Citroën C3: Σάρωσε στις πωλήσεις στην Ελλάδα

Με ιδιαίτερα δυναμικό τρόπο ξεκίνησε το 2026 για τη Citroën, η οποία κατέγραψε 822 ταξινομήσεις τον Ιανουάριο, επιτυγχάνοντας μερίδιο αγοράς 8,1% και σημειώνοντας αύξηση μεριδίου κατά 34% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025. Το αποτέλεσμα αυτό επιβραβεύει τη στρατηγική της μάρκας, η οποία βρίσκει ξεκάθαρη ανταπόκριση και αποδοχή από το ελληνικό κοινό.

Η πρωτιά του Citroën C3 στις αρχές του 2026 αλλά και οι συνολικές πωλήσεις της Citroen, οι οποίες οφείλονται και στις προσπάθειες των ανθρώπων του ομίλου Συγγελίδη, επιβεβαιώνουν αφενός την στρατηγική της μάρκας να προσφέρει προσιτά μοντέλα με σύγχρονη τεχνολογία και έμφαση στην άνεση και αφετέρου την αποδοχή της από το ευρύ αγοραστικό κοινό.



Κεντρικό ρόλο σε αυτή την επιτυχία διαδραμάτισε το Citroën C3, το οποίο κατέγραψε 520 ταξινομήσεις και μερίδιο αγοράς 13,6% στην κατηγορία B-SUV - την μεγαλύτερη και πιο ανταγωνιστική κατηγορία της Ελληνικής αγοράς. Το Citroën C3 ξεχωρίζει χάρη στην πλήρη και σύγχρονη γκάμα κινητήρων: την εισαγωγική έκδοση βενζίνης 100 ίππων, την υβριδική αυτόματα έκδοση 110 ίππων και μια γκάμα αμιγώς ηλεκτρικών εκδόσεων για όσους επιλέγουν την ηλεκτροκίνηση. Αξίζει να σημειωθεί ότι μόλις πριν λίγες ημέρες εντάχθηκε στην γκάμα του μοντέλου μια νέα ηλεκτρική έκδοση για αστικές μετακινήσεις με τιμή εκκίνησης χαμηλότερη από αυτή της αντίστοιχης θερμικής έκδοσης.



Πιστό στις αξίες της μάρκας το Citroen C3 προσφέρει πραγματικά προσιτή κινητικότητα, με εξαιρετικά ανταγωνιστικές τιμές σε όλες τις εκδόσεις του χωρίς να κάνει εκπτώσεις στο περιεχόμενο. Επιπλέον, προσφέρει κορυφαία άνεση με την ανάρτηση Citroën Advanced Comfort, ευρύχωρο και εργονομικό εσωτερικό, καθώς και προηγμένα συστήματα ασφάλειας και υποβοήθησης οδήγησης, καθιστώντας το ιδανική επιλογή για την καθημερινή αστική μετακίνηση αλλά και για μεγαλύτερες αποστάσεις.