Mercedes-Benz: Για 140 χρόνια γράφει ιστορία

Το 2026 θέτει νέα ορόσημα στην ιστορία καινοτομίας της Mercedes-Benz: στις 29 Ιανουαρίου 2026, το αυτοκίνητο γιόρτασε τα 140 χρόνια από τη γέννησή του και η Mercedes-Benz παρουσιάζει τη νέα S-Class, ουσιαστικά ανανεωμένη και τελειοποιημένη σε κάθε της λεπτομέρεια. Η παγκόσμια πρεμιέρα της αποτελεί κορυφαία στιγμή του μεγαλύτερου προγράμματος παρουσίασης νέων μοντέλων στην ιστορία της εταιρείας. Περισσότερα από 40 νέα μοντέλα Mercedes-Benz θα κάνουν το ντεμπούτο τους μέσα στα επόμενα δύο χρόνια, μεταξύ των οποίων

πρωτοποριακά ηλεκτρικά οχήματα και τεχνολογικά ορόσημα, όπως η έκδοση δρόμου του αμιγώς ηλεκτρικού CONCEPT AMG GT XX, που έχει καταρρίψει πολλαπλά ρεκόρ. Όλα τους ενσωματώνουν τον πιο σύγχρονο σχεδιασμό, την τελευταία λέξη της τεχνολογίας και την καινοτομία – συνδυασμένα με τέτοιον τρόπο ώστε κάθε Mercedes-Benz να προσφέρει στους πελάτες το αίσθημα «Welcome home».

Οι απαρχές του πρωτοποριακού πνεύματος: 1886 και start-up νοοτροπία

Στις 29 Ιανουαρίου 1886, ο Carl Benz κατέθεσε αίτηση για δίπλωμα ευρεσιτεχνίας για το τρίτροχο αυτοκίνητό του. Το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας DRP 37435 για το «όχημα με κινητήρα εσωτερικής καύσης» θεωρείται ευρέως το πιστοποιητικό γέννησης του αυτοκινήτου. Σήμερα περιλαμβάνεται στο Μητρώο Μνήμης του Κόσμου της UNESCO και σηματοδοτεί την απαρχή της σύγχρονης ατομικής κινητικότητας. Από την πρώτη στιγμή, στο πλευρό του βρέθηκε η σύζυγός του, Bertha Benz, η οποία το 1888 πραγματοποίησε το πρώτο ταξίδι μεγάλων αποστάσεων με αυτοκίνητο στην ιστορία. Σχεδόν ταυτόχρονα με τον Carl Benz, το 1886, ο Gottlieb Daimler τοποθέτησε τον υψηλών στροφών κινητήρα εσωτερικής καύσης που είχε αναπτύξει μαζί με τον Wilhelm Maybach σε μια άμαξα. Έτσι δημιουργήθηκε το πρώτο τετράτροχο αυτοκίνητο.

Από τον πρωτοπόρο στον τεχνολογικό ηγέτη: συνέχεια της προόδου

Το 1926, οι εταιρείες Benz & Cie. και Daimler-Motoren-Gesellschaft συγχωνεύθηκαν, δημιουργώντας τη Daimler-Benz AG. Η μάρκα Mercedes-Benz είχε ήδη κατοχυρωθεί από το 1925, στο πλαίσιο της προετοιμασίας της συγχώνευσης. Με οδηγό το εμβληματικό αστέρι, η εταιρεία προώθησε τη θριαμβευτική πορεία του αυτοκινήτου με πρωτοποριακή τεχνολογία πάντοτε προσαρμοσμένη στις ανάγκες της εποχής: από το σύστημα διεύθυνσης με περιστροφικούς άξονες για συμπεριφορά ακριβείας στις στροφές, στα υπερτροφοδοτούμενα οχήματα των δεκαετιών 1920 και 1930 και τις πολυάριθμες καινοτομίες ασφάλειας από τη δεκαετία του 1950 έως τα σημερινά ψηφιακά συστήματα όπως τα MB.DRIVE ASSIST PRO και MB.OS.

Ποιότητα: Κάθε αυτοκίνητο Mercedes-Benz εξελίσσεται και κατασκευάζεται σύμφωνα με τα υψηλότερα ποιοτικά πρότυπα της εποχής του. Αυτή η διαχρονική προσήλωση στην ποιότητα δημιουργεί μακροχρόνια αξία, ενισχύει την εμπιστοσύνη στα προϊόντα και έχει καταστήσει τη μάρκα έναν αξιόπιστο συνοδοιπόρο για τους πελάτες της επί δεκαετίες.

Ασφάλεια: Η έρευνα γύρω από την ασφάλεια αποτελεί διαχρονικά κεντρικό πυλώνα της μάρκας. Η Mercedes-Benz έχει θέσει ορόσημα που επηρέασαν ολόκληρη τη βιομηχανία και την κουλτούρα της κινητικότητας – από το αμάξωμα ασφαλείας, το ABS, τον αερόσακο με προεντατήρα ζώνης και το ESP® έως την έννοια της ολοκληρωμένης ασφάλειας. Οι καινοτομίες αυτές αντικατοπτρίζουν μια συστηματική προσέγγιση, που υπερβαίνει τις μεμονωμένες προτάσεις.

Άνεση και οδηγική εμπειρία: Η εξελιγμένη, ευφυής τεχνολογία επαναπροσδιορίζει διαρκώς τα συστήματα άνεσης, προσφέροντας μια μοναδική οδηγική εμπειρία με έμφαση στη στήριξη, την ξεκούραση και την ευεξία οδηγού και επιβατών. Η άνεση και ο σπορ χαρακτήρας δεν είναι πλέον αντικρουόμενες έννοιες: οι κορυφαίες επιδόσεις συνδυάζονται με χαλαρή και πολιτισμένη οδηγική εμπειρία, σε μια ιδανική ισορροπία. Το αποτέλεσμα είναι πολυτέλεια με τη μέγιστη δυνατή υποστήριξη για τους επιβάτες.

Σχεδίαση: Η εμβληματική σχεδίαση της Mercedes-Benz εκφράζει τη διαχρονική κομψότητα και την τεχνική αρτιότητα. Συνδυάζει το συναίσθημα με τη λειτουργικότητα και έχει καθορίσει την αισθητική της αυτοκινητιστικής αριστείας. Στοιχεία όπως η κλασική μάσκα ψυγείου της Mercedes διατηρούν μια σχεδιαστική συνέχεια που εκτείνεται σε περισσότερα από 100 χρόνια, καθιστώντας τα αυτοκίνητα άμεσα αναγνωρίσιμα ως μέρος μιας εδραιωμένης ταυτότητας της μάρκας.

Από την ιστορία στο μέλλον: η καινοτομία ως βάση διαχρονικής ευημερίας

Για περισσότερα από 140 χρόνια, το εφευρετικό πνεύμα, η προσήλωση στην ποιότητα και η κουλτούρα καινοτομίας έχουν οδηγήσει τη Mercedes-Benz στην αιχμή των εξελίξεων στην αυτοκίνηση. Οι σημερινές καινοτομίες της μάρκας μεταφέρουν αυτή την κληρονομιά στο μέλλον, ως μια μάρκα που αντιλαμβάνεται την πρόοδο σα θεμελιώδη αρχή, εστιάζει στις ανάγκες του ανθρώπου και της κοινωνίας και επαναπροσδιορίζει διαρκώς την ατομική κινητικότητα.