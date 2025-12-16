Ο τραγουδιστής για την ασέλγεια: «Είναι βαλτοί-Κάποιος άλλος τους οργάνωσε»

Τρεις άνδρες τα φερόμενα θύματα

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
16.12.25 , 16:54 Κυψέλη: «Eίχε μαχαίρι κάτω από το θρανίο της»
16.12.25 , 16:46 Η συγκινητική ιστορία με τα δίδυμα που έχασαν τον πατέρα τους
16.12.25 , 16:05 Ο τραγουδιστής για την ασέλγεια: «Είναι βαλτοί-Κάποιος άλλος τους οργάνωσε»
16.12.25 , 16:01 Συγγενείς θυμάτων Τεμπών για Καρυστιανού: «Δεν μας αφορά η πολιτική»
16.12.25 , 15:58 Εξαφάνιση Κρήτη: Κραυγή αγωνίας από τη μητέρα του 33χρονου γιατρού
16.12.25 , 15:56 Φάρμα: Ο μεγάλος τελικός απόψε στις 21.00 στο Star!
16.12.25 , 15:48 Νέο στεγαστικό: Νέο επίδομα ενοικίου & πρόγραμμα ανακαινίσεων
16.12.25 , 15:38 Αλμπέρτο Εσκενάζυ: Όσα είπε η σύζυγός του, Μαίρη, μετά τον θάνατό του
16.12.25 , 15:26 Μητσοτάκης για ΟΠΕΚΕΠΕ: Δίνουμε τη μάχη με την παλιά Ελλάδα
16.12.25 , 15:09 Κουραμπιέδες παραδοσιακοί - Η συνταγή του Λευτέρη από το MasterChef
16.12.25 , 15:05 Στην αντεπίθεση ο Δημήτρης Αλεξάνδρου: Η σπόντα για την Τούνη στο TikTok
16.12.25 , 14:48 Ρομπ Ράινερ: Οι 5 καλύτερες ταινίες του σκηνοθέτη που δολοφονήθηκε
16.12.25 , 14:46 Αλλαγή στα κληρονομικά: Αποκτούν δικαιώματα και οι σύντροφοι εκτός γάμου
16.12.25 , 14:19 Ναταλία Καποδίστρια: Ηθοποιός η τελευταία απόγονος του Ιωάννη Καποδίστρια
16.12.25 , 14:12 Άντζελα Γκερέκου: «Είμαι φανατική του Καποδίστρια ως προσωπικότητα»
Ανθή Βούλγαρη - Αποχώρησε εκτάκτως από την εκπομπή: «Δε σας βλέπω καλά»
Καινούργιου: Με τον σύντροφό της στη Βουκουρεστίου- Η στιλάτη εμφάνιση της
Γιάννης Βούρος: Οι σπουδές, οι γάμοι, τα διαζύγια και τα παιδιά
Έλενα Παπαρίζου: «Παραμένει στο νοσοκομείο. Ήταν στα όρια της κατάρρευσης»
Συνατσάκη για Μουτσινά: Βρεθήκαμε μαζί στη διαδρομή για να αποκτήσει παιδί
Ο τραγουδιστής για την ασέλγεια: «Είναι βαλτοί-Κάποιος άλλος τους οργάνωσε»
Γιώργος Καπουτζίδης για Έλενα Παπαρίζου: «Οι γιατροί μας καθησυχάζουν»
Ο καιρός των Χριστουγέννων και η πρόγνωση για χιόνια στο τέλος του χρόνου
«Ο γνωστός τραγουδιστής τον παρενόχλησε με πρόθεση τη σεξουαλική συνεύρεση»
Θανάσης Τσαλταμπάσης: Έγκυος ξανά η σύζυγός του, Αγοραστή Αρβανίτη
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Η θέση του γνωστού τραγουδιστή για την ασέλγεια/ βίντεο Το Πρωινό
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Τη θέση του πολύ γνωστού τραγουδιστή, εις βάρος του οποίου ετοιμάζονται μηνύσεις για ασελγείς πράξεις, μετέδωσε στην εκπομπή «Το Πρωινό» ο Γιώργος Λιάγκας. Τα φερόμενα θύματα είναι τρεις άνδρες, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες της εκπομπής, υπάρχουν και δύο μάρτυρες, ένας άνδρας και μία γυναίκα, οι οποίοι δεν είναι αυτόπτες, αλλά ουσιαστικά αντιλαμβάνονταν τη διάθεση και τη συμπεριφορά του καλλιτέχνη, σύμφωνα με τα φερόμενα θύματα.

Υπενθυμίζεται πως η μήνυση εις βάρος του πασίγνωστου καλλιτέχνη δεν έχει κατατεθεί ακόμα, όμως συζητιέται πολύ έντονα από όταν βγήκε στη δημοσιότητα σε ρεπορτάζ του Λάμπρου Κωνσταντάρα. 

«Ο γνωστός τραγουδιστής τον παρενόχλησε με πρόθεση τη σεξουαλική συνεύρεση»

«Ξεκάθαρα ο τραγουδιστής θεωρεί ότι όλα αυτά είναι έωλα, ότι δεν έχουν συμβεί ποτέ κι ότι θέλουν να τον πλήξουν επικοινωνιακά. Θεωρεί ότι οι άνθρωποι αυτοί είναι βαλτοί και ότι κάποιος άλλος τους έχει βάλει να τα πουν αυτά και κάποιος άλλος τους έχει οργανώσει όλους μαζί, γιατί ξαφνικά, σου λέει, πού βρέθηκαν τρεις από τρεις διαφορετικές περιόδους και μάλιστα ο ένας εξ΄αυτών έχει και δύο μάρτυρες, που κι αυτοί οι δύο μάρτυρες συνεργάζονταν με μένα; Ποιος τους μάζεψε όλους αυτούς για να καταγγείλουν συγκεκριμένες επαναλαμβανόμενες συμπεριφορές, χωρίς να υπάρξει σεξουαλική επαφή, παρά μόνο υπόνοιες, υποσχέσεις κτλ», είπε αρχικά ο παρουσιαστής. 

