαυτό. Και τι έχουμε σήμερα για εσάς; Έχουμε το πρώτο Τεστ Δημιουργικότητας», ανακοίνωσε στους παίκτες ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος.

MasterChef: Πρώτο Τεστ Δημιουργικότητας για τη δεύτερη μπριγάδα

Με το γνωστό του χιούμορ ο «Θείος» αποκάλυψε ποιος έχει επιλέξει το υλικό για το πρώτο Τέστ Δημιουργικότητας, κι αυτός δεν είναι άλλος από τον Σωτήρη Κοντιζά! «Ευχαριστώ πολύ συνάδελφε για την πολύ ωραία εισαγωγή», απάντησε ο σεφ και κριτής και συνέχισε απευθυνόμενος στους παίκτες: «Πρώτο τεστ δημιουργικότητας, που σημαίνει ότι περιμένουμε κάποια πράγματα από εσάς. Πριν όμως μιλήσουμε για το βασικό υλικό και τα χαρακτηριστικά του τεστ δημιουργικότητας, να δούμε κάποια άλλα χαρακτηριστικά της δοκιμασίας. Τι θα έχετε να κάνετε σήμερα, τι θα αντιμετωπίσετε. Σήμερα λοιπόν, θα έχουμε μαγειρικές μονομαχίες. Επτά. Επτά πάγκοι, επτά ζευγάρια, επτά μαγειρικές μονομαχίες. Από τις οποίες θα προκύψουν επτά νικητές κι επτά ηττημένοι. Δώστε τώρα προσοχή. Οι επτά νικητές των μαγειρικών μονομαχιών θα είναι για σήμερα ασφαλείς. Οι επτά ηττημένοι όμως, θα βρεθούν αντιμέτωποι με την πιθανότητα αποχώρησης. Έχουμε καταλάβει;».

«Στις σημερινές μονομαχίες δε μαγειρεύετε όμως μόνο για να κερδίσετε τον αντίπαλό σας. Μαγειρεύετε και για το εξής: Η καλύτερη προσπάθεια για σήμερα θα επιβραβευθεί με 1.000 ευρώ», είπε ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος. «Αυτός όμως με την καλύτερη προσπάθεια, πέρα από τα 1.000 ευρώ, κερδίζει κι αυτό, το pin του αρχηγού. Θα γίνει ο πρώτος αρχηγός σας. Και τι σημαίνει αυτό; Σημαίνει ασυλία, ευθύνη αποφάσεων κι έλεγχο των εξελίξεων», πρόσθεσε ο Σωτήρης Κοντιζάς.

MasterChef: Ο Γιώργος Α. επέλεξε τα ζευγάρια στο Τεστ Δημιουργικότητας

Ο Πάνος Ιωαννίδης ξεκαθάρισε ότι ο χρόνος μαγειρικής που θα έχουν στη διάθεσή τους, θα είναι συνολικά 60 λεπτά. Πριν ξεκινήσουν θα έχουν 10 λεπτά στην αποθήκη τροφίμων για να επιλέξουν όλα τα υπόλοιπα υλικά τα οποία θα χρειαστούν. «Στη διάθεσή σας θα έχετε και τα βασικά υλικά του πάγκου. Αλεύρι, ζάχαρη, βούτυρο, γάλα κι αυγά. Επίσης πάνω στον πάγκο υπάρχει ελαιόλαδο, αλάτι και πιπέρι. Πάμε να δούμε πώς όμως θα σχηματιστούν και τα ζευγάρια. Λοιπόν, Γιώργο. Έχεσαι μπροστά, όλοι οι υπόλοιποι ανεβαίνετε εξώστη», πρόσθεσε.

