Εθνικό Απολυτήριο από το 2027 - 2028: Τι αλλάζει για την εισαγωγή στα ΑΕΙ

Σε σύσκεψη για το Εθνικό Απολυτήριο προεδρεύει ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, στο Μέγαρο Μαξίμου, θέτοντας παράλληλα την αφετηρία των διαδικασιών για την έναρξη του εθνικού διαλόγου.

Σύμφωνα με όσα έχουν προκύψει ως τώρα για το Εθνικό Απολυτήριο, τα βασικότερa στοιχεία είναι:

Δεν καταργούνται οι Πανελλαδικές

Θα εφαρμοστεί από το σχολικό έτος 2027-28

Θα υπολογίζεται η επίδοση με μία κλιμάκωση ανά τάξη ως συντελεστής στο αποτέλεσμα των πανελλαδικών

Η ποσόστωση - ως τώρα - έχει ως εξής:

Για Α’ λυκείου: 15% Για Β Λυκείου 35% Για Γ’ Λυκείου 50%

Τα παραπάνω αναμένεται να οριστικοποιηθούν μέσα από τον εθνικό διάλογο. Παράλληλα, θα καθοριστούν και τα μαθήματα ανά τάξη, που θα προσμετρώνται σε αυτόν τον συντελεστή.

Ο κ. Μητσοτάκης είχε αναφερθεί στην καθιέρωση του Εθνικού Απολυτηρίου τον περασμένο Σεπτέμβριο στη ΔΕΘ, χαρακτηρίζοντάς τη μία από τις μεταρρυθμίσεις - προκλήσεις που έχει να φέρει εις πέρας η κυβέρνηση.

Πιο συγκεκριμένα, ο πρωθυπουργός είχε αναφέρει στην ομιλία του: «Πρότασή μας είναι να θεσπιστεί και στην Ελλάδα το Εθνικό Απολυτήριο, ώστε να αποκατασταθεί ο αυτοτελής ρόλος του Λυκείου. Να μπορεί να αποκτήσει το δικό του εκπαιδευτικό κύρος, το δικό του βάρος στην εργασιακή προοπτική των αποφοίτων».

Η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, έχει προαναγγείλει την εφαρμογή του νέου συστήματος εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση από το 2027-28, για τους μαθητές της Α' Λυκείου.

Σε πρόσφατη συνέντευξη, την περασμένη Κυριακή, η κ. Ζαχαράκη είχε θέσει τον Φεβρουάριο ως τον μήνα κατά τον οποίο θα εκκινήσει ο εθνικός διάλογος, ενώ είχε γνωστοποιήσει ότι έχει ήδη συγκροτηθεί νομοπαρασκευαστική επιτροπή, η οποία επεξεργάζεται τη δημιουργία της Εθνικής Αρχής Εξετάσεων, του Εθνικού Σώματος Αξιολογητών και τη νέα Τράπεζα Θεμάτων.

Ο βασικός στόχος της εν λόγω μεταρρύθμισης είναι η αναβάθμιση του ρόλου του Λυκείου, με περισσότερο χώρο για ουσιαστική μάθηση.

Πιο συγκεκριμένα, για το Εθνικό Απολυτήριο και τον νέο τρόπο εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, η πρόταση του υπουργείου στηρίζεται σε πέντε πυλώνες, που αφορούν το εκπαιδευτικό σύστημα ως όλον και όχι αποσπασματικά μόνο τις εξετάσεις.

Οι πέντε αυτοί πυλώνες είναι οι εξής:

Το εκπαιδευτικό περιεχόμενο , ώστε όλα τα παιδιά να έχουν πρόσβαση σε έναν ισχυρό, κοινό κορμό γνώσεων και δεξιοτήτων.

, ώστε όλα τα παιδιά να έχουν πρόσβαση σε έναν ισχυρό, κοινό κορμό γνώσεων και δεξιοτήτων. Η σχολική ζωή , με το σχολείο να λειτουργεί ως μια κοινότητα όπου το κάθε παιδί δικαιούται να συμμετέχει ισότιμα, να μαθαίνει και να ολοκληρώνεται ως προσωπικότητα.

, με το σχολείο να λειτουργεί ως μια κοινότητα όπου το κάθε παιδί δικαιούται να συμμετέχει ισότιμα, να μαθαίνει και να ολοκληρώνεται ως προσωπικότητα. Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, με ενιαία, συνεχή και ουσιαστική στήριξη στο έργο τους.

με ενιαία, συνεχή και ουσιαστική στήριξη στο έργο τους. Οι υποδομές (σχολικές και ψηφιακές), που διασφαλίζουν ίσες ευκαιρίες όπου και αν ζει ένα παιδί.

που διασφαλίζουν ίσες ευκαιρίες όπου και αν ζει ένα παιδί. Η διακυβέρνηση του συστήματος, με καθαρούς ρόλους, λογοδοσία και θεσμική συνέχεια.

