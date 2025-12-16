Ρομπ Ράινερ: Άγριος καβγάς με τον γιο του, Nick ώρες πριν από τη δολοφονία

Βρίσκονταν σε πάρτυ του παρουσιαστή Κόναν Ο’Μπράιαν

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
16.12.25 , 19:46 «Σβήσε το όχημα»: Η στιγμή της σύλληψης του γιου του Κατρίνη στο Χαλάνδρι
16.12.25 , 19:45 Τροχός της Τύχης: Ο μακροσκελής γρίφος δυσκόλεψε την Ελένη - Εσένα;
16.12.25 , 19:36 Προϋπολογισμός: Σφοδρή κριτική της αντιπολίτευσης για ΟΠΕΚΕΠΕ
16.12.25 , 19:09 Nικ. Ι. Θεοχαράκης Α.Ε: Νέα μεγάλη διάκριση
16.12.25 , 19:06 Βουλή: Νέα μέτρα για τους αγρότες ανακοίνωσε στη Βουλή ο Χατζηδάκης
16.12.25 , 18:51 Ford E-Transit Custom: Έρχεται με μεγαλύτερη αυτονομία
16.12.25 , 18:42 Χριστούγεννα στο Star: Ο πιο λαμπερός μήνας γεμάτος μαγεία και ταινίες!
16.12.25 , 18:38 Cash or Trash: Ο Βαγγέλης έφερε ένα σετ με άρωμα Χριστουγέννων
16.12.25 , 18:34 Αντζελίνα Τζολί: Αποκαλύπτει για πρώτη φορά την ουλή της διπλής μαστεκτομής
16.12.25 , 18:18 Ρομπ Ράινερ: Άγριος καβγάς με τον γιο του, Nick ώρες πριν από τη δολοφονία
16.12.25 , 18:15 Cash or Trash: Πόσο πουλήθηκαν το ιδιαίτερα κοσμήματα της Τζούλι Μασσίνο;
16.12.25 , 17:53 Πώς θα γίνονται πλέον προσλήψεις και απολύσεις - Αλλάζει η ΕΡΓΑΝΗ
16.12.25 , 17:43 ΑΑΔΕ: Έρχεται η μεγάλη ετήσια φορολοταρία με έπαθλα έως 100.000 ευρώ
16.12.25 , 17:33 4 Ιανουαρίου 2026: Η αγωνία τελειώνει – Η Eurovision ξεκινά στην ΕΡΤ!
16.12.25 , 17:25 Τips για να διαρκεί περισσότερο το βερνίκι στα νύχια σου
Καινούργιου: Με τον σύντροφό της στη Βουκουρεστίου- Η στιλάτη εμφάνιση της
Γιάννης Βούρος: Οι σπουδές, οι γάμοι, τα διαζύγια και τα παιδιά
Έλενα Παπαρίζου: «Παραμένει στο νοσοκομείο. Ήταν στα όρια της κατάρρευσης»
Ανθή Βούλγαρη - Αποχώρησε εκτάκτως από την εκπομπή: «Δε σας βλέπω καλά»
Ο καιρός των Χριστουγέννων και η πρόγνωση για χιόνια στο τέλος του χρόνου
Αλλαγή στα κληρονομικά: Αποκτούν δικαιώματα και οι σύντροφοι εκτός γάμου
Κουραμπιέδες παραδοσιακοί - Η συνταγή του Λευτέρη από το MasterChef
Ο Βασίλης έφερε στο Cash or Trash την πιο ακριβή κούκλα Barbie
Ναταλία Καποδίστρια: Ηθοποιός η τελευταία απόγονος του Ιωάννη Καποδίστρια
Γιώργος Καπουτζίδης για Έλενα Παπαρίζου: «Οι γιατροί μας καθησυχάζουν»
Περισσότερα

