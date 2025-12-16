Ρομπ Ράινερ: Άγριος καβγάς με τον γιο του, Nick ώρες πριν από τη δολοφονία

Σε σοκ βρίσκεται η κοινή γνώμη μετά την αποκάλυψη ότι ο θρυλικός σκηνοθέτης και ηθοποιός Ρομπ Ράινερ και η σύζυγός του Μισέλ Σίνγκερ Ράινερ βρέθηκαν νεκροί στο σπίτι τους στο Μπρέντγουντ του Λος Άντζελες την Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2025. Η κόρη τους εντόπισε τα σώματά τους, με τις πρώτες ενδείξεις να δείχνουν ότι οι θάνατοι επήλθαν από βαριά τραύματα, πιθανώς από μαχαίρι ή παρόμοια όπλα, σύμφωνα με αναφορές αρχών και ΜΜΕ.

Κόσμος με τα τετράποδά του περνά έξω από το σπίτι των Ράινερ / AP (Caroline Brehman)

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται ο 32χρονος γιος τους, Νικ Ράινερ, ο οποίος συνελήφθη και κρατείται χωρίς δυνατότητα εγγύησης έπειτα από τις έρευνες της αστυνομίας.

Αποκαλυπτικά στοιχεία δείχνουν ότι λίγες ώρες πριν από τους φόνους, ο Ρομπ και γιος του είχαν έντονο καβγά στο χριστουγεννιάτικο πάρτι που διοργάνωσε ο Κόναν Ο’Μπράιαν το Σάββατο 13 Δεκεμβρίου. Πηγές από το πάρτι αναφέρουν ότι ο 32χρονος συμπεριφερόταν ανήσυχα και ενοχλητικά, ενώ η αντιπαράθεση με τον πατέρα του φέρεται να ξεκίνησε, σύμφωνα με όσα έχουν διαρρεύσει, λόγω οικονομικών διαφορών σε σχέση με ενδεχόμενο κινηματογραφικό πρότζεκτ. Οι δύο άντρες φέρονται να είχαν πολύ δυνατή λογομαχία, αρκετά έντονη ώστε άλλοι καλεσμένοι να την ακούσουν, με τον Ρομπ να αρνείται την οικονομική βοήθεια εξαιτίας των μακροχρόνιων προβλημάτων του γιου του με τον εθισμό.

Το σπίτι των Ράινερ από ψηλά / AP (Caroline Brehman)

Μετά τη σύγκρουση, ο σκηνοθέτης και η σύζυγός του φύγαν από την εκδήλωση, όμως το επόμενο απόγευμα βρέθηκαν νεκροί μέσα στο σπίτι τους. Η αστυνομία ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα για βοήθεια γύρω στις 15:30 τοπική ώρα και ανέφερε ότι εξετάζει την υπόθεση ως εμφανή δολοφονία.

Ο Νικ Ράινερ έχει δημόσια μιλήσει για τις μακροχρόνιες μάχες του με τον εθισμό και την περίοδο που πέρασε άστεγος, και η ιστορία του ενέπνευσε εν μέρει την ταινία Being Charlie που έγραψε με τον πατέρα του.