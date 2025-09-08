Πανελλήνιες τέλος - Έρχεται το «Εθνικό Απολυτήριο»

Πώς θα γίνεται η εισαγωγή στα Πανεπιστήμια

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
08.09.25 , 15:11 Ιωάννα Παππά: «Σκέφτηκα κάποια στιγμή να προχωρήσω σε δεύτερο παιδί»
08.09.25 , 14:46 Προφυλακιστέος ο 17χρονος για τις αρπαγές βρεφών
08.09.25 , 14:39 Ιωάννα Μαλέσκου - Κωνσταντίνος Δανιάς: Η βάπτιση της κόρης τους, Μαρίλιας
08.09.25 , 14:23 Σε ποιες περιοχές καταργείται ο ΕΝΦΙΑ - Δείτε τη λίστα
08.09.25 , 14:20 Ποια ζώδια θα έχουν πολλές ευκαιρίες την εβδομάδα 08/09/2025- 14/09/25
08.09.25 , 14:18 Ταξιτζής αρνήθηκε να μεταφέρει τυφλή παραολυμπιονίκη με σκύλο - οδηγό
08.09.25 , 14:03 Μαρία Ηλιάκη: «Είμαι ο φόβος και ο τρόμος για τις μαμάδες στις κούνιες!»
08.09.25 , 13:44 O Mιχάλης Χατζηγιάννης έρχεται στο θέατρο Λυκαβηττού
08.09.25 , 13:29 Άνοιγμα σχολείων: Πότε ξεκινά το ολοήμερο σε Νηπιαγωγεία, Δημοτικά
08.09.25 , 13:19 Αύξηση στις συντάξεις και κοινωνική ενίσχυση 250 ευρώ - Ποιοι ωφελούνται
08.09.25 , 13:00 Ραγδαίες εξελίξεις στον Ολυμπιακό- Τι θα γίνει με τον Ποντένσε
08.09.25 , 12:49 Γιώργος Ζαμπέτας: Η κόρη του, Κατερίνα, στο θέατρο Άλσος
08.09.25 , 12:46 Ιωάννα Τούνη: Το πρώτο βίντεο με τον φημολογούμενο νέο της σύντροφο
08.09.25 , 12:23 Λάρισα: Παππούς πυροβόλησε 18χρονο επειδή είχε σχέση με την εγγονή του
08.09.25 , 12:21 Σίσσυ Χρηστίδου: Ανανεωμένη και πιο αδύνατη από ποτέ σε βραδινή έξοδο
Σοφία Καρβέλα: Το challenge με τον γιο της στο σαλόνι του σπιτιού τους
Ιωάννα Μαλέσκου - Κωνσταντίνος Δανιάς: Η βάπτιση της κόρης τους, Μαρίλιας
Σίσσυ Χρηστίδου: Ανανεωμένη και πιο αδύνατη από ποτέ σε βραδινή έξοδο
Βανδή - Μπισμπίκης: Με τα μαγιό τους σε παραλία της Κρήτης
Ιωάννης Παπαζήσης - Αναστασία Παντούση: Ρομαντική απόδραση για το ζευγάρι
Γιώργος Ζαμπέτας: Η κόρη του, Κατερίνα, στο θέατρο Άλσος
Αύξηση στις συντάξεις και κοινωνική ενίσχυση 250 ευρώ - Ποιοι ωφελούνται
Λάρισα: Παππούς πυροβόλησε 18χρονο επειδή είχε σχέση με την εγγονή του
Αμπρόσιο: Ερωτευμένη στο Μαλιμπού- Υπέροχα στιγμιότυπα
Επίδομα 250 ευρώ: Αλλαγές στο παραπέντε για δικαιούχους και κριτήρια
Περισσότερα

VIDEOS

Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
ΡΑΦΗΝΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ραφήνα: Αντάλλαξαν ύβρεις η νυν με τον πρώην δήμαρχο στο
ΠΟΡΤΟΦΟΛΑΔΕΣ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΚΛΕΦΤΕΣ
Αετονύχηδες συνεχίζουν να ξαφρίζουν πορτοφόλια στα μέσα μαζικής μεταφοράς
Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος
LEADERS: Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος – «Η Τουρκία ροκανίζει την Ελλάδα»
Καθηγητής Γ. Βαληνάκης
LEADERS: Καθηγητής Γ. Βαληνάκης – «Πώς θα πολεμήσουμε τη “Γαλάζια
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS: Καθηγητής Κ. Γρίβας - «Oι Τούρκοι θα χάσουν πόλεμο
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος - O Bανς «έδειρε» τις ευρωπαϊκές ελίτ
Κων/νος Ιατρίδης - αμυντικός αναλυτής
leaders: Ιατρίδης «Οι Τούρκοι τρέμουν τους ελληνικούς Μeteor»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: dnews.gr / Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi (Γιώργος Βιτσαράς)
Πανελλήνιες Tέλος - Έρχεται το Εθνικό Απολυτήριo
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Μια νέα εποχή για την εισαγωγή στα πανεπιστήμια ξεκινά από το 2029, με την καθιέρωση του Εθνικού Απολυτηρίου που θα αντικαταστήσει τις Πανελλήνιες εξετάσεις, βάζοντας τέλος σε μια «παράδοση» δεκαετιών.

Το νέο σύστημα υπόσχεται να αναβαθμίσει το Λύκειο, να αποκαταστήσει την αξία του ως εκπαιδευτικής βαθμίδας και να προσφέρει πιο δίκαιη αξιολόγηση των μαθητών. Η εισαγωγή στα πανεπιστήμια θα βασίζεται πλέον στη συνολική πορεία των τριών τάξεων του Λυκείου, με ενισχυμένη Τράπεζα Θεμάτων και αξιοκρατικά κριτήρια, δημιουργώντας ένα νέο «διαβατήριο» για τη γνώση και το μέλλον των νέων.

Διαβάστε τη συνέχεια στο dnews.gr

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ
 |
ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top