«Πάμε στα διαδικαστικά γιατί έχουμε τον Γιώργο Α. δίπλα μας. Γιατί ο Γιώργος ήταν ο νικητής της πρώτης δοκιμασίας. Αυτός λοιπόν θα πάρει όλες τις αποφάσεις. Θα διαμορφώσει τα ζευγάρια των μονομαχιών. Τι σημαίνει αυτό Γιώργο; Ότι θα κληθείς να επιλέξεις και τον δικό σου αντίπαλο. Τώρα, με ποιον τρόπο θα επιλέξεις τα ζευγάρια είναι δικό σου θέμα», ξεκαθάρισε ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος.

Ο Γιώργος Α, επέλεξε πρώτα τον αντίπαλό του που δεν είναι άλλος από τον Χάρη. Στη συνέχεια επέλεξε τη Φιλιώ με τον Μάριο. Σειρά είχε ο Σαμ με τον Παναγιώτη κι ο Βασίλης με τη Wasan. Επόμενο ζευγάρι ο Πέτρος με τον Άγγελο. «Επόμενη επιλογή θα βάλω την Κωνσταντίνα με τον Μιχάλη», είπε ο Γιώργος. Τελικό ζευγάρι ο Άρης με τον Μάνο.

Ο Σταυρής Γεωργίου επέστρεψε έξι χρόνια μετά στο MasterChef!

Στη συνέχεια, υποδέχτηκαν για το Τεστ Δημιουργικότητας τον Σταυρή Γεωργίου, τον παίκτη του MasterChef 4. «Φίλος και πολύ δημιουργικός και δυνατός μάγειρας, ξέρει πάρα πολύ καλά πώς αισθάνεστε και είχε φτάσει μέχρι τον τελικό στο MasterChef 4. Πλέον διατηρεί το δικό του εστιατόριο στη Λάρνακα, το Stavris Kitchen. Παρακαλώ πολύ να υποδεχτούμε με το πιο θερμό μας χειροκρότημα, τον Σταυρή Γεωργίου», ανακοίνωσε ο Σωτήρης Κοντιζάς.

MasterChef: Ο Σταυρής έκανε την αποκάλυψη του βασικού υλικού στους διαγωνιζόμενους

Ο Σταυρής μίλησε για τα πράγματα που κάνει στην ιδιαίτερη πατρίδα του την Κύπρο. «Νομίζω ότι επιλέξαμε την πιο σωστή δοκιμασία για να έχουμε καλεσμένο τον Σταύρο, το τεστ δημιουργικότητας. Κι αυτό, αν θυμάμαι καλά, ήταν από τα αγαπημένα του, γιατί ήταν ένας παίκτης ο οποίος ήταν πάρα πάρα πολύ δημιουργικός. Δηλαδή είτε τεστ δημιουργικότητας είχαμε, είτε Mystery Box, είτε ομαδική δοκιμασία, ό,τι κι αν είχαμε, ο Σταυρής προσπαθούσε να είναι πάντα όσο πιο δημιουργικός μπορούσε να γίνει», είπε ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος.

MasterChef: Λάχανα όλων των ειδών το βασικό υλικό του τεστ

Στη συνέχεια ο πρώην διαγωνιζόμενος αποκάλυψε το υλικό που δεν ήταν άλλο από το λάχανο! Λάχανα όλων των ειδών... άσπρο, κόκκινο, σαβόι, κινέζικο, λαχανάκια Βρυξελλών.

MasterChef: Ο Σωτήρης Κοντιζάς ξεκαθάρισε στους διαγωνιζόμενους τι ισχύει στο Τεστ Δημιουργικότητας

«Παιδιά ακούστε λίγο, Τεστ Δημιουργικότητας και βασικός πρωταγωνιστής. Πρέπει δηλαδή το λάχανο, δε χρειάζεται να είναι όλα τα είδη, μπορεί και να είναι, πρέπει να πρωταγωνιστεί στο πιάτο. Ένα είδος ή και περισσότερα. Δεν είναι απαραίτητο να χρησιμοποιήσετε όλα τα λάχανα που βλέπετε εδώ μπροστά», ξεκαθάρισε στους διαγωνιζόμενους ο Σωτήρης Κοντιζάς.

Δείτε όλα τα επεισόδια του MasterChef