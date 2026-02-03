Νέες αποκαλύψεις για το εργοστάσιο της Βιολάντα και τη διαρροή

Δεν έχουν τέλος οι αποκαλύψεις για τη «Βιολάντα», καθώς τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού ερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ξέσπασε η φονική έκρηξη, ενώ σκοπεύουν μέσα στην εβδομάδα να πραγματοποιήσουν αυτοψία στον χώρο. Την ίδια στιγμή, συνδικάτα εργαζομένων προχωρούν σε κινητοποιήσεις, ζητώντας αυστηρά μέτρα ασφάλειας στους χώρους εργασίας.

Μέσα στην εβδομάδα αυτοψία για το σημείο της διαρροής

Την Πέμπτη αναμένεται να επιχειρήσουν αυτοψία στο κατεστραμμένο εργοστάσιο τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, καθώς εκτιμούν ότι θα έχουν υποχωρήσει τα φορτία προπανίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι πρώτες εκτιμήσεις αναφέρουν ότι το σημείο της διαρροής ενδέχεται να βρίσκεται σε κάποια ένωση των σωληνώσεων, η οποία πιθανόν να επηρεάστηκε από καθίζηση του εδάφους.

Ο Γιώργος Τσαπάρας, πυροτεχνουργός – ειδικός εκρηκτικών, ανέφερε: «Οι σωληνώσεις διαθέτουν ειδικές κολλήσεις για να είναι πιο ισχυρές. Υπάρχει το ενδεχόμενο, από τη φόρτωση φορτηγών ή άλλες δραστηριότητες, να υπήρξε καθίζηση του εδάφους. Λόγω αυτής της καθίζησης, ο αγωγός μπορεί να υπέστη πίεση και να δημιουργήθηκε ρωγμή».

Η δήλωση του πυροτεχνουργού – ειδικού εκρηκτικών Γ. Τσαπάρα για το ενδεχόμενο καθίζησης

Συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας σε Τρίκαλα – Αθήνα

Στις 10 το πρωί, εργαζόμενοι από διάφορους κλάδους συγκεντρώθηκαν στο υπουργείο Εργασίας, εκφράζοντας τη συμπαράστασή τους στους συγγενείς των θυμάτων της «Βιολάντα» και ζητώντας την τήρηση των κανόνων ασφάλειας και υγιεινής στους χώρους εργασίας.

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας για την τραγωδία στη Βιολάντα