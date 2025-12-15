Δασμός 3 ευρώ για κάθε πακέτο από TEMU και SHEIN από τον Ιούλιο του 2026

Το Συμβούλιο συμφώνησε να εφαρμόσει σταθερό τελωνειακό δασμό ύψους 3 ευρώ σε μικρά δέματα που εισέρχονται στην ΕΕ από εταιρίες όπως Shein και Τemu και κοστίζουν κάτω από 150 ευρώ, κυρίως μέσω ηλεκτρονικού εμπορίου, από την 1η Ιουλίου 2026.

Αυτό το προσωρινό μέτρο ανταποκρίνεται στο γεγονός ότι τέτοια δέματα εισέρχονται επί του παρόντος στην ΕΕ αδασμολόγητα, οδηγώντας σε αθέμιτο ανταγωνισμό για τους πωλητές της ΕΕ, κινδύνους για την υγεία και την ασφάλεια των καταναλωτών, υψηλά επίπεδα απάτης και περιβαλλοντικές ανησυχίες. Το μέτρο θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι να τεθεί σε ισχύ η μόνιμη ρύθμιση για τέτοια δέματα, που συμφωνήθηκε τον Νοέμβριο του 2025.

Από την 1η Ιουλίου 2026, τα εμπορεύματα που εισέρχονται στην ΕΕ σε μικρές αποστολές θα υπόκεινται σε σταθερό τελωνειακό δασμό ύψους 3 ευρώ. Ο συντελεστής θα εφαρμόζεται σε όλα τα εμπορεύματα που εισέρχονται στην ΕΕ για τα οποία οι πωλητές εκτός ΕΕ είναι εγγεγραμμένοι στο ενιαίο κατάστημα εισαγωγών (IOSS) της ΕΕ για σκοπούς φόρου προστιθέμενης αξίας. Αυτό καλύπτει το 93% όλων των ροών ηλεκτρονικού εμπορίου προς την ΕΕ.

Το μέτρο διαφέρει από το προτεινόμενο λεγόμενο «τέλος χειρισμού» το οποίο βρίσκεται επί του παρόντος υπό συζήτηση στο πλαίσιο της δέσμης τελωνειακών μεταρρυθμίσεων και του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου.

Μια προσωρινή λύση σε ένα επείγον πρόβλημα

Η σημερινή κίνηση έρχεται μετά τη δέσμευση του Συμβουλίου τον Νοέμβριο του 2025 να εργαστεί για μια απλή, προσωρινή λύση για την επιβολή τελωνειακών δασμών σε τέτοια εμπορεύματα το συντομότερο δυνατό το 2026.

Το μέτρο θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι να τεθεί σε εφαρμογή η συμφωνία για μια μόνιμη λύση για την πλήρη κατάργηση του ορίου ελάφρυνσης των τελωνειακών δασμών. Σε αυτό το σημείο, όλα τα εμπορεύματα κάτω των 150 ευρώ θα είναι επιλέξιμα για δασμούς με τους κανονικούς δασμούς της ΕΕ για μεμονωμένα προϊόντα.

Η Επιτροπή θα αξιολογεί τακτικά εάν ο συντελεστής θα πρέπει να επεκταθεί σε εμπορεύματα που φτάνουν στην ΕΕ και πωλούνται από εμπόρους που δεν είναι εγγεγραμμένοι στο IOSS.