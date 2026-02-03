Εθνικό Απολυτήριο από το 2027 - 2028: Τι αλλάζει για την εισαγωγή στα ΑΕΙ

Ξεκινά ο εθνικός διάλογος – Πότε θα εφαρμοστεί το νέο σύστημα

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
03.02.26 , 17:27 Νέες αποκαλύψεις για το εργοστάσιο της Βιολάντα και τη διαρροή
03.02.26 , 17:03 Ερρίκος Λίτσης: «Χαίρομαι που στη σειρά ασχολούμαι με παιδιά»
03.02.26 , 16:54 Σοφία Παυλίδου: «Φοράω το δαχτυλίδι του πατέρα μου και το έχω σαν γούρι»
03.02.26 , 16:10 Συναγερμός στη Θεσσαλία: Υπερχείλισε ο Πηνειός και «έπνιξε» καλλιέργειες
03.02.26 , 16:01 Άση Μπήλιου: «Η Τρίτη θα είναι ιδιαίτερα παραγωγική για όλους»
03.02.26 , 15:57 Λυδία Φωτοπούλου: Η απώλεια των γονιών της & η μητρότητα στα 23 της
03.02.26 , 15:55 To πρωινό της Σπυροπούλου: Healthy, νόστιμο και πλούσιο σε πρωτεΐνη
03.02.26 , 15:54 Οικογενειακό Δράμα Στην Κρήτη Με 8 Αδερφάκια Που Ζουν Στο Βενιζέλειο
03.02.26 , 15:50 Μητέρα Μάριου Παπαγεωργίου: «Να Μας Πουν Πού Έχουν Πετάξει Το Παιδί»
03.02.26 , 15:42 Νέα Πέραμος: «Ο 27χρονος γνώριζε τους δράστες» - Τι λέει η μητέρα του
03.02.26 , 15:03 Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: Δείχνει την καθημερινότητα στο σπίτι με τα παιδιά
03.02.26 , 15:01 «Ήταν σοκ το πρώτο δείγμα της Κατερίνας Καραβάτου» - Ποιος το είπε;
03.02.26 , 14:39 Εθνικό Απολυτήριο από το 2027 - 2028: Τι αλλάζει για την εισαγωγή στα ΑΕΙ
03.02.26 , 14:34 MasterChef: Το πρώτο Τέστ Δημιουργικότητας κι η επιστροφή του Σταυρή
03.02.26 , 14:21 Η viral «βουτιά» Ιάπωνα βολεϊμπολίστα για να ζητήσει συγγνώμη από επόπτρια!
Στέλιος Χανταμπάκης: Τραυματίστηκε ο γιος του, Μανώλης, στο ποδόσφαιρο
Γνωστή παρουσιάστρια παντρεύεται προσεχώς τον εκλεκτό της καρδιάς της
Άση Μπήλιου: «Η μητέρα του Γρηγόρη Αρναούτογλου ήταν πολύ υποστηρικτική»
Συντάξεις Μαρτίου 2026: Νωρίτερα η πληρωμή λόγω Καθαράς Δευτέρας
Ελένη Φουρέιρα: «Πέρασα δύσκολα 3,5 μήνες μετά τη γέννα»
Σταματίνα Τσιμτσιλή: Η φωτογραφία από τη βραδινή της έξοδο με τον Θέμη Σοφό
Τσικνοπέμπτη: Πότε πέφτει φέτος & τι συμβολίζει το έθιμο
Φωτεινή Πετρογιάννη: «Δεν ξέρω αν θα φάμε κουφέτα από την Ε. Βουλγαράκη»
Βούλα: Νεκρός άνδρας μέσα στο σπίτι του
Πέτρος Λαγούτης - Μάρθα Λαμπίρη Φεντόρουφ: Χώρισαν μετά από 3 χρόνια σχέσης
Περισσότερα

VIDEOS

ΟΠΕΚΕΠΕ επιστολές Σημανδράκου
Οι δύο επιστολές του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠE στην κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ: Νέες Αποχωρήσεις
ΣΥΡΙΖΑ: Έρχονται και νέες αποχωρήσεις
Οι Ένοπλες Δυνάμεις Γιορτάζουν Την Προστάτιδά Τους Θεοτόκο
Δένδιας: «Οι Ένοπλες δυνάμεις εξασφαλίζουν κυριαρχικά δικαιώματα»
ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκαν Τζάκρη Και Πούλου
ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκαν Τζάκρη και Πούλου
Νίκος Δένδιας: Κλείνουν 137 Στρατόπεδα
Νίκος Δένδιας: «Κλείνουν 137 στρατόπεδα. Kάθε μονάδα θα έχει αντί-drone»
Νίκος Δένδιας: Παρουσίασε Τη Νέα Δομή Δυνάμεων
Τη Nέα Δομή Δυνάμεων παρουσίασε ο Νίκος Δένδιας
Δένδιας: Παρακολούθησε Την Άσκηση Στο Λιτόχωρο
Δένδιας: «Πρέπει να εξελιχθούμε για να υπερασπιστούμε την ανεξαρτησία μας»
ΣΥΡΙΖΑ
Αλαλούμ στον ΣΥΡΙΖΑ με την εκλογή συνέδρων
ΣΥΡΙΖΑ: Ολοκληρώνεται Η Εκλογή Συνέδρων
ΣΥΡΙΖΑ: Ολοκληρώνεται η εκλογή συνέδρων - Όλοι δηλώνουν... νικητές!
ΣΥΡΙΖΑ: Στα άκρα η κόντρα
ΣΥΡΙΖΑ: Στα άκρα η εσωκομματική κόντρα
Με Πανό Η Υποδοχή Σταϊνμάιερ Στην Κάντανο
Με συνθήματα η υποδοχή Σταϊνμάιερ στην Κάντανο της Κρήτης
Κυριάκος Μητσοτάκης: Τι Είπε Για Αύξηση Του Κατώτατου Μισθού
Μητσοτάκης: «Στα 950 ευρώ ο κατώτατος μισθός» - Τι είπε
Επίθεση Με Αυγά Στον Φρέντι Μπελέρη
Eπιτέθηκαν στον Φρέντι Μπελέρη με αυγά και γιαούρτια
Mητσοτάκης: Προμηθεύτηκε Το Self Test Για Τον Καρκίνο
O Mητσοτάκης προμηθεύτηκε το self test για τον καρκίνο του
Μητσοτάκης: Αναγορεύει ως βασικό του αντίπαλο τον Ανδρουλάκη
Toν Ανδρουλάκη αναγορεύει ως βασικό του αντίπαλο ο Μητσοτάκης
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Πολιτικη
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Σε σύσκεψη για το Εθνικό Απολυτήριο προεδρεύει ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, στο Μέγαρο Μαξίμου, θέτοντας παράλληλα την αφετηρία των διαδικασιών για την έναρξη του εθνικού διαλόγου.

