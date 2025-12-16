Ο τραγουδιστής για την ασέλγεια: «Είναι βαλτοί-Κάποιος άλλος τους οργάνωσε»

Τη θέση του πολύ γνωστού τραγουδιστή, εις βάρος του οποίου ετοιμάζονται μηνύσεις για ασελγείς πράξεις, μετέδωσε στην εκπομπή «Το Πρωινό» ο Γιώργος Λιάγκας. Τα φερόμενα θύματα είναι τρεις άνδρες, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες της εκπομπής, υπάρχουν και δύο μάρτυρες, ένας άνδρας και μία γυναίκα, οι οποίοι δεν είναι αυτόπτες, αλλά ουσιαστικά αντιλαμβάνονταν τη διάθεση και τη συμπεριφορά του καλλιτέχνη, σύμφωνα με τα φερόμενα θύματα.

Υπενθυμίζεται πως η μήνυση εις βάρος του πασίγνωστου καλλιτέχνη δεν έχει κατατεθεί ακόμα, όμως συζητιέται πολύ έντονα από όταν βγήκε στη δημοσιότητα σε ρεπορτάζ του Λάμπρου Κωνσταντάρα.

«Ξεκάθαρα ο τραγουδιστής θεωρεί ότι όλα αυτά είναι έωλα, ότι δεν έχουν συμβεί ποτέ κι ότι θέλουν να τον πλήξουν επικοινωνιακά. Θεωρεί ότι οι άνθρωποι αυτοί είναι βαλτοί και ότι κάποιος άλλος τους έχει βάλει να τα πουν αυτά και κάποιος άλλος τους έχει οργανώσει όλους μαζί, γιατί ξαφνικά, σου λέει, πού βρέθηκαν τρεις από τρεις διαφορετικές περιόδους και μάλιστα ο ένας εξ΄αυτών έχει και δύο μάρτυρες, που κι αυτοί οι δύο μάρτυρες συνεργάζονταν με μένα; Ποιος τους μάζεψε όλους αυτούς για να καταγγείλουν συγκεκριμένες επαναλαμβανόμενες συμπεριφορές, χωρίς να υπάρξει σεξουαλική επαφή, παρά μόνο υπόνοιες, υποσχέσεις κτλ», είπε αρχικά ο παρουσιαστής.

«Άρα λοιπόν η μεριά του, τραγουδιστή, θεωρεί από τη στιγμή που δεν έχει υπάρξει βιασμός - σεξουαλική επαφή, αλλά λεγόμενα και υποσχέσεις για μεγάλη καριέρα με αντάλλαγμα σεξουαλική συνεύρεση, ότι αυτά τα πράγματα δε θα αποδειχθούν και θεωρεί ότι τρόπον τινά έχει πέσει θύμα εκβιασμού. Μαθαίνω, δε, ότι αν προχωρήσουν σε μηνήσεις, που σας λέω, ο ένας είναι έτοιμος και πολύ πιθανόν αύριο να βγει να καταθέσει τη μήνυση, ότι θα πάει ο τραγουδιστής με τον δικηγόρο του, που εχθές το βράδυ ήταν πολλές ώρες μαζί για να δουν πώς θα κινηθούν, θα πάει στο Τμήμα Εκβιαστών. Αυτό λοιπόν είναι πολύ προσεκτικά διατυπωμένο και από τις δύο μεριές, χωρίς να παίρνω καμία θέση. Αν η ιστορία αυτή εξελιχθεί, σας το λέω, θα είμαι με το θύμα ή με τα θύματα, όποιο και αν είναι το θύμα», επισήμανε ο Γιώργος Λιάγκας.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Άννας Σταματιάδου, στο μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του Star, εκτός από τον έναν άνδρα που ετοιμάζεται να καταθέσει μήνυση εις βάρος του τραγουδιστή, υπάρχει ακόμη ένα άτομο που φέρεται να εξετάζει το ενδεχόμενο να κινηθεί νομικά κατά του δημοφιλούς καλλιτέχνη. Μάλιστα, γίνεται λόγος και για απαίτηση χρηματικής αποζημίωσης από φερόμενο θύμα, με ιδιαίτερα υψηλό ποσό, προκειμένου να μην προσφύγει στη Δικαιοσύνη.

Ο διάλογος των δύο φερόμενων θυμάτων

Η δημοσιογράφος, Γιώτα Κηπουρού, πήρε τον λόγο στη συνέχεια και περιέγραψε τον διάλογο που είχαν τα δύο φερόμενα θύματα σε τηλεφωνική τους επικοινωνία.

«Για να είμαστε όμως ακριβείς στο ρεπορτάζ, θα σας μεταφέρω κι εγώ έναν διάλογο που είχαν πριν από δύο με τρεις βδομάδες, όταν επικοινώνησαν τηλεφωνικά ο μουσικός, ο οποίος βρίσκεται στην Κρήτη και ο τραγουδιστής. Έχουν επικοινωνία οι δύο τους. Παίρνει, λοιπόν, ο τραγουδιστής το φερόμενο θύμα, το άλλο φερόμενο θύμα, τον μουσικό και του λέει “ετοιμάζω μηνύσεις σε βάρος του γνωστού, του πασίγνωστου καλλιτέχνη. Θέλω να είσαι μαζί μου σε όλο αυτό. Μη φοβάσαι, έχουμε μαζί μας επιχειρηματίες και δικηγόρους. Έχουμε όσοι δυνάμεις χρειαζόμαστε. Και όλα τα έξοδα, προσέξτε, θα είναι πληρωμένα”», περιέγραψε η δημοσιογράφος.

«Από τη μεριά του καλλιτέχνη θεωρείται ότι υπάρχει ένας εκβιασμός και ότι ουσιαστικά κάποιος από πίσω, δεν ξέρω αν είναι επιχειρηματίας, αν είναι κάποιο άλλο πρόσωπο, δικηγόρος, δεν ξέρω τι μπορεί να είναι, ότι έχει οργανώσει και έχει συνασπίσει αυτούς τους τρεις άντρες να καταγγείλουν για σεξουαλικά το συγκεκριμένο σπουδαίο καλλιτέχνη. Λοιπόν, τα πράγματα είναι πολύ ρευστά. Μπορεί τελευταία στιγμή να αλλάξουν τα δεδομένα από τη στιγμή που το θέμα πια δημοσιοποιήθηκε και να υπάρξει κάποιου είδους συμβιβασμός», συνέχισε ο Γιώργος Λιάγκας.

«Μαθαίνω ότι ό,τι είναι να γίνει θα γίνει είτε σήμερα αργά το απόγευμα, είτε αύριο Τετάρτη είναι η πιθανότητα ημέρα ή το αργότερο μέχρι Πέμπτη το πρωί», κατέληξε ο παρουσιαστής.