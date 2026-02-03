Παρ’ ολίγο τραγωδία στη Θεσσαλονίκη: Πήρε φωτιά λεωφορείο εν κινήσει

Δεύτερο περιστατικό στη Θεσσαλονίκη με λεωφορείο που καίγεται μέσα σε τρεις μέρες! Το συγκεκριμένο σημειώθηκε λίγο μετά τις 6 το πρωί ενώ το λεωφορείο εκτελούσε δρομολόγιο στη Σίνδο και μέσα σε αυτό βρίσκονταν τρεις επιβάτες και φυσικά o οδηγός.
Οδηγός άλλου αυτοκινήτου είδε τη φωτιά στο πίσω μέρος του λεωφορείου και ενημέρωσε τον οδηγό του αστικού, ο οποίος το ακινητοποίησε και οι επιβάτες αποβιβάστηκαν έγκαιρα και με ασφάλεια.
Ο οδηγός του λεωφορείου προσπάθησε αρχικά να περιορίσει μόνος του τη φωτιά χρησιμοποιώντας πυροσβεστήρα μέχρι που έφτασαν άμεσα στο σημείο δύο οχήματα της πυροσβεστικής υπηρεσίας με 5 πυροσβέστες οι οποίοι έθεσαν τη φωτιά υπό έλεγχο.
Επιτόπου έφτασε και ειδικό κλιμάκιο της πυροσβεστικής προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς που προκάλεσε εκτεταμένες υλικές ζημιές, ενώ το λεωφορείο καταστράφηκε σχεδόν ολοσχερώς.