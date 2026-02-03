Οι ΗΠΑ κατέρριψαν drone του Ιράν που προσέγγισε αεροπλανοφόρο!

Απογειώθηκε F - 35 το οποίο εξουδετέρωσε τo drone

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
03.02.26 , 21:18 Citroën C3: Σάρωσε στις πωλήσεις στην Ελλάδα
03.02.26 , 21:03 Eξαφάνιση Λόρας: Γιατί οι γονείς της δεν πάνε στη Γερμανία να την ψάξουν
03.02.26 , 20:35 Σύντομη δοκιμή του νέου Geely STARRAY EM-i στην Ελλάδα
03.02.26 , 20:34 Σύλληψη Έλληνα και Ρουμάνου για σαμποτάζ σε γερμανική κορβέτα!
03.02.26 , 20:30 Βόλος: Μπαλκόνι σπιτιού κατέρρευσε και τραυμάτισε γυναίκα
03.02.26 , 19:59 Οι ΗΠΑ κατέρριψαν drone του Ιράν που προσέγγισε αεροπλανοφόρο!
03.02.26 , 19:44 Τροχός της Τύχης: Ο Γιώργος βρήκε τα «Αντίθετα» - Εσύ θα τα καταφέρεις;
03.02.26 , 19:32 Λογαριασμοί ρεύματος: Το νέο μπλε τιμολόγιο Φεβρουαρίου
03.02.26 , 19:16 Μαρία Αντουλινάκη: Πένθος για την ηθοποιό - «Έφυγε» η μητέρα της
03.02.26 , 19:15 Mercedes-Benz: Για 140 χρόνια γράφει ιστορία
03.02.26 , 18:41 Νέα απάτη με SMS για πληρωμή «μαϊμού» προστίμου υπερβολικής ταχύτητας!
03.02.26 , 18:28 Ελένη Μενεγάκη: Ο διάλογος με την Άση Μπήλιου για την κόρη της, Βαλέρια
03.02.26 , 18:18 Άρειος Πάγος: Κρίσιμη απόφαση για τα «κόκκινα» δάνεια
03.02.26 , 17:44 Παρ’ ολίγο τραγωδία στη Θεσσαλονίκη: Πήρε φωτιά λεωφορείο εν κινήσει
03.02.26 , 17:27 Νέες αποκαλύψεις για το εργοστάσιο της Βιολάντα και τη διαρροή
Μάρα Ζαχαρέα: Η φωτογραφία με τον Θόδωρο Ρουσόπουλο - «Περήφανη για σένα»
Στέλιος Χανταμπάκης: Τραυματίστηκε ο γιος του, Μανώλης, στο ποδόσφαιρο
Γνωστή παρουσιάστρια παντρεύεται προσεχώς τον εκλεκτό της καρδιάς της
Σταματίνα Τσιμτσιλή: Η φωτογραφία από τη βραδινή της έξοδο με τον Θέμη Σοφό
Λυδία Φωτοπούλου: Η απώλεια των γονιών της & η μητρότητα στα 23 της
Ελένη Φουρέιρα: «Πέρασα δύσκολα 3,5 μήνες μετά τη γέννα»
Άση Μπήλιου: «Η μητέρα του Γρηγόρη Αρναούτογλου ήταν πολύ υποστηρικτική»
Συντάξεις Μαρτίου 2026: Νωρίτερα η πληρωμή λόγω Καθαράς Δευτέρας
«Ήταν σοκ το πρώτο δείγμα της Κατερίνας Καραβάτου» - Ποιος το είπε;
Eξαφάνιση Λόρας: Γιατί οι γονείς της δεν πάνε στη Γερμανία να την ψάξουν
Περισσότερα

VIDEOS

Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: φωτογραφία AP Images, βίντεο Mega
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Μαχητικό αεροσκάφος F -35 των ΗΠΑ κατέρριψε ιρανικό drone που προσέγγισε το αεροπλανοφόρο Abraham Lincoln, σύμφωνα με όσα ανέφερε Αμερικανός αξιωματούχος στο Reuters!

Τελευταία προειδοποίηση Τραμπ στο Ιράν για επίθεση

Πρόκειται για drone τύπου Shahed-139 του Ιράν το οποίο φέρεται να κατευθυνόταν στο αεροπλανοφόρο των ΗΠΑ στην Αραβική Θάλασσα. 

Τύμπανα πολέμου στη Μέση Ανατολή - Αρμάδα των ΗΠΑ κατευθύνεται προς το Ιράν

Δόθηκε εντολή να  απογειωθεί αμερικανικό μαχητικό αεροσκάφος F- 35 το οποίο κατέρριψε το drone του Ιράν.   

Πρόκειται για μια σοβαρή εξέλιξη στην περιοχή η οποία συνιστά κλιμάκωση στις σχέσεις ΗΠΑ – Ιράν, παρότι οι τελευταίες εξελίξεις συνηγορούσαν για το αντίθετο.  

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΙΡΑΝ
 |
ΗΠΑ
 |
ΑΕΡΟΠΛΑΝΟΦΟΡΟ ΑΒΡΑΑΜ ΛΙΝΚΟΛΝ
 |
ΚΑΤΑΡΡΙΨΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top