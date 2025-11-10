Καμπούρη- Ταρασιάδης: Η γνωριμία, ο γάμος, οι κόρες και ο χωρισμός

Μετά από 16 χρόνια κοινής ζωής και 11 χρόνια γάμου, η Δέσποινα Καμπούρη και ο Βαγγέλης Ταρασιάδης δεν είναι πια μαζί, όπως ανακοίνωσε με ανάρτησή της η δημοσιογράφος.

Θα τους ενώνουν πάντα όμως, οι δύο κόρες τους, η 14χρονη Έλενα και η 9χρονη Χριστίνα.

«Μαζί ζήσαμε τα πιο όμορφα και δημιουργικά μας χρόνια, γεμάτα αγάπη και αμοιβαίο σεβασμό. Θα τον τιμώ και θα τον αγαπώ πάντα. Είναι ένας υπέροχος άνδρας και ένας υποδειγματικός και αφοσιωμένος μπαμπάς», ήταν μερικά από τα λόγια της Δέσποινας Καμπούρη στην ανάρτηση για την ανακοίνωση του χωρισμού της από τον σύζυγό της.

Καμπούρη – Ταρασιάδης: H γνωριμία, ο έρωτας και η πρόταση γάμου

Η δημοσιογράφος έχει μιλήσει ανά διαστήματα για τον έρωτα με τον επιχειρηματία, τη σχέση, τον γάμο τους και τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν ως ζευγάρι.

Βαγγέλης Ταρασιάδης - Δέσποινα Καμπούρη, τον Ιανουάριο του 2010/ NDP

Η σχέση τους χρονολογείται περίπου στο 2009. Ο έρωτάς τους ήταν κεραυνοβόλος. Έμειναν πολύ γρήγορα κάτω από την ίδια στέγη, ενώ έναν χρόνο αργότερα απέκτησαν την πρώτη τους κόρη.

Έξοδος Δέσποινας Καμπούρη από το μαιευτήριο, μαζί με τον Βαγγέλη Ταρασιάδη και την κόρη τους, τον Αύγουστο του 2011/ NDP

«Συναντηθήκαμε ένα βράδυ σε μια κοινή παρέα και από εκείνη την ημέρα είμαστε μαζί. Με τον Βαγγέλη έχω ζήσει έντονες στιγμές, έχουμε αγαπηθεί πολύ, έχουμε τσακωθεί πολύ, έχουμε χωρίσει, τα έχουμε ξαναβρεί. Έχουμε περάσει από όλα τα στάδια», είχε πει σε συνέντευξή της στην εφημερίδα Έθνος, τον Ιούνιο του 2011.

Βαγγέλης Ταρασιάδης- Δέσποινα Καμπούρη, τον Ιούνιο του 2011/ NDP

Το 2014, η δημοσιογράφος είχε περιγράψει στην εκπομπή Το Πρωινό mou, το αναπάντεχο που συνέβη όταν ο Βαγγέλης Ταρασιάδης ετοιμαζόταν να της κάνει πρόταση γάμου.

Δέσποινα Καμπούρη- Βαγγέλης Ταρασιάδης στη βάπτιση της κόρης τους, Έλενας, τον Ιούλιο του 2012/ NDP

«Η πρόταση γάμου έγινε όταν ήμουν 4-5 μηνών έγκυος. Είχε πάρα πολύ πλάκα… είναι πολύ τρυφερός o Bαγγέλης! Είχαμε πάει τα σκυλιά βόλτα. Ο Βαγγέλης είχε καταστρώσει φοβερό σχέδιο, γιατί ήθελε να κρύψει το κουτάκι στην άμμο και να πω "ουάου". Οι παπαράτσι είχαν έρθει στη παραλία και του χάλασαν το όνειρο και πήγε και το ξέθαψε…», είχε πει γελώντας τότε η Δέσποινα Καμπούρη. Γυρνώντας στο σπίτι, η ίδια είχε πονοκέφαλο και το είχε εκφράσει στον σύντροφό της. «Θέλεις να σου δώσω το καλύτερο φάρμακο;», της είχε απαντήσει εκείνος, δίνοντάς της το μονόπετρο.

Καμπούρη – Ταρασιάδης: Οι κόρες τους και η επιλόχειος κατάθλιψη μετά την πρώτη γέννα

Το ζευγάρι έχει αποκτήσει δύο κόρες, την 14χρονη Έλενα και την 9χρονη Χριστίνα.

Βαγγέλης Ταρασιάδης- Δέσποινα Καμπούρη με τις κόρες τους στη Μύκονο, το 2024/ NDP Νίκος Ζότος

Η πρωτότοκη κόρη τους γεννήθηκε τον Αύγουστο του 2011. Κάνει πρωταθλητισμό στο τένις και οι γονείς της στέκονται περήφανοι στο πλευρό της σε κάθε της αγώνα.

Η Δέσποινα Καμπούρη είχε μιλήσει και για την επιλόχειο κατάθλιψη που πέρασε μετά την πρώτη της γέννα, σε σημείο να φύγει από το σπίτι με το παιδί.

«Όταν γνώρισα τον σύζυγό μου το ένιωσα ότι θα είναι ο άντρας μου. Με τον σύζυγό μου συζήσαμε από τον πρώτο μήνα και στον χρόνο γίναμε γονείς. Είχαμε δύσκολες στιγμές. Μετά τη γέννα δεν ήμουν καλά ψυχολογικά. Είχα φύγει από το σπίτι με το παιδί, πήγα λίγο στους γονείς μου και μετά νοίκιασα ένα σπίτι», είχε εξομολογηθεί στην εκπομπή Πάμε Δανάη.

Βαγγέλης Ταρασιάδης- Δέσποινα Καμπούρη σε βραδινή έξοδο, το 2017/ NDP

«Ο σύζυγός μου πέρασε σοκ, γιατί τη στιγμή που έπρεπε να χαρεί την οικογένειά του, την κόρη του, ήταν μόνος του. Είχα επιλόχειο κατάθλιψη, είναι ένα ύπουλο πράγμα. Ξεκίνησα ψυχολόγο, χωρίς να το θέλω, δεν καταλάβαινα τι μου συμβαίνει», είχε αναφέρει επίσης, ενώ σε άλλη συνέντευξή της για το θέμα, είχε πει πως τα έβλεπε όλα μαύρα, δεν ένιωθε χαρά και πως έβλεπε ότι είχε αποτύχει.

Βαγγέλης Ταρασιάδης- Δέσποινα Καμπούρη με τις κόρες τους στη Βουλιαγμένη, το 2019/ NDP

Στη δεύτερη εγκυμοσύνη της, όμως , ήταν αλλιώς τα πράγματα, καθώς είχε προετοιμαστεί για όσα μπορεί να συνέβαιναν και η ίδια ήταν έτοιμη να απολαύσει τη μητρότητα. Η Χριστίνα Ταρασιάδη γεννήθηκε τον Ιούνιο του 2016.

Και τότε, όμως δεν έλειψαν οι αγωνίες. Η ίδια είχε μιλήσει για το δύσκολο διάστημα που πέρασε όταν ήταν έγκυος στη δεύτερη κόρη της.

Έξοδος Δέσποινας Καμπούρη από