Φόρος από ΕΕ στα μικρά δέματα με στόχο εταιρείες της Κίνας

Συζήτηση στο ερχόμενο ECOFIN

Οικονομια
Οι Υπουργοί Οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα συζητήσουν το ενδεχόμενο να μπει φόρος στα μικρά δέματα που έρχονται από χώρες εκτός ΕΕ, κυρίως από Κίνα (όπως TEMU,  Shein κλπ).

Ποιος Κηφισός; Στην Κίνα το μεγαλύτερο μποτιλιάρισμα όλων των εποχών

Ήταν  μια πρόταση του Επιτρόπου Εμπορείου Μάρος Σέφτσοβιτς, τώρα αναμένεται να δρομολογηθεί ως το 2028.

Αύξηση δασμών στο 125% ανακοίνωσε η Κίνα για τα αμερικανικά προϊόντα

Στο μεταξύ, η σταυροφορία της Γαλλίας κατά της πλημμύρας εισαγωγών από την Κίνα έχει ένα νέο πεδίο μάχης, με τη Λιλ να ασκεί πιέσεις για να φιλοξενήσει τη μελλοντική Ευρωπαϊκή Τελωνειακή Αρχή.