VIDEOS

Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού & οι παραδόσεις
Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού &
Εντάλματα Σύλληψης Για Νετανιάχου Και Γκάλαντ
Εντάλματα σύλληψης για Νετανιάχου και Γκάλαντ από το Διεθνές Δικαστήριο
Κύπρος: Πώς Έγινε Το Τροχαίο Που Σκοτώθηκε Η 20χρονη Ειρήνη
Κύπρος: Θρήνος για την 20χρονη Ειρήνη που σκοτώθηκε σε τροχαίο
Το παραμυθένιο χωριό του Άη Βασίλη στο Ροβάνιεμι
Ροβανιέμι: Το χωριό του Άη Βασίλη που ισοπέδωσαν οι Ναζί
Ο Τραμπ Έκανε Υπουργό Τον Έλον Μασκ
O Τραμπ έκανε τον Έλον Μασκ υπουργό Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας
Αμερικανικές Εκλογές: Κι Επίσημα Νικητής Ο Τραμπ
Αμερικανικές εκλογές: Ο Τραμπ και επίσημα πρόεδρος των ΗΠΑ
Αμερικανικές Εκλογές: Ποιοι Ελληνοαμερικανοί Είναι Υποψήφιοι
Αμερικανικές εκλογές 2024: Ποιοι είναι οι Ελληνοαμερικανοί υποψήφιοι
Ρατσιστικό Παραλήρημα Τραμπ Για Γιάννη Αντετοκούνμπο
Τραμπ για Αντετοκούνμπο: «Ποιος είναι πιο Ελληνας, εκείνος ή εγώ;»
Αμαλιάδα: Τι Είπε Η Μητέρα Του Μικρού Παναγιώτη
Αμαλιάδα: Η μητέρα του Παναγιωτάκη μιλά πρώτη φορά για τον
Ισραήλ: Φορτηγό Έπεσε Σε Στάση Λεωφορείου - Πολλοί Νεκροί
Τραγωδία στο Τελ Αβίβ: Φορτηγό έπεσε σε στάση λεωφορείου
Ισραήλ: Ημέρες Μετάνοιας - Οι 3 Φάσεις Της Επίθεσης Στο Ιράν
«Ημέρες Μετάνοιας»: Οι 3 φάσεις της επίθεσης του Ισραήλ κατά
Άγκυρα: Η Τραγική Ιστορία Της Μηχανολόγου Που Σκοτώθηκε
Άγκυρα: Η συγκινητική ιστορία της μηχανολόγου που σκοτώθηκε στην επίθεση
Γάζα: Κοριτσάκι Κουβαλά Στην Πλάτη Την Τραυματισμένη Αδελφή
Γάζα: Kοριτσάκι κουβαλά στην πλάτη τoυ την τραυματισμένη αδελφή του
Σκάνδαλο Αββακούμ Κύπρος: Θα Κυκλοφορήσουν Βιβλίο Οι Μοναχοί
Μονή Αββακούμ: Στην αντεπίθεση οι μοναχοί - Ετοιμάζονται να βγάλουν
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα Δημοσιογράφων Σε Live Mετάδοση
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα δημοσιογράφων σε live μετάδοση
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Κοσμος
Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: AP (Evan Agostini)
Δολοφονία Ρομπ και Μισέλ Ράινερ: Ο γιος τους ανακρίνεται για το φρικτό έγκλημα / MEGA
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Σε σοκ βρίσκεται η κοινή γνώμη μετά την αποκάλυψη ότι ο θρυλικός σκηνοθέτης και ηθοποιός Ρομπ Ράινερ και η σύζυγός του Μισέλ Σίνγκερ Ράινερ βρέθηκαν νεκροί στο σπίτι τους στο Μπρέντγουντ του Λος Άντζελες την Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2025. Η κόρη τους εντόπισε τα σώματά τους, με τις πρώτες ενδείξεις να δείχνουν ότι οι θάνατοι επήλθαν από βαριά τραύματα, πιθανώς από μαχαίρι ή παρόμοια όπλα, σύμφωνα με αναφορές αρχών και ΜΜΕ. 

Συνελήφθη ο γιος του Ρομπ Ράινερ για τη δολοφονία των γονιών του

Το σπίτι των Ράινερ

Κόσμος με τα τετράποδά του περνά έξω από το σπίτι των Ράινερ / AP (Caroline Brehman)

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται ο 32χρονος γιος τους, Νικ Ράινερ, ο οποίος συνελήφθη και κρατείται χωρίς δυνατότητα εγγύησης έπειτα από τις έρευνες της αστυνομίας. 

Αποκαλυπτικά στοιχεία δείχνουν ότι λίγες ώρες πριν από τους φόνους, ο Ρομπ και γιος του  είχαν έντονο καβγά στο χριστουγεννιάτικο πάρτι που διοργάνωσε ο Κόναν Ο’Μπράιαν το Σάββατο 13 Δεκεμβρίου. Πηγές από το πάρτι αναφέρουν ότι ο 32χρονος συμπεριφερόταν ανήσυχα και ενοχλητικά, ενώ η αντιπαράθεση με τον πατέρα του φέρεται να ξεκίνησε, σύμφωνα με όσα έχουν διαρρεύσει, λόγω οικονομικών διαφορών σε σχέση με ενδεχόμενο κινηματογραφικό πρότζεκτ. Οι δύο άντρες φέρονται να είχαν πολύ δυνατή λογομαχία, αρκετά έντονη ώστε άλλοι καλεσμένοι να την ακούσουν, με τον Ρομπ να αρνείται την οικονομική βοήθεια εξαιτίας των μακροχρόνιων προβλημάτων του γιου του με τον εθισμό. 

Έγκλημα στο Hollywood: Νεκροί ο σκηνοθέτης Ρομπ Ράινερ κι η σύζυγός του

Πλάνα από το σπίτι των Ράινερ

Το σπίτι των Ράινερ από ψηλά / AP (Caroline Brehman)

Μετά τη σύγκρουση, ο σκηνοθέτης και η σύζυγός του φύγαν από την εκδήλωση, όμως το επόμενο απόγευμα βρέθηκαν νεκροί μέσα στο σπίτι τους. Η αστυνομία ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα για βοήθεια γύρω στις 15:30 τοπική ώρα και ανέφερε ότι εξετάζει την υπόθεση ως εμφανή δολοφονία. 

Ο Νικ Ράινερ έχει δημόσια μιλήσει για τις μακροχρόνιες μάχες του με τον εθισμό και την περίοδο που πέρασε άστεγος, και η ιστορία του ενέπνευσε εν μέρει την ταινία Being Charlie που έγραψε με τον πατέρα του. 

 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΜΙΣΕΛ ΡΑΙΝΕΡ
 |
ΡΟΜΠ ΡΑΙΝΕΡ
 |
ΝΙΚ ΡΑΙΝΕΡ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top