Αίγιο: Περιτονίτιδα και ισχαιμικό επεισόδιο έδειξε η νεκροψία στον μποξέρ

Εν αναμονή των τοξικολογικών εξετάσεων

Νεκρός ο 43χρονος μποξέρ που είχε γρονθοκοπήσει γιατρό στο Αίγιο
Σε νέα, τραγική τροπή οδηγείται η υπόθεση του 43χρονου άνδρα στο Αίγιο, ο οποίος είχε επιτεθεί με γροθιές σε ορθοπεδικό γιατρό μέσα στο νοσοκομείο της πόλης πριν λίγες ημέρες, αφού η ιατροδικαστική εξέταση έδειξε ότι τα αίτια του θανάτου του σχετίζονται με περιτονίτιδα και ισχαιμικό επεισόδιο. Η εξέλιξη αυτή ρίχνει φως στην αιφνίδια κατάληξη ενός περιστατικού που είχε προκαλέσει έντονη ανησυχία και αντιδράσεις στην κοινωνία του Αιγίου. 

Το επεισόδιο σημειώθηκε νωρίς το πρωί της Παρασκευής, όταν ο 43χρονος προσήλθε στο νοσοκομείο αναζητώντας ιατρική βοήθεια για πρόβλημα υγείας που αντιμετώπιζε. Κατά τις πρώτες πληροφορίες, διαφώνησε έντονα με τον γιατρό για τον τρόπο αντιμετώπισης του προβλήματος. Η λογομαχία κλιμακώθηκε και σύντομα εξελίχθηκε σε βίαιη επίθεση, με τον άνδρα να χτυπά τον γιατρό με γροθιές. 

Aνατροπή στο Αίγιο: Νεκρός ο ασθενής - μποξέρ που γρονθοκόπησε γιατρό

Αμέσως μετά το περιστατικό, οι Αρχές ενημερώθηκαν και σχημάτισαν δικογραφία, αλλά ο 43χρονος είχε ήδη αποχωρήσει από το νοσοκομείο. Οι αστυνομικοί τον αναζητούσαν στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, καθώς θεωρείτο ύποπτος για σοβαρή επίθεση σε ιατρικό προσωπικό. 

Τις επόμενες ημέρες, όμως, ο άνδρας δεν εμφανίστηκε στις Αρχές και, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, παρέμενε κρυμμένος πιθανώς για να αποφύγει τη σύλληψη. Οι συγγενείς του τον εντόπισαν τελικά νεκρό στο σπίτι του, γεγονός που προκάλεσε νέα αναστάτωση στην τοπική κοινωνία και πυροδότησε αρκετές αντιδράσεις εναντίον του νοσοκομείου, με κάποιους να κατηγορούν τους γιατρούς για ανεπάρκεια στην αντιμετώπιση της κατάστασής του. 

Η επίσημη ιατροδικαστική εξέταση, που ολοκληρώθηκε σήμερα, δείχνει πλέον ότι ο θάνατος επήλθε από περιτονίτιδα και ισχαιμικό επεισόδιο, απομακρύνοντας προς το παρόν το ενδεχόμενο άμεσης συσχέτισης με την αρχική ένταση στο νοσοκομείο. Ωστόσο, οι τοξικολογικές εξετάσεις και περαιτέρω αναλύσεις παραμένουν σε εξέλιξη προκειμένου να διασαφηνιστούν πλήρως οι συνθήκες υπό τις οποίες επήλθε ο θάνατος του 43χρονου. 

 

