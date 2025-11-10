Φόρος από ΕΕ στα μικρά δέματα με στόχο εταιρείες της Κίνας

Οι Υπουργοί Οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα συζητήσουν το ενδεχόμενο να μπει φόρος στα μικρά δέματα που έρχονται από χώρες εκτός ΕΕ, κυρίως από Κίνα (όπως TEMU, Shein κλπ).

Ήταν μια πρόταση του Επιτρόπου Εμπορείου Μάρος Σέφτσοβιτς, τώρα αναμένεται να δρομολογηθεί ως το 2028.

Στο μεταξύ, η σταυροφορία της Γαλλίας κατά της πλημμύρας εισαγωγών από την Κίνα έχει ένα νέο πεδίο μάχης, με τη Λιλ να ασκεί πιέσεις για να φιλοξενήσει τη μελλοντική Ευρωπαϊκή Τελωνειακή Αρχή.