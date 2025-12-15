StarLight: Σοφία Καζαντζιάν-Τα τραύματα, οι ραγισμένες καρδιές & το θέατρο!

Υπάρχουν αυτές οι παραστάσεις που σκέφτεσαι: «Δεν μπορεί αυτό που βλέπω να συμβαίνει στα αλήθεια!», και η Κατσαρίδα Κ. (στο studio του ΑΡΓω) είναι μία από αυτές. Πόσο ταλέντο να υπάρξει... συσσωρευμένο σε έναν άνθρωπο, μια φοβερή καλλιτέχνιδα όπως η Σοφία Καζαντζιάν;

Αν θέλεις την απάντηση, δεν έχεις παρά να δεις την παράσταση, τον φοβερό -ας πούμε- μονόλογο των 18 (;) χαρακτήρων! Για αυτό κι ήταν τιμή μου και τεράστια χαρά να συνομιλήσω με αυτό το κορίτσι, που ευχαριστούσε με ένα γλυκό χαμόγελο το κοινό στο φουαγιέ του θεάτρου.

Από την παράσταση του Σαββάτου, ακόμα ενθουσιασμένος είμαι Σοφία… Είναι κάτι που σου λένε συχνά όσοι τη βλέπουν;

Με τιμά και με συγκινεί το γεγονός ότι η Κατσαρίδα Κ(άφκα) αφήνει ίχνη της και μετά το τέλος του έργου. Αυτός είναι και ο σκοπός μίας θεατρικής παράστασης νομίζω. Να σε κουβαλά μαζί της κάθε λεπτό που διαρκεί και να την κουβαλάς μετά κι εσύ ως θεατής, φεύγοντας από το θέατρο. Αυτό την κάνει από θέαμα βίωμα. Βλέποντας τις αντιδράσεις του κόσμου αυτές τις πρώτες εβδομάδες που ανεβαίνει στο θέατρο ΑΡΓώ, αλλά και τα μηνύματα που μας στέλνουν μετά, πιστεύω ότι η Κατσαρίδα μας αυτό το έχει πετύχει.

Να ξέρεις ότι μας κάνεις τις κατσαρίδες πιο… συμπαθείς! (γέλια) Είμαι σίγουρος ότι ο τίτλος αυτός ήταν και κάπως… προβοκατόρικος από μεριά σας. Σωστά;

Αυτό είναι ό,τι καλύτερο θα μπορούσα να ακούσω. Τις προάλλες, μια θεατής μού έστειλε μήνυμα ότι βρήκε μία κατσαρίδα και για πρώτη φορά αντί να τη σκοτώσει, προσπάθησε και την έβγαλε έξω με προσοχή. Η τέχνη αυτό κάνει. Φωτίζει μία άλλη πλευρά των πραγμάτων. Σε εμπνέει να δεις κάτι διαφορετικά και να ξεπεράσεις τον εαυτό σου. Να συνειδητοποιήσεις ότι μπορείς να δεις εσένα ακόμα και σε μία κατσαρίδα. Στον αδέσποτο σκύλο ή γάτο που ζητάει νερό, σε όλα τα πλάσματα που είναι στο έλεός μας. Δεν ξέρω αν ήταν προβοκατόρικος ο τίτλος ή απλώς αναπόφευκτος. Κι αυτό γιατί ο Κάφκα δεν είναι τυχαίο που στη Μεταμόρφωση επέλεξε να μεταμορφωθεί ο Γκρέγκορ Σάμσα σε κατσαρίδα. Ίσως γιατί η κατσαρίδα είναι όπως ο καλλιτέχνης. Η κοινωνία τον βλέπει συχνά ως ένα αλλόκοτο πλάσμα, ως ένα πλάσμα που έρχεται να ταράξει τα νερά, όπως ταράζει τον άνθρωπο και η παρουσία μίας κατσαρίδας.

Ποια ήταν η σκέψη, η ιδέα πίσω από αυτόν τον φοβερό μονόλογο τον οποίο συνυπογράφεις με τον Μάριο Ιορδάνου;

Το έναυσμα ήταν η μεγάλη μας αγάπη για τον Φραντς Κάφκα. Η αρχική ιδέα ήρθε μία μέρα που όπως μιλούσαμε με τον Μάριο για τα επόμενα έργα μας, σκεφτήκαμε «Tι θα γινόταν αν μία κατσαρίδα μεταμορφωνόταν σε Κάφκα;». Έτσι αντιστρέψαμε την ιδέα της Μεταμόρφωσης κι αυτό έγινε η αφορμή να δημιουργηθεί ένας μονόλογος που περνάει από τους σημαντικότερους σταθμούς της ζωής και του έργου του συγγραφέα με έναν ανατρεπτικό τρόπο, μιας και μας αρέσουν οι ανατροπές. Γιατί η αλήθεια είναι πως η Κατσαρίδα Κ. δεν είναι ακριβώς μονόλογος. Είναι ένα καταιγιστικό ξεδίπλωμα 18 περίπου ρόλων που σημάδεψαν τον Κάφκα και που στο τέλος σωματοποιήθηκαν από εκείνον ως ζωντανά τραύματα ή έγιναν υλικό για τα βιβλία του.

