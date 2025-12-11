Βρυξέλλες: Έφοδος της Κομισιόν στα ευρωπαϊκά κεντρικά γραφεία της Temu

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πραγματοποίησε έφοδο στα ευρωπαϊκά κεντρικά γραφεία της Temu, σύμφωνα με δημοσίευμα της φλαμανδικής εφημερίδας Standaard.

Η επιχείρηση αποτελεί μέρος έρευνας για πιθανό αθέμιτο ανταγωνισμό από το κινεζικό ηλεκτρονικό κατάστημα. Η Επιτροπή επιβεβαίωσε ότι πραγματοποίησε έρευνα «στις εγκαταστάσεις μιας εταιρείας που δραστηριοποιείται στον τομέα του ηλεκτρονικού εμπορίου στην ΕΕ», χωρίς να την κατανομάσει.

Σημειώνεται ότι η Κομισιόν έχει κατηγορήσει επίσης την Temu ότι δεν λαμβάνει επαρκή μέτρα κατά των παράνομων προϊόντων στην πλατφόρμα