Σύμφωνα με όσα έχουν προκύψει ως τώρα για το Εθνικό Απολυτήριο, τα βασικότερa στοιχεία είναι:

  • Δεν καταργούνται οι Πανελλαδικές
  • Θα εφαρμοστεί από το σχολικό έτος 2027-28
  • Θα υπολογίζεται η επίδοση με μία κλιμάκωση ανά τάξη ως συντελεστής στο αποτέλεσμα των πανελλαδικών

Η ποσόστωση - ως τώρα - έχει ως εξής:

  1. Για Α’ λυκείου: 15%
  2. Για Β Λυκείου 35%
  3. Για Γ’ Λυκείου 50%

Τα παραπάνω αναμένεται να οριστικοποιηθούν μέσα από τον εθνικό διάλογο. Παράλληλα, θα καθοριστούν και τα μαθήματα ανά τάξη, που θα προσμετρώνται σε αυτόν τον συντελεστή.

Ο κ. Μητσοτάκης είχε αναφερθεί στην καθιέρωση του Εθνικού Απολυτηρίου τον περασμένο Σεπτέμβριο στη ΔΕΘ, χαρακτηρίζοντάς τη μία από τις μεταρρυθμίσεις - προκλήσεις που έχει να φέρει εις πέρας η κυβέρνηση.

Εθνικό Απολυτήριο: Τι αλλάζει στα σχολεία και πότε

Πιο συγκεκριμένα, ο πρωθυπουργός είχε αναφέρει στην ομιλία του: «Πρότασή μας είναι να θεσπιστεί και στην Ελλάδα το Εθνικό Απολυτήριο, ώστε να αποκατασταθεί ο αυτοτελής ρόλος του Λυκείου. Να μπορεί να αποκτήσει το δικό του εκπαιδευτικό κύρος, το δικό του βάρος στην εργασιακή προοπτική των αποφοίτων».

Η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, έχει προαναγγείλει την εφαρμογή του νέου συστήματος εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση από το 2027-28, για τους μαθητές της Α' Λυκείου.

Πανελλήνιες τέλος - Έρχεται το «Εθνικό Απολυτήριο»

Σε πρόσφατη συνέντευξη, την περασμένη Κυριακή, η κ. Ζαχαράκη είχε θέσει τον Φεβρουάριο ως τον μήνα κατά τον οποίο θα εκκινήσει ο εθνικός διάλογος, ενώ είχε γνωστοποιήσει ότι έχει ήδη συγκροτηθεί νομοπαρασκευαστική επιτροπή, η οποία επεξεργάζεται τη δημιουργία της Εθνικής Αρχής Εξετάσεων, του Εθνικού Σώματος Αξιολογητών και τη νέα Τράπεζα Θεμάτων.

Ο βασικός στόχος της εν λόγω μεταρρύθμισης είναι η αναβάθμιση του ρόλου του Λυκείου, με περισσότερο χώρο για ουσιαστική μάθηση.

Πιο συγκεκριμένα, για το Εθνικό Απολυτήριο και τον νέο τρόπο εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, η πρόταση του υπουργείου στηρίζεται σε πέντε πυλώνες, που αφορούν το εκπαιδευτικό σύστημα ως όλον και όχι αποσπασματικά μόνο τις εξετάσεις. 

Λύκειο: Σαρωτικές αλλαγές με Εθνικό Απολυτήριο

Οι πέντε αυτοί πυλώνες είναι οι εξής:

  • Το εκπαιδευτικό περιεχόμενο, ώστε όλα τα παιδιά να έχουν πρόσβαση σε έναν ισχυρό, κοινό κορμό γνώσεων και δεξιοτήτων.
  • Η σχολική ζωή, με το σχολείο να λειτουργεί ως μια κοινότητα όπου το κάθε παιδί δικαιούται να συμμετέχει ισότιμα, να μαθαίνει και να ολοκληρώνεται ως προσωπικότητα.
  • Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, με ενιαία, συνεχή και ουσιαστική στήριξη στο έργο τους.
  • Οι υποδομές (σχολικές και ψηφιακές), που διασφαλίζουν ίσες ευκαιρίες όπου και αν ζει ένα παιδί.
  • Η διακυβέρνηση του συστήματος, με καθαρούς ρόλους, λογοδοσία και θεσμική συνέχεια.

Δείτε το μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του Star 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ
 |
ΛΥΚΕΙΟ
 |
ΣΧΟΛΕΙΟ
 |
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ
 |
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
 |
ΑΕΙ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top