Ο τραγουδιστής για την ασέλγεια: «Είναι βαλτοί-Κάποιος άλλος τους οργάνωσε»

«Άρα λοιπόν η μεριά του, τραγουδιστή, θεωρεί από τη στιγμή που δεν έχει υπάρξει βιασμός - σεξουαλική επαφή, αλλά λεγόμενα και υποσχέσεις για μεγάλη καριέρα με αντάλλαγμα σεξουαλική συνεύρεση, ότι αυτά τα πράγματα δε θα αποδειχθούν και θεωρεί ότι τρόπον τινά έχει πέσει θύμα εκβιασμού. Μαθαίνω, δε, ότι αν προχωρήσουν σε μηνήσεις, που σας λέω, ο ένας είναι έτοιμος και πολύ πιθανόν αύριο να βγει να καταθέσει τη μήνυση, ότι θα πάει ο τραγουδιστής με τον δικηγόρο του, που εχθές το βράδυ ήταν πολλές ώρες μαζί για να δουν πώς θα κινηθούν, θα πάει στο Τμήμα Εκβιαστών. Αυτό λοιπόν είναι πολύ προσεκτικά διατυπωμένο και από τις δύο μεριές, χωρίς να παίρνω καμία θέση. Αν η ιστορία αυτή εξελιχθεί, σας το λέω, θα είμαι με το θύμα ή με τα θύματα, όποιο και αν είναι το θύμα», επισήμανε ο Γιώργος Λιάγκας.

Αρνείται την ασέλγεια ο πασίγνωστος τραγουδιστής - Τι ισχυρίζεται

Σύμφωνα με πληροφορίες της Άννας Σταματιάδου, στο μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του Star, εκτός από τον έναν άνδρα που ετοιμάζεται να καταθέσει μήνυση εις βάρος του τραγουδιστή, υπάρχει ακόμη ένα άτομο που φέρεται να εξετάζει το ενδεχόμενο να κινηθεί νομικά κατά του δημοφιλούς καλλιτέχνη. Μάλιστα, γίνεται λόγος και για απαίτηση χρηματικής αποζημίωσης από φερόμενο θύμα, με ιδιαίτερα υψηλό ποσό, προκειμένου να μην προσφύγει στη Δικαιοσύνη.

Ο διάλογος των δύο φερόμενων θυμάτων

Η δημοσιογράφος, Γιώτα Κηπουρού, πήρε τον λόγο στη συνέχεια και περιέγραψε τον διάλογο που είχαν τα δύο φερόμενα θύματα σε τηλεφωνική τους επικοινωνία. 

«Για να είμαστε όμως ακριβείς στο ρεπορτάζ, θα σας μεταφέρω κι εγώ έναν διάλογο που είχαν πριν από δύο με τρεις βδομάδες, όταν επικοινώνησαν τηλεφωνικά ο μουσικός, ο οποίος βρίσκεται στην Κρήτη και ο τραγουδιστής. Έχουν επικοινωνία οι δύο τους. Παίρνει, λοιπόν, ο τραγουδιστής το φερόμενο θύμα, το άλλο φερόμενο θύμα, τον μουσικό και του λέει “ετοιμάζω μηνύσεις σε βάρος του γνωστού, του πασίγνωστου καλλιτέχνη. Θέλω να είσαι μαζί μου σε όλο αυτό. Μη φοβάσαι, έχουμε μαζί μας επιχειρηματίες και δικηγόρους. Έχουμε όσοι δυνάμεις χρειαζόμαστε. Και όλα τα έξοδα, προσέξτε, θα είναι πληρωμένα”», περιέγραψε η δημοσιογράφος.

«Από τη μεριά του καλλιτέχνη θεωρείται ότι υπάρχει ένας εκβιασμός και ότι ουσιαστικά κάποιος από πίσω, δεν ξέρω αν είναι επιχειρηματίας, αν είναι κάποιο άλλο πρόσωπο, δικηγόρος, δεν ξέρω τι μπορεί να είναι, ότι έχει οργανώσει και έχει συνασπίσει αυτούς τους τρεις άντρες να καταγγείλουν για σεξουαλικά το συγκεκριμένο σπουδαίο καλλιτέχνη. Λοιπόν, τα πράγματα είναι πολύ ρευστά. Μπορεί τελευταία στιγμή να αλλάξουν τα δεδομένα από τη στιγμή που το θέμα πια δημοσιοποιήθηκε και να υπάρξει κάποιου είδους συμβιβασμός», συνέχισε ο Γιώργος Λιάγκας.

«Μαθαίνω ότι ό,τι είναι να γίνει θα γίνει είτε σήμερα αργά το απόγευμα, είτε αύριο Τετάρτη είναι η πιθανότητα ημέρα ή το αργότερο μέχρι Πέμπτη το πρωί», κατέληξε ο παρουσιαστής.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΗΣ
 |
ΑΣΕΛΓΕΙΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top