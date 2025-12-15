Λευκάδα: Καρέ καρέ η επιχείρηση διάσωσης 2χρονου από φρεάτιο τριών μέτρων

Αίσιο τέλος είχε η περιπέτεια ενός αγοριού δύο ετών που έπεσε σε φρεάτιο βάθους τριών μέτρων στη Λευκάδα. Οι πυροσβέστες χρειάστηκε να χρησιμοποιήσουν ακόμα και κομπρεσέρ για να μπορέσουν να φθάσουν το παιδί και να το απεγκλωβίσουν. Την επιχείρηση διάσωσης σε βίντεο ντοκουμέντο εξασφάλισε η Άννα Λίτινα.

Στο βίντεο καταγράφεται η στιγμή που οι πυροσβέστες βγάζουν το αγοράκι δύο ετών από το στενό φρεάτιο, βάθους τριών μέτρων. Στο βίντεο που εξασφάλισε το STAR, ο μικρός Φίλιππος χάνεται στην αγκαλιά της μαμάς του. Είναι σοκαρισμένος, τρέμει. Προσπαθούν να τον παρηγορήσουν.

Λευκάδα: Έπεσε στο φρεάτιο κυνηγώντας ένα σκυλάκι

Η περιπέτεια του μικρούλη ξεκίνησε το μεσημέρι στη Νικιάνα Λευκάδας, όταν πάνω στο παιχνίδι κυνηγώντας ένα από τα σκυλάκια του, εξαφανίστηκε από προσώπου γης.

«Αυτό ήταν ένα σπίτι ακατοίκητο, άφτιαχτο, που είχε ένα βόθρο άδειο που είχε πέντε πόντους νερό από τη βροχή και έπεσε από την τρύπα του βόθρου μέσα το παιδί. Όπως έτρεχε έπεσε μέσα. Μία γειτόνισσα, δηλαδή όπως το είδε και έτρεχε και χάθηκε από τα μάτια της φώναξε και έγινε κινητοποίηση, πυροσβεστική, ασθενοφόρο», λέει ο Δημήτρης Βρεττός, πρώην πρόεδρος Νικιάνας.

Φθάνοντας στο υπό κατασκευή σπίτι οι πυροσβέστες χρειάστηκε να στήσουν μια διαφορετική επιχείρηση, καθώς η τρύπα ήταν τόσο στενή όπου κανείς δεν χωρούσε να μπει για να βγάλει το αγοράκι.

Όπως φαίνεται και στο βίντεο που εξασφάλισε το STAR, με τρυπάνι έσπασαν το τσιμέντο. Στη συνέχεια με τα χέρια τους απομάκρυναν τα χώματα και τις πέτρες και τοποθέτησαν μια σκάλα. Ο πυροσβέστης προσεκτικά κατέβηκε στο φρεάτιο, πήρε στην αγκαλιά του το αγοράκι και το παρέδωσε στη μητέρα του.

Λευκάδα: «Συγκινήθηκε ο πυροσβέστης που ανέσυρε το παιδάκι»

«Όταν είδαν ότι το παιδάκι ζούσε και μίλαγε, έκλαιγε κλπ σπάσανε το μπετό με κομπρεσέρ για να μπορέσει να μπει η σκάλα, γιατί δεν χωράει μεγάλος άνθρωπος. Μπήκε πυροσβέστης με τη σκάλα μέσα, έβγαλε το παιδί, συγκινημένος ο άνθρωπος», προσθέτει ο κ. Βρεττός.

Το αγοράκι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Λευκάδας για προληπτικούς λόγους όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.



