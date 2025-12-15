Έγκλημα στο Hollywood: Νεκροί ο σκηνοθέτης Ρομπ Ράινερ κι η σύζυγός του

Βρέθηκαν μαχαιρωμένοι – Βασικός ύποπτος ο γιος τους

Συγκλονισμένο είναι το Hollywood από την άγρια δολοφονία του διάσημου σκηνοθέτη Ρομπ Ράινερ και της συζύγου του Μισέλ, οι οποίοι βρέθηκαν σήμερα νεκροί μέσα στο σπίτι τους. 

Ο σκηνοθέτης Ρομπ Ράινερ με τη σύζυγό του Μισέλ

Ο σκηνοθέτης Ρομπ Ράινερ με τη σύζυγό του Μισέλ

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ο Ράινερ κι η σύζυγός του βρέθηκαν μαχαιρωμένοι, από την κόρη τους, ενώ στο σημείο του εγκλήματος βρέθηκε και το μαχαίρι. 

Ο σκηνοθέτης Ρομπ Ράινερ και η σύζυγός του βρέθηκαν άγρια δολοφονημένοι στο σπίτι τους στο Λος Άντζελες

Ο σκηνοθέτης Ρομπ Ράινερ και η σύζυγός του βρέθηκαν άγρια δολοφονημένοι στο σπίτι τους στο Λος Άντζελες

Όπως αναφέρει η ιστοσελίδα People, βασικός ύποπτος της άγριας δολοφονίας είναι ο γιος του ζευγαριού, Νικ, ο οποίος αντιμετωπίζει πρόβλημα με τα ναρκωτικά και τα τελευταία χρόνια ήταν άστεγος. 

 

 

Ο Νικ Ράινερ ήταν ο ένας από τους γιους του ζευγαριού που είχε αποκτήσει μαζί και άλλο ένα αγόρι, τον Τζέικ, καθώς και μια κόρη, τη Ρόμι. Ο σκηνοθέτης είχε επίσης μια άλλη κόρη, την Τρέισι, από προηγούμενό του γάμο.

Βασικός ύποπτος για τη δολοφονία του σκηνοθέτη Ρομπ Ράινερ και της συζύγου του είναι ο γιος τους Νικ

Βασικός ύποπτος για τη δολοφονία του σκηνοθέτη Ρομπ Ράινερ και της συζύγου του είναι ο γιος τους Νικ

Το ειδεχθές έγκλημα αποκαλύφθηκε την Κυριακή στις 15:30 το μεσημέρι, τοπική ώρα, όταν το ΕΚΑΒ του Λος Άντζελες κλήθηκε σε σπίτι για να παράσχει ιατρική βοήθεια. Διασώστες έφτασαν αμέσως στο σημείο και βρήκαν νεκρούς, μέσα σε μια λίμνη αίματος, έναν 78χρονο άνδρα και μια γυναίκα 68 ετών. 

Στη συνέχεια αποκαλύφθηκε πως πρόκειται για τον διάσημο σκηνοθέτη και τη σύζυγό του. 

Ο γιος του ζευγαριού αντιμετωπίζει πρόβλημα με τα ναρκωτικά και είναι άστεγος

Ο γιος του ζευγαριού αντιμετωπίζει πρόβλημα με τα ναρκωτικά και είναι άστεγος

Ο 78χρονος Ράινερ και η 68χρονη Μισέλ είχαν παντρευτεί το 1989, ενώ ο σκηνοθέτης ήταν προηγουμένως παντρεμένος με την ηθοποιό Πένι Μάρσαλ από το 1971 έως το 1981.

Ο Ρομπ Ράινερ ήταν Αμερικανός σκηνοθέτης, παραγωγός και ηθοποιός, γεννημένος στις 6 Μαρτίου 1947 στο Μπρονξ της Νέας Υόρκης. 

Ο Ρομπ Ράινερ ξεκίνησε ως ηθοποιός και τη δεκαετία του '80 ασχολήθηκε με τη σκηνοθεσία

Ο Ρομπ Ράινερ ξεκίνησε ως ηθοποιός και τη δεκαετία του '80 ασχολήθηκε με τη σκηνοθεσία

Ξεκίνησε την καριέρα του ως ηθοποιός, αποκτώντας ευρεία αναγνωρισιμότητα από τη συμμετοχή του στη δημοφιλή τηλεοπτική σειρά «All in the Family».

Από τη δεκαετία του 1980 στράφηκε στη σκηνοθεσία, υπογράφοντας μερικές από τις πιο επιτυχημένες και αγαπημένες ταινίες του σύγχρονου αμερικανικού κινηματογράφου, όπως «This Is Spinal Tap», «Stand by Me» (1986), «The Princess Bride» (1987), «When Harry Met Sally…» (1989), «Misery» (1990) και «A Few Good Men» (1992).

Μερικές από τις πιο γνωστές ταινίες του Ρομπ Ράινερ είναι το «Stand by Me» και το «When Harry met Sally»

Μερικές από τις πιο γνωστές ταινίες του Ρομπ Ράινερ είναι το «Stand by Me» και το «When Harry met Sally»

Ο πατέρας του ήταν ο θρυλικός κωμικός Καρλ Ράινερ και η μητέρα του ήταν η ηθοποιός και τραγουδίστρια Εστέλ Λεμπόστ.
 

