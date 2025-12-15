Ελεωνόρα Ζουγανέλη για αφαίρεση διπλώματος: «Δεν ήταν περιπέτεια, έλεος»

«Τρέμω, τρέμω...», ανέφερε ειρωνικά στην κάμερα

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
15.12.25 , 13:52 Έλενα Παπαρίζου: Πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο - Η επιστροφή στη σκηνή
15.12.25 , 13:51 Κυψέλη: Βγήκαν μαχαίρια σε σχολείο - Τραυματίστηκε 14χρονη μαθήτρια
15.12.25 , 13:45 Ανδρική υπογονιμότητα: 4 αιτίες που μπορούν να οδηγήσουν σε εξωσωματική
15.12.25 , 13:33 Ηράκλειο: Βρέθηκε στίγμα του γιατρού στη Σούδα - Άφαντος ο ίδιος
15.12.25 , 13:25 Παρίσι: Ακυρώνεται η συναυλία της Πρωτοχρονιάς, λόγω τρομοκρατικής απειλής
15.12.25 , 13:10 Δανάη Μπάρκα: «Ακούτε την τηλεοπτική μου επιστροφή; Εγώ δεν την ακούω»
15.12.25 , 12:50 Ρούλα Σταματοπούλου: «Προσπαθούσα τρία χρόνια να μείνω έγκυος»
15.12.25 , 12:50 Θανάσης Τσαλταμπάσης: Έγκυος ξανά η σύζυγός του, Αγοραστή Αρβανίτη
15.12.25 , 12:31 Συμβουλές για την πρόληψη των παιδικών ατυχημάτων τα Χριστούγεννα
15.12.25 , 12:22 Δάφνη Καραβοκύρη: Απάντησε στο σχόλιο της Χρηστίδου για την Ιωάννα Τούνη
15.12.25 , 11:55 e-ΕΦΚΑ - ΔΥΠΑ: Πότε πληρώνονται επιδόματα και συντάξεις Ιανουαρίου
15.12.25 , 11:46 Nova: Πρωταγωνιστεί στις Χρυσές Σφαίρες!
15.12.25 , 11:38 Δασμός 3 ευρώ για κάθε πακέτο από TEMU και SHEIN από τον Ιούλιο του 2026
15.12.25 , 11:36 Γιώργος Παπακώστας: Όσα είπε ο σεφ για τη συνεργασία του με τη Μενεγάκη
15.12.25 , 11:31 Συνεργασία Nova - nrg: Προσφέρουν ενέργεια κι ακόμα πιο προσιτό internet
Γιώργος Καπουτζίδης για Έλενα Παπαρίζου: «Οι γιατροί μας καθησυχάζουν»
Έλενα Ασημακοπούλου–Μπρούνο Τσιρίλο:Μαζί στο πάρτι γενεθλίων της κόρης τους
Έλενα Παπαρίζου: «Παραμένει στο νοσοκομείο. Ήταν στα όρια της κατάρρευσης»
Καταγγελία - βόμβα για πασίγνωστο τραγουδιστή για σεξουαλική κακοποίηση
Συνταξιούχοι: Τα τέσσερα «δώρα» που θα πάρουν την Πρωτοχρονιά
Ξεφάντωσε η Μελίνα Νικολαΐδη – Ο ξέφρενος χορός που έγινε viral
Κυψέλη: Βγήκαν μαχαίρια σε σχολείο - Τραυματίστηκε 14χρονη μαθήτρια
Έλενα Παπαρίζου: Η ανάρτηση μέσα από το νοσοκομείο και το «ευχαριστώ»
Παναθηναϊκός: Διακοπή συμβολαίων σε 3 παίκτες ζήτησε η διοίκηση!
Xmas Nails: Γαλλικό μανικιούρ με χριστουγεννιάτικη πινελιά!
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Δείτε το σχετικό βίντεο από το Breakfast@Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Την πρώτη αντίδραση της Ελεωνόρας Ζουγανέλη είδαμε το πρωί της Δευτέρας στην εκπομπή Breakfast@Starμετά την αφαίρεση του διπλώματος οδήγησης της τραγουδίστριας, καυθώς οδηγούσε το μηχανάκι της υπό την επήρεια αλκοόλ. 

Ελεωνόρα Ζουγανέλη για αφαίρεση διπλώματος: «Δεν ήταν περιπέτεια, έλεος»

Ο Πάνος Παπαδόπουλος συνάντησε την τραγουδίστρια με τον σύντροφό της, Νίκο Συρίγο, στο αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος. Απαντώντας για την... περιπέτεια που είχε απάντησε: «Δεν ήταν καμία περιπέτεια. Μην υπερβάλλουμε με τις λέξεις. Έχουμε τόσο υπέροχες λέξεις στην Ελλάδα. Να τις χρησιμοποιούμε σωστά, δεν ήταν περιπέτεια. Έλεος». 

Ζουγανέλη: «Για ένα ποτήρι κρασί, δε θα οδηγήσω για 30 ημέρες»

Ελεωνόρα Ζουγανέλη για αφαίρεση διπλώματος: «Δεν ήταν περιπέτεια, έλεος»

Στην ερώτηση αν στεναχωρήθηκε, αν φοβήθηκε, σχολίασε: «Τρέμω... τρέμω!».

Ζουγανέλη: Την έπιασαν να οδηγεί το μηχανάκι της υπό την επήρεια αλκοόλ

Θυμίζουμε ότι η γνωστή τραγουδίστρια συνελήφθη από την Τροχαία, ενώ οδηγούσε το μηχανάκι της υπό την επήρεια αλκοόλ. Το περιστατικό σημειώθηκε στις 12 Δεκεμβρίου στην οδό Σταδίου, όταν περίπου στις 3 τα ξημερώματα αστυνομικοί σταμάτησαν για έλεγχο τη 42χρονη καλλιτέχνιδα πάνω σε δίκυκλο.

Η Ελεωνόρα Ζουγανέλη κι ο Νίκος Συρίγος συζητήθηκαν πολύ τον περασμένο Σεπτέμβριο για τις φωτογραφίες τους στο βεσπάκι χωρίς κράνος!

Η Ελεωνόρα Ζουγανέλη κι ο Νίκος Συρίγος συζητήθηκαν πολύ τον περασμένο Σεπτέμβριο για τις φωτογραφίες τους στο βεσπάκι χωρίς κράνος! /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Breakfast@Star

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΕΛΕΩΝΟΡΑ ΖΟΥΓΑΝΕΛΗ
 |
BREAKFAST@STAR
 |
ΝΙΚΟΣ ΣΥΡΙΓΟΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top