Βρυξέλλες: Έφοδος της Κομισιόν στα ευρωπαϊκά κεντρικά γραφεία της Temu

Για αθέμιτο ανταγωνισμό –Την είχε κατηγορήσει και για παράνομα προϊόντα

Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πραγματοποίησε έφοδο στα ευρωπαϊκά κεντρικά γραφεία της Temu, σύμφωνα με δημοσίευμα της φλαμανδικής εφημερίδας Standaard.

Φόρος από ΕΕ στα μικρά δέματα με στόχο εταιρείες της Κίνας

Η επιχείρηση αποτελεί μέρος έρευνας για πιθανό αθέμιτο ανταγωνισμό από το κινεζικό ηλεκτρονικό κατάστημα. Η Επιτροπή επιβεβαίωσε ότι πραγματοποίησε έρευνα «στις εγκαταστάσεις μιας εταιρείας που δραστηριοποιείται στον τομέα του ηλεκτρονικού εμπορίου στην ΕΕ», χωρίς να την κατανομάσει. 

Τι αλλάζει από το 2026 για αγορές από Temu και Shein

Σημειώνεται ότι η Κομισιόν έχει κατηγορήσει επίσης την Temu ότι δεν λαμβάνει επαρκή μέτρα κατά των παράνομων προϊόντων στην πλατφόρμα
 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
TEMU
 |
ΚΟΜΙΣΙΟΝ
 |
ΕΡΕΥΝΑ
 |
ΑΘΕΜΙΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
