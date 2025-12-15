Nova: Πρωταγωνιστεί στις Χρυσές Σφαίρες!

Η Nova, συνεχίζει να πρωταγωνιστεί και να σαρώνει στα μεγαλύτερα διεθνή βραβεία, αποσπώντας 34 υποψηφιότητες σε όλες τις Premium Κατηγορίες στις φετινές Χρυσές Σφαίρες για ταινίες και σειρές που θα αποκλειστικά από τα κανάλια της, τα Novacinema, τον απόλυτο κινηματογραφικό προορισμό!

Η ταινία «Sentimental Value» απέσπασε 8 Υποψηφιότητες, μεταξύ αυτών: Καλύτερη Ταινία στην κατηγορία Δράμα, Καλύτερη Σκηνοθεσία, Καλύτερο Σενάριο, Καλύτερη Ηθοποιός (Renate Reinsve), Καλύτερος Β’ Ανδρικός Ρόλος (Stellan Skarsgård), Καλύτερη Β’ Γυναικεία Ερμηνεία (Elle Fanning & Inga Ibsdotter Lilleaas), Καλύτερη Ξενόγλωσση ταινία.

Η ταινία «Hamnet» απέσπασε 6 Υποψηφιότητες: Καλύτερη Ταινία στην κατηγορία Δράμα, Καλύτερη Σκηνοθεσία, Καλύτερο Σενάριο, Καλύτερος Β’ Ανδρικός Ρόλος (Paul Mescal), Καλύτερη Ηθοποιός (Jessie Buckley), Καλύτερη Πρωτότυπη Μουσική.

Η ταινία «Wicked: For Good!» κέρδισε 5 Υποψηφιότητες, μεταξύ αυτών: Καλύτερη Ηθοποιός (Cynthia Erivo) και Καλύτερη Β' Γυναικεία Ερμηνεία (Ariana Grande).

Η «Bugonia» του Γιώργου Λάνθιμου απέσπασε 3 Υποψηφιότητες Καλύτερη Ταινία – Μουσική/Κωμωδία, Καλύτερη Ηθοποιός (Emma Stone), Καλύτερος Ηθοποιός (Jesse Plemons)

Η ταινία «The Secret Agent» κέρδισε 3 Υποψηφιότητες: Καλύτερη Ταινία στην κατηγορία Δράμα, Καλύτερος Ηθοποιός (Wagner Moura), Καλύτερη Ξενόγλωσση Ταινία

Παράλληλα η ταινία «Marty Supreme» απέσπασε 3 Υποψηφιότητες: Καλύτερη Ταινία στην κατηγορία Μουσική/Κωμωδία, Καλύτερος Ηθοποιός (Timothée Chalamet), Καλύτερο Σενάριο.

Ταυτόχρονα, η Kate Hudson είναι υποψήφια για Καλύτερη Ηθοποιός σε Μουσική/Κωμωδία για το «Song Sung Blue», ενώ η Eva Victor είναι υποψήφια για Καλύτερη Ηθοποιός σε Δράμα για το «Sorry, Baby».



Στις σειρές υποψηφιότητες απέσπασαν:

All Her Fault: Υποψήφια για Καλύτερη Μίνι Σειρά και Καλύτερη Ηθοποιό (Sarah Snook).

Long Bright River: Η Amanda Seyfried υποψήφια για Καλύτερη Ηθοποιό σε Μίνι Σειρά.

The Narrow Road to the Deep North: Ο Jacob Elordi υποψήφιος για Καλύτερο Ηθοποιό σε Μίνι Σειρά.

Όλες οι παραπάνω ταινίες και σειρές αποτελούν μέρος του προγράμματος καναλιών Novacinema για τη σεζόν 2026-2027 που θα απολαύσουν οι σινεφίλ και συνδρομητές των κινηματογραφικών καναλιών της Nova.

Η φετινή 83η τελετή των βραβείων Golden Globes θα μεταδοθεί LIVE στις 11 Ιανουαρίου 2026 από το κανάλι Novastars με την original version και με ελληνικό σχολιασμό από την Κριτικό Kινηματογράφου της Nova, Πολυ Λυκούργου και τον Κριτικό Κινηματογράφου Πάνο Γκένα θα μεταδοθεί από το Novacinema1.