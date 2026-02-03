Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: Δείχνει την καθημερινότητα στο σπίτι με τα παιδιά

Η καθημερινότητα της Κωνσταντίνας Σπυροπούλου με τους δύο γιους της, Βλάσση και Βασίλη, περιλαμβάνει έντονους ρυθμούς, φροντίδα και συχνά κρυολογήματα που μεταφέρονται από τα σχολεία, όπως δήλωσε η ίδια.

Μοιράζεται συχνά στιγμιότυπα, δείχνοντας αφοσίωση στο μεγάλωμα των παιδιών, συμπεριλαμβανομένων των προσπαθειών της για τη διατροφή τους.

Η μέρα της Κωνσταντίνας Σπυροπούλου ξεκινά νωρίς το πρωί. Παιχνίδι στο σπίτι, μαγειρική, βόλτες στην παιδική χαρά!

Όσον αφορά στο τηλεοπτικό comeback της Κωνσταντίνας Σπυροπούλου, πριν από λίγες ημέρες είχε μιλήσει στον δημοσιογράφο Πάνο Παπαδόπουλο και την κάμερα του Breakfast@star για τη φημολογούμενη επιστροφή του «My Style Rocks» και του «Κάτι Ξαναψήνεται», λέγοντας με νόημα: «Τι να σου πω, θα επιστρέψει; Εγώ επέστρεψα πάντως». Όταν, μάλιστα, ο ρεπόρτερ τη ρώτησε αν θα επιστρέψει και η ίδια στην τηλεόραση, έδωσε μια αινιγματική απάντηση, σημειώνοντας: «Δεν ξέρω… του χρόνου μάλλον».