Ελεωνόρα Ζουγανέλη για αφαίρεση διπλώματος: «Δεν ήταν περιπέτεια, έλεος»

Την πρώτη αντίδραση της Ελεωνόρας Ζουγανέλη είδαμε το πρωί της Δευτέρας στην εκπομπή Breakfast@Star, μετά την αφαίρεση του διπλώματος οδήγησης της τραγουδίστριας, καυθώς οδηγούσε το μηχανάκι της υπό την επήρεια αλκοόλ.

Ο Πάνος Παπαδόπουλος συνάντησε την τραγουδίστρια με τον σύντροφό της, Νίκο Συρίγο, στο αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος. Απαντώντας για την... περιπέτεια που είχε απάντησε: «Δεν ήταν καμία περιπέτεια. Μην υπερβάλλουμε με τις λέξεις. Έχουμε τόσο υπέροχες λέξεις στην Ελλάδα. Να τις χρησιμοποιούμε σωστά, δεν ήταν περιπέτεια. Έλεος».

Στην ερώτηση αν στεναχωρήθηκε, αν φοβήθηκε, σχολίασε: «Τρέμω... τρέμω!».

Θυμίζουμε ότι η γνωστή τραγουδίστρια συνελήφθη από την Τροχαία, ενώ οδηγούσε το μηχανάκι της υπό την επήρεια αλκοόλ. Το περιστατικό σημειώθηκε στις 12 Δεκεμβρίου στην οδό Σταδίου, όταν περίπου στις 3 τα ξημερώματα αστυνομικοί σταμάτησαν για έλεγχο τη 42χρονη καλλιτέχνιδα πάνω σε δίκυκλο.

Η Ελεωνόρα Ζουγανέλη κι ο Νίκος Συρίγος συζητήθηκαν πολύ τον περασμένο Σεπτέμβριο για τις φωτογραφίες τους στο βεσπάκι χωρίς κράνος! /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Breakfast@Star