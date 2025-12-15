Οι Encardia στο Theatre of the No

Οι Encardia επιστρέφουν στο Theatre of the NO, για μια βραδιά μουσικής και χορού, παρουσιάζοντας τραγούδια και μελωδίες από την πλούσια παράδοση της Κάτω Ιταλίας και της Μεσογείου. Την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου στις 22.30, η σκηνή θα γεμίσει με ρυθμούς, χρώματα και συναισθήματα: από τραγούδια ξενιτιάς και νοσταλγίας μέχρι δυναμικές και καθαρτικές χορευτικές φόρμες της ταραντέλας.

Έρωτας, απώλεια, προσμονή και επιστροφή ξεδιπλώνονται μέσα από τη μουσική αφήγηση των Encardia. Με αφετηρία την ταραντέλα του Σαλέντο και της Νάπολης και έμπνευση από την παράδοση των ελληνόφωνων περιοχών της Νότιας Ιταλίας, παρουσιάζουν μια εκρηκτική μουσική παράσταση που συνδυάζει παραδοσιακά τραγούδια, πρωτότυπες συνθέσεις, σύγχρονες ενορχηστρώσεις και μεσογειακούς χορούς σε μια συναυλία-γιορτή, με την ενεργή συμμετοχή του κοινού.

Οι Encardia, ελληνικό συγκρότημα με έμπνευση από την πλούσια μουσική παράδοση της Κάτω Ιταλίας και της Μεσογείου, ιδρύθηκαν το 2004 και έχουν πραγματοποιήσει περισσότερες από 3.000 εμφανίσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη. Στη διάρκεια της πορείας τους έχουν συνεργαστεί με κορυφαίους εκπροσώπους της Κάτω Ιταλικής μουσικής, όπως οι G. Avantaggiato, R. Licci, Cinzia Villani, καθώς και με σημαντικούς Έλληνες καλλιτέχνες, μεταξύ των οποίων οι Διονύσης Σαββόπουλος, Νίκος Πορτοκάλογλου, Γιώργος Νταλάρας, Αλκίνοος Ιωαννίδης, Φοίβος Δεληβοριάς, Haig Yazdjian, Νίκος Ξυδάκης, Καίτη Κουλλιά, Βασίλης Λέκκας, Claudia del Mer κ.α. Παράλληλα, έχουν συνεργαστεί με συμφωνικές ορχήστρες, θεατρικές ομάδες, πολυφωνικά σύνολα και άλλους δημιουργούς, εμπλουτίζοντας συνεχώς την πολυσχιδή καλλιτεχνική τους πορεία.

Ναταλία Κωτσάνη: τραγούδι, κρουστά

Bαγγέλης Παπαγεωργίου: ακορντεόν, φυσαρμόνικα, τραγούδι

Μιχάλης Κονταξάκης: κιθάρα, τραγούδι

Κώστας Κωνσταντάτος: κρουστά, μαντολίνο, τραγούδι

Γιώργος Ντάνης: κοντραμπάσο, τραγούδι

Κωνσταντίνα Καλκάνη: χορός

Αναστασία Δρούγα: χορός

Ημ/νια: Την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου στις 22.30



Συντελεστές:

Σχεδιασμός Αφίσας: Σωτηρία Μπράμου

Επικοινωνία & Δημόσιες Σχέσεις: Ελευθερία Σακαρέλη



Tιμή Εισιτήριου: 15€ Προπώληση Εισιτηρίων: https://www.more.com/gr-el/tickets/music/encardia-tarantella-party/



THEATRE OF THE NO: Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 3, Αθήνα Ι 6946851001 Website & Social Media: TheatreoftheNO I Facebook I Instagram Encardia: Website I Facebook I youtube