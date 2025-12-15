Λευκάδα: Καρέ καρέ η επιχείρηση διάσωσης 2χρονου από φρεάτιο τριών μέτρων

Κυνηγούσε ένα σκυλάκι - Μια γειτόνισσα φώναξε την Πυροσβεστική

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
15.12.25 , 22:20 Το αντίο καλλιτεχνών στον Αλμπέρτο Εσκενάζυ: Δεν αντέχω να σε αποχαιρετήσω
15.12.25 , 21:50 Φάρμα: Αυτός είναι ο πρώτος φιναλίστ του μεγάλου τελικού!
15.12.25 , 21:42 24ωρη Πανελλαδική Απεργία στο Δημόσιο 16/12 - Κανονικά θα κινηθούν τα ΜΜΜ
15.12.25 , 21:35 Αλμπέρτο Εσκενάζυ: Οι γυναίκες που σημάδεψαν τη ζωή και την καρδιά του
15.12.25 , 21:18 Σμαραγδής για τη σύζυγό του: «Η απώλειά της με βύθισε στην κατάθλιψη»
15.12.25 , 21:17 Στον «χορό» των κινητοποιήσεων και οι ιδιοκτήτες φορτηγών από την Κυριακή
15.12.25 , 21:15 Φάρμα: Τι περιέχει η δοκιμασία ανάδειξης του πρώτου φιναλίστ;
15.12.25 , 20:38 Λευκάδα: Καρέ καρέ η επιχείρηση διάσωσης 2χρονου από φρεάτιο τριών μέτρων
15.12.25 , 20:09 Συνεδριάζουν τα μπλόκα όλης της χώρας - «Ασαφείς οι δηλώσεις Τσιάρα»
15.12.25 , 19:45 Τροχός της Τύχης: Η Αλεξάνδρα «βραχυκύκλωσε» στα Μαθηματικά
15.12.25 , 19:33 BMW Group Hellas: Στηρίζει τα άτομα με άνοια
15.12.25 , 19:25 Η κλιματική αλλαγή σε πρώτο πλάνο: Οι πιο «επιδραστικές» εικόνες του AP
15.12.25 , 19:05 Cash or Trash: Το αντικείμενο του Ρωμανού δίχασε τους αγοραστές
15.12.25 , 18:39 Άρης Μουγκοπέτρος μετά το σοκαριστικό τροχαίο – «Ο τροχός γυρίζει»
15.12.25 , 18:34 Ο Βασίλης έφερε στο Cash or Trash την πιο ακριβή κούκλα Barbie
Γιώργος Καπουτζίδης για Έλενα Παπαρίζου: «Οι γιατροί μας καθησυχάζουν»
24ωρη Πανελλαδική Απεργία στο Δημόσιο 16/12 - Κανονικά θα κινηθούν τα ΜΜΜ
Έλενα Παπαρίζου: «Παραμένει στο νοσοκομείο. Ήταν στα όρια της κατάρρευσης»
Ο Βασίλης έφερε στο Cash or Trash την πιο ακριβή κούκλα Barbie
Γιάννης Βούρος: Οι σπουδές, οι γάμοι, τα διαζύγια και τα παιδιά
Αρνείται την ασέλγεια ο πασίγνωστος τραγουδιστής - Τι ισχυρίζεται
«Ο γνωστός τραγουδιστής τον παρενόχλησε με πρόθεση τη σεξουαλική συνεύρεση»
Έλενα Ασημακοπούλου–Μπρούνο Τσιρίλο:Μαζί στο πάρτι γενεθλίων της κόρης τους
Έλενα Παπαρίζου: Η ανάρτηση μέσα από το νοσοκομείο και το «ευχαριστώ»
Παναθηναϊκός: Διακοπή συμβολαίων σε 3 παίκτες ζήτησε η διοίκηση!
Περισσότερα

