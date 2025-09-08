Πανελλήνιες τέλος - Έρχεται το «Εθνικό Απολυτήριο»

Μια νέα εποχή για την εισαγωγή στα πανεπιστήμια ξεκινά από το 2029, με την καθιέρωση του Εθνικού Απολυτηρίου που θα αντικαταστήσει τις Πανελλήνιες εξετάσεις, βάζοντας τέλος σε μια «παράδοση» δεκαετιών.

Το νέο σύστημα υπόσχεται να αναβαθμίσει το Λύκειο, να αποκαταστήσει την αξία του ως εκπαιδευτικής βαθμίδας και να προσφέρει πιο δίκαιη αξιολόγηση των μαθητών. Η εισαγωγή στα πανεπιστήμια θα βασίζεται πλέον στη συνολική πορεία των τριών τάξεων του Λυκείου, με ενισχυμένη Τράπεζα Θεμάτων και αξιοκρατικά κριτήρια, δημιουργώντας ένα νέο «διαβατήριο» για τη γνώση και το μέλλον των νέων.