Παίζεις, χορεύεις, τραγουδάς… πώς τα κάνεις όλα αυτά μαζί και μάλιστα τόσο καλά;

Αρχικά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Υπάρχει κάτι πιο μεγάλο από την τεχνική, τη φυσική κατάσταση, τη δύναμη… είναι η θέληση να μιλήσεις. Αυτό είναι το κίνητρό μου όταν ανεβαίνω στη σκηνή. Πριν βγω λέω στον εαυτό μου “τώρα έχω κάτι να μοιραστώ” και το μοιράζομαι με τους θεατές με όλο μου το είναι. Στη σκηνή γίνομαι ο φορέας ενός μηνύματος, όπως γίνεται ένα βιβλίο, ένας πίνακας ζωγραφικής ή μία μουσική σύνθεση. Η Κατσαρίδα Κ. μιλάει για αυτό το επώδυνο, αλλά και θεραπευτικό, αστείο αλλά και τραγικό, εφιαλτικό αλλά κι ονειρεμένο ταξίδι της προσωπικής μεταμόρφωσης. Και ο Μάριος είχε την ιδέα αυτό να αποδοθεί σκηνικά με διαρκείς μεταμορφώσεις, με εναλλαγές, με έναν συνδυασμό διαφορετικών ειδών θεάτρου, με στιγμές γέλιου και συγκίνησης και τελικά με ένα καφκικό roller coster, που είναι η μεγαλύτερη πρόκληση που είχα να αντιμετωπίσω ως ηθοποιός μέχρι σήμερα.

Βλέποντάς σε στη σκηνή, είχα την αίσθηση ότι αυτό ακριβώς είναι το θέατρο που θες να κάνεις. Ισχύει;

Απόλυτα. Το θέατρο που δεν εντάσσεται σε ταμπέλες, που έχει έναν ελεύθερο, ανυπότακτο χαρακτήρα και που συνδυάζει πρόζα με performance είναι αυτό που ήθελα πάντα να κάνω. Το μόνο θέατρο που με αφορά είναι αυτό που ξεβολεύει. Κι εγώ, όπως έλεγε ο Καζαντζάκης, «Δε βολεύομαι. Ακολουθώ το βαθύ μου χτυποκάρδι».

Επίσης, χάρηκα πολύ με την ενέργειά σου… Δε μας άφησες λεπτό να φύγουμε από τον ρυθμό σου.

Ο ρυθμός και η ενέργεια είναι κάτι που ο Μάριος ως σκηνοθέτης θέτει πάντα ως βάση των παραστάσεών μας. Η ζωή δεν σε αφήνει να πάρεις ανάσα. Γιατί να σε αφήσει το θέατρο, σωστά; Και νομίζω αυτή είναι και η μεγαλύτερη πρόκληση σε έναν μονόλογο.

Μας «έπιασες» από την ανακοίνωση για την απενεργοποίηση των κινητών…

Αυτή την ανακοίνωση την αγαπώ. Λέει με χιουμοριστικό τρόπο όσα θα θέλαμε πραγματικά να πούμε πριν την παράσταση όσοι κάνουμε θέατρο.

Τελικά, στόχος της «μεταμόρφωσής» σου είναι οι… ραγισμένες καρδιές των θεατών, έτσι δεν είναι;

Τι ωραία ερώτηση! Είμαστε όλοι τραύματα και η τέχνη τρόπος επούλωσης ή αποδοχής τους. Είμαστε ραγισμένες καρδιές και το θέατρο ο τόπος συνάντησής μας.

Πριν από την Κατσαρίδα, ποια ήταν η σχέση σου με τα έργα του Φραντς Κάφκα;

Τον λάτρευα και τον λατρεύω. Νομίζω ο τρόπος που γράφω, αλλά και ο τρόπος που σκέφτομαι, υπάρχω, ερμηνεύω, είναι βαθιά επηρεασμένος από τον Κάφκα. Αυτή η γοτθική αισθητική που ξεκινάει από το βαθύ σκοτάδι για να τεντωθεί όσο πιο κοντά μπορεί στο φως με συνεπαίρνει. Σκέφτομαι καμιά φορά ότι ο Κάφκα είχε ζητήσει το έργο του να καεί μετά τον θάνατό του και συγκινούμαι, γιατί αν είχε συμβεί αυτό δε θα είχε γίνει η παρηγοριά, η έμπνευση και η δύναμη τόσων ανθρώπων. Ο συγγραφέας της ανυπακοής διασώθηκε τελικά εξαιτίας μίας ανυπακοής.