VIDEOS

Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
ΡΑΦΗΝΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ραφήνα: Αντάλλαξαν ύβρεις η νυν με τον πρώην δήμαρχο στο
ΠΟΡΤΟΦΟΛΑΔΕΣ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΚΛΕΦΤΕΣ
Αετονύχηδες συνεχίζουν να ξαφρίζουν πορτοφόλια στα μέσα μαζικής μεταφοράς
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Δελτίο Ειδήσεων STAR
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR (15/12/2025)
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Αίσιο τέλος είχε η περιπέτεια ενός αγοριού δύο ετών που έπεσε σε φρεάτιο βάθους τριών μέτρων στη Λευκάδα. Οι πυροσβέστες χρειάστηκε να χρησιμοποιήσουν ακόμα και κομπρεσέρ για να μπορέσουν να φθάσουν το παιδί και να το απεγκλωβίσουν. Την επιχείρηση διάσωσης σε βίντεο ντοκουμέντο εξασφάλισε η Άννα Λίτινα. 

Στο βίντεο καταγράφεται η στιγμή που οι πυροσβέστες βγάζουν το αγοράκι δύο ετών από το στενό φρεάτιο, βάθους τριών μέτρων. Στο βίντεο που εξασφάλισε το STAR, ο μικρός Φίλιππος χάνεται στην αγκαλιά της μαμάς του. Είναι σοκαρισμένος, τρέμει. Προσπαθούν να τον παρηγορήσουν.  

Εκτός ελέγχου σχολείο στη Γλυφάδα: Εμπρησμοί & βανδαλισμοί σε αίθουσες

Λευκάδα: Έπεσε στο φρεάτιο κυνηγώντας ένα σκυλάκι 

Λευκάδα: Έπεσε στο φρεάτιο κυνηγώντας ένα σκυλάκι 

Η περιπέτεια του μικρούλη ξεκίνησε το μεσημέρι στη Νικιάνα Λευκάδας, όταν πάνω στο παιχνίδι κυνηγώντας ένα από τα σκυλάκια του, εξαφανίστηκε από προσώπου γης.  

«Αυτό ήταν ένα σπίτι ακατοίκητο, άφτιαχτο, που είχε ένα βόθρο άδειο που είχε πέντε πόντους νερό από τη βροχή και έπεσε από την τρύπα του βόθρου μέσα το παιδί. Όπως έτρεχε έπεσε μέσα. Μία γειτόνισσα, δηλαδή όπως το είδε και έτρεχε και χάθηκε από τα μάτια της φώναξε και έγινε κινητοποίηση, πυροσβεστική, ασθενοφόρο», λέει ο Δημήτρης Βρεττός, πρώην πρόεδρος Νικιάνας. 

Φθάνοντας στο υπό κατασκευή σπίτι οι πυροσβέστες χρειάστηκε να στήσουν μια διαφορετική επιχείρηση, καθώς η τρύπα ήταν τόσο στενή όπου κανείς δεν χωρούσε να μπει για να βγάλει το αγοράκι. 

Κυψέλη: 16χρονη τραυμάτισε με μαχαίρι πεταλούδα 14χρονη μέσα στο σχολείο

Όπως φαίνεται και στο βίντεο που εξασφάλισε το STAR, με τρυπάνι έσπασαν το τσιμέντο. Στη συνέχεια με τα χέρια τους απομάκρυναν τα χώματα και τις πέτρες και τοποθέτησαν μια σκάλα. Ο πυροσβέστης προσεκτικά κατέβηκε στο φρεάτιο, πήρε στην αγκαλιά του το αγοράκι και το παρέδωσε στη μητέρα του. 

Λευκάδα: «Συγκινήθηκε ο πυροσβέστης που ανέσυρε το παιδάκι»

Λευκάδα: «Συγκινήθηκε ο πυροσβέστης που ανέσυρε το παιδάκι»

«Όταν είδαν ότι το παιδάκι ζούσε και μίλαγε, έκλαιγε κλπ σπάσανε το μπετό με κομπρεσέρ για να μπορέσει να μπει η σκάλα, γιατί δεν χωράει μεγάλος άνθρωπος. Μπήκε πυροσβέστης με τη σκάλα μέσα, έβγαλε το παιδί, συγκινημένος ο άνθρωπος», προσθέτει ο κ. Βρεττός. 

Το αγοράκι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Λευκάδας για προληπτικούς λόγους όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.  


 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ STAR
 |
ΛΕΥΚΑΔΑ
 |
ΦΡΕΑΤΙΟ
 |
ΠΤΩΣΗ
 |
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top