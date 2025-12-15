Φάρμα: Δημήτρης VS Λευτέρης - Η ώρα του μεγάλου τελικού έφτασε!

Ποιος θα κερδίσει τα 50.000 ευρώ;

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
15.12.25 , 23:55 Φοινικούντα: Στο «μικροσκόπιο» των Αρχών νεαρός που αυτοκτόνησε
15.12.25 , 23:53 Σοφία Μουτίδου και Αχιλλέας Μπέος σε αδιανόητο καβγά on air
15.12.25 , 23:45 «Μου λείπεις μαμά»: Η ανάρτηση της Ελένης Δήμου που ράγισε καρδιές
15.12.25 , 23:39 Η πρώτη αντίδραση του γνωστού τραγουδιστή για τις καταγγελίες για ασέλγεια
15.12.25 , 23:24 Βάσω Λασκαράκη: «Σε έχω κάθε μέρα» – Το μήνυμα αγάπης στον σύζυγό της
15.12.25 , 23:01 Πένθος για την Μπάγια Αντωνοπούλου: «Η τελευταία μας φωτογραφία μαζί…»
15.12.25 , 23:00 Φάρμα: Η έκπληξη που περίμενε τους δύο φιναλίστ!
15.12.25 , 22:57 Φάρμα: Δημήτρης VS Λευτέρης - Η ώρα του μεγάλου τελικού έφτασε!
15.12.25 , 22:43 Κυψέλη: Αυτή είναι η ανήλικη που μαχαίρωσε τη 14χρονη- Είχε συλληφθεί ξανά
15.12.25 , 22:40 Φάρμα:Δημήτρης vs Ανδρέας: Ποιος πήρε το δεύτερο εισιτήριο για τον τελικό;
15.12.25 , 22:20 Το αντίο καλλιτεχνών στον Αλμπέρτο Εσκενάζυ: Δεν αντέχω να σε αποχαιρετήσω
15.12.25 , 21:50 Φάρμα: Αυτός είναι ο πρώτος φιναλίστ του μεγάλου τελικού!
15.12.25 , 21:42 24ωρη Πανελλαδική Απεργία στο Δημόσιο 16/12 - Κανονικά θα κινηθούν τα ΜΜΜ
15.12.25 , 21:35 Αλμπέρτο Εσκενάζυ: Οι γυναίκες που σημάδεψαν τη ζωή και την καρδιά του
15.12.25 , 21:18 Σμαραγδής για τη σύζυγό του: «Η απώλειά της με βύθισε στην κατάθλιψη»
Γιώργος Καπουτζίδης για Έλενα Παπαρίζου: «Οι γιατροί μας καθησυχάζουν»
Αρνείται την ασέλγεια ο πασίγνωστος τραγουδιστής - Τι ισχυρίζεται
Ο Βασίλης έφερε στο Cash or Trash την πιο ακριβή κούκλα Barbie
Η πρώτη αντίδραση του γνωστού τραγουδιστή για τις καταγγελίες για ασέλγεια
Έλενα Ασημακοπούλου–Μπρούνο Τσιρίλο:Μαζί στο πάρτι γενεθλίων της κόρης τους
Έλενα Παπαρίζου: Η ανάρτηση μέσα από το νοσοκομείο και το «ευχαριστώ»
Παναθηναϊκός: Διακοπή συμβολαίων σε 3 παίκτες ζήτησε η διοίκηση!
Καταγγελία - βόμβα για πασίγνωστο τραγουδιστή για σεξουαλική κακοποίηση
Έλενα Παπαρίζου: «Παραμένει στο νοσοκομείο. Ήταν στα όρια της κατάρρευσης»
Έλενα Παπαρίζου: Πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο - Η επιστροφή στη σκηνή
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Αναμονή τέλος! Αύριο, Τρίτη 16 Δεκεμβρίου, η Φάρμα ρίχνει αυλαία και το κοινό θα μάθει ποιος παίκτης θα στεφθεί μεγάλος νικητής του φετινού κύκλου.

Φάρμα: Η έκπληξη που περίμενε τους δύο φιναλίστ!

Μετά από μήνες σκληρών δοκιμασιών, αντιπαραθέσεων, ανατροπών και έντονων συναισθημάτων, έφτασε η ώρα της τελικής αναμέτρησης που θα κρίνει τον κάτοχο του χρηματικού επάθλου των 50.000 ευρώ.

Το τρόπαιο της Φάρμας που διεκδικούν ο Δημήτρης Ζήκος και ο Λευτέρης Δασκαλάκης

Το τρόπαιο της Φάρμας που διεκδικούν ο Δημήτρης Ζήκος και ο Λευτέρης Δασκαλάκης

Στην τελική ευθεία βρίσκονται ο Λευτέρης Δασκαλάκης και ο Δημήτρης Ζήκος, δύο από τους πιο δυνατούς και ανθεκτικούς παίκτες της φετινής σεζόν. Οι εν λόγω διαγωνιζόμενοι κατάφεραν να ξεχωρίσουν χάρη στη στρατηγική τους σκέψη, τη σωματική αντοχή αλλά και την ψυχραιμία που έδειξαν στις πιο απαιτητικές δοκιμασίες του παιχνιδιού.

Αύριο, στις 21:00, οι τηλεθεατές αναμένεται να καρδιοχτυπήσουν, παρακολουθώντας μια από τις πιο κρίσιμες μάχες που έχουν δοθεί ποτέ στη Φάρμα.

Φάρμα: Όλα τα βλέμματα πάνω στους δύο φιναλίστ

Φάρμα: Όλα τα βλέμματα πάνω στους δύο φιναλίστ

Σύμφωνα με το trailer του μεγάλου τελικού, οι δύο φιναλίστ καλούνται να ξεπεράσουν τον εαυτό τους στις τελευταίες δοκιμασίες, δίνοντας τον καλύτερό τους εαυτό μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο. Την ίδια στιγμή, πρώην παίκτες του παιχνιδιού επιστρέφουν στη Φάρμα για να στηρίξουν τους φιναλίστ, δημιουργώντας ένα φορτισμένο συναισθηματικά κλίμα. Οι φωνές, τα χειροκροτήματα και τα λόγια ενθάρρυνσης λειτουργούν ως επιπλέον κίνητρο, δίνοντας ώθηση στους διεκδικητές του τίτλου να παλέψουν μέχρι τέλους.

Η αγωνία κορυφώνεται, τα περιθώρια λάθους στενεύουν και όλα δείχνουν πως η τελική αναμέτρηση θα κριθεί στις λεπτομέρειες. Ποιος θα καταφέρει να κόψει πρώτος το νήμα και να σηκώσει το τρόπαιο της νίκης; 

Δείτε όλα τα επεισόδια της Φάρμας

 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΦΑΡΜΑ
 |
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΖΗΚΟΣ
 |
ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ
 |
ΦΑΡΜΑ ΤΕΛΙΚΟΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top