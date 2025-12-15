Το αντίο καλλιτεχνών στον Αλμπέρτο Εσκενάζυ: Δεν αντέχω να σε αποχαιρετήσω

Συγκίνηση και θλίψη για τον ηθοποιό

15.12.25
Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η είδηση του θανάτου του Αλμπέρτο Εσκενάζυ σε ηλικία 73 ετών, έπειτα από «μάχη» με τον καρκίνο προκάλεσε έντονη συγκίνηση σε όλο τον καλλιτεχνικό χώρο, με συναδέλφους του να μοιράζονται δημόσια τη θλίψη τους μέσω των κοινωνικών δικτύων.

Η σπαρακτική ανάρτηση της Άννας Φόνσου

Η ηθοποιός Άννα Φόνσου, φίλη και συνεργάτιδα του Εσκενάζυ, δημοσίευσε μια συγκινητική ανάρτηση από το προφίλ του «Σπιτιού του ηθοποιού»: «Αχ αγαπημένε μου … έφυγες κι εσύ… πέταξες μακριά μας…. βιάστηκες να μας αφήσεις… κι εμείς που τόσο σ’ αγαπήσαμε πως θα ζήσουμε με την απουσία σου;… Δεν αντέχω να σε αποχαιρετήσω… Δεν αντέχω να μη σε ξαναδώ… Δεν μπορώ να σου πω αντίο… παρά μόνο πόσο σ’ αγαπώ…»

Αλμπέρτο Εσκενάζυ: Η τελευταία του δημόσια εμφάνιση

Η ανάρτηση συνοδευόταν από φωτογραφία τους από παλαιότερη θεατρική παράσταση, που φανερώνει τη στενή τους σχέση και τις κοινές τους στιγμές στη σκηνή.

Συλλυπητήρια από τον Γιάννη Σπαλιάρα

Ο ηθοποιός Γιάννης Σπαλιάρας έγραψε στο προφίλ του:«Καλό ταξίδι Αλμπέρτο Εσκενάζυ. Σήμερα δεν έφυγε μόνο ένας ταλαντούχος ηθοποιός αλλά και ένας γλυκός, ευγενικός και στοργικός άνθρωπος και πατέρας. Όταν τον γνώρισα, με το χαμόγελο και τη ζεστασιά του, αμέσως μου γκρέμισε την εικόνα του σκληρού γόη που είχα συνηθίσει. Η οικογένειά του ήταν το παν για αυτόν. Θερμά συλλυπητήρια σε όλη την οικογένεια.»

Αλμπέρτο Εσκενάζυ: Οι γυναίκες που σημάδεψαν τη ζωή και την καρδιά του

Η συγκίνηση του Σπύρου Μπιμπίλα

Ο ηθοποιός και πρόεδρος του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών, Σπύρος Μπιμπίλας, με ανάρτησή του εξέφρασε: «Αντίο αγαπημένε Αλμπέρτο μας! Μόλις μας ενημέρωσε η Σάρα πως μετά από περιπέτεια της υγείας του έφυγε από κοντά μας αυτός ο αγαπημένος φίλος, σεμνός συνάδελφος και συγγραφέας. Από τους πιο ευγενικούς ανθρώπους που γνώρισα στο θέατρο, με μια λαμπρή καριέρα και μια αγαπημένη οικογένεια. Κουράγιο στη σύντροφό του και στα παιδιά του, τον Λέοντα και τη Σάρα. Ο Αλμπέρτο Εσκενάζυ θα είναι πάντα στην καρδιά μας.»

Η Καίτη Φίνου θυμάται τα πρώτα χρόνια

Η ηθοποιός Καίτη Φίνου μοιράστηκε αναμνήσεις από τα πρώτα τους χρόνια στη σειρά «Ο ανθρωπάκος» το 1982: «Έτσι τον γνώρισα, ένα ευγενικό και ταλαντούχο νέο παιδί με ήθος και αξιοπρέπεια. Πέρασαν τα χρόνια και συναντιόμασταν σε πρεμιέρες… Και ξαφνικά μαθαίνω πως έφυγε κι αυτός… τόσο νέος… Συλλυπητήρια στην οικογένειά του. Καλό ταξίδι Αλμπέρτο Εσκενάζυ.»

Μια κληρονομιά αγάπης και σεβασμού

Οι αναρτήσεις των συναδέλφων του Αλμπέρτο Εσκενάζυ αποδεικνύουν όχι μόνο το ταλέντο και την προσφορά του στην τέχνη, αλλά και την αγάπη και τον σεβασμό που είχε κερδίσει από όλους όσους τον γνώρισαν.

ΑΛΜΠΕΡΤΟ ΕΣΚΕΝΑΖΥ
 |
ΑΝΝΑ ΦΟΝΣΟΥ
 |
ΣΠΥΡΟΣ ΜΠΙΜΠΙΛΑΣ
 |
ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΠΑΛΙΑΡΑΣ
 |
ΚΑΙΤΗ ΦΙΝΟΥ