Αν έπρεπε να επιλέξεις ένα από αυτά ή έναν χαρακτήρα από αυτά ποιο/ποιος θα ήταν αυτό/αυτός;

Η κατσαρίδα της μεταμόρφωσης ή ο καλλιτέχνης της πείνας, που δεν μπορεί να βρει το φαγητό που του αρέσει, γιατί για εκείνον η τροφή που τρώνε οι άλλοι απλώς δεν είναι αρκετή.

Η Σοφία Καζαντζιάν με τον Μάριο Ιορδάνου

Πώς είναι να συνεργάζεσαι με το έτερον σου ήμισυ; Τον Μάριο Ιορδάνου που έχει σκηνοθετήσει και την παράσταση. Νομίζω έχετε βρει την τέλεια ισορροπία ανάμεσα στην κωμωδία και το δράμα, με μπόλικη σάτιρα. Ποια είναι η άποψή σου;

Είμαι πολύ τυχερή που συνεργάζομαι με τον Μάριο -όχι μόνο γιατί καταλαβαίνουμε ο ένας τον άλλον πριν καν μιλήσουμε- αλλά και γιατί είναι ο άνθρωπος που θαυμάζω κι ο σκηνοθέτης που δε θα εγκλωβίσει έναν ηθοποιό, αλλά θα τον εμπιστευθεί και θα του δώσει την ώθηση να τολμήσει και να πειραματιστεί. Η σκηνοθεσία του δεν είναι απλή καθοδήγηση, αλλά πρόκληση να αναμετρηθείς με τον εαυτό σου.

Παρέα με τον Μάριο υπογράψατε και τη σειρά του Star, Μαύροι Πίνακες. Ετοιμάζεται κάτι καινούργιο, μαζί;

Ναι. Μία σειρά που αγαπάμε πάρα πολύ και για την οποία δεχόμαστε ακόμα και σήμερα μηνύματα από τον κόσμο. Ετοιμάζουμε νέα σενάρια και είμαστε σε συζητήσεις για την υλοποίησή τους. Γράφουμε ασταμάτητα. Είναι μέρος της ζωής μας πια.

Όσες φορές έχετε βρεθεί παρέα στη σκηνή, πώς είναι;

Μαγικό. Υπάρχει χημεία πριν καν γίνει η πρώτη ανάγνωση.

Πέρα από την τέχνη σου, ή μάλλον τις τέχνες, τι άλλο σου αρέσει να κάνεις; Τι σε ευχαριστεί πολύ;

Να φροντίζω τα πλάσματά μου, τα γατάκια μου και κυρίως τα αδέσποτα που μπορώ να βοηθήσω με οποιονδήποτε τρόπο από φαγητό, υιοθεσίες μέχρι νοσηλείες κλπ. Μου αρέσει επίσης το διάβασμα, το σινεμά, τα ταξίδια και φυσικά το γράψιμο. Αυτό δε σταματάει ποτέ. Η γραφή και το θέατρο δεν είναι για μένα δουλειά. Είναι τρόπος ζωής.

Το μέλλον της Κατσαρίδας Κ. ποιο είναι; Ό,τι κι αν κάνεις μετά θα τρέξω να το δω να ξέρεις…

Χαίρομαι πάρα πολύ! Ειλικρινά! Η Κατσαρίδα Κ(άφκα) ετοιμάζεται να γίνει βιβλίο μέσα στους επόμενους μήνες, αλλά και να παρουσιαστεί στην πατρίδα του Φραντς Κάφκα στην Πράγα. Ανυπομονούμε και για τα δύο!

Κλείνοντας, δώσε μου τις ευχές σου για τη νέα χρονιά. Σε προσωπικό επίπεδο τι εύχεσαι;

Εύχομαι υγεία σε όλο τον κόσμο και τόλμη σε όσους νιώθουν πως δε χωράνε πουθενά, να ζήσουν τη ζωή που εκείνοι επιλέγουν, γιατί το πέρασμα είναι δικό τους και κανενός άλλου. Σε προσωπικό επίπεδο, να είμαι υγιής και δημιουργική.

Θέατρο Αργώ (Αργώ studio)

Ελευσινίων 13-15, Αθήνα

Ερμηνεία: Σοφία Καζαντζιάν

Κείμενο: Σοφία Καζαντζιάν – Μάριος Ιορδάνου

Σκηνοθεσία/ Μουσική επιμέλεια & Σύνθεση/ Σχεδιασμός φωτισμού: Μάριος Ιορδάνου

Σκηνογραφία/ ενδυματολογία: Βαλεντίνο Βαλάσης

Βοηθός σκηνοθέτη/ σχεδιασμός αφίσας: Μελπομένη Φιλίππου

Φωτογραφίες: Νίκος Ζαχαρόπουλος

Επικοινωνία: Μαρίκα Αρβανιτοπούλου | Art Ensemble

Ημέρες και ώρες παραστάσεων: Σάββατο 21:00 & Κυριακή 19:00

Διάρκεια: 70’

Πληροφορίες - κρατήσεις: 210 – 520 16 84