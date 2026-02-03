Οι ΗΠΑ κατέρριψαν drone του Ιράν που προσέγγισε αεροπλανοφόρο!

Μαχητικό αεροσκάφος F -35 των ΗΠΑ κατέρριψε ιρανικό drone που προσέγγισε το αεροπλανοφόρο Abraham Lincoln, σύμφωνα με όσα ανέφερε Αμερικανός αξιωματούχος στο Reuters!
Πρόκειται για drone τύπου Shahed-139 του Ιράν το οποίο φέρεται να κατευθυνόταν στο αεροπλανοφόρο των ΗΠΑ στην Αραβική Θάλασσα.
Τύμπανα πολέμου στη Μέση Ανατολή - Αρμάδα των ΗΠΑ κατευθύνεται προς το Ιράν
Δόθηκε εντολή να απογειωθεί αμερικανικό μαχητικό αεροσκάφος F- 35 το οποίο κατέρριψε το drone του Ιράν.
Πρόκειται για μια σοβαρή εξέλιξη στην περιοχή η οποία συνιστά κλιμάκωση στις σχέσεις ΗΠΑ – Ιράν, παρότι οι τελευταίες εξελίξεις συνηγορούσαν για το αντίθετο.Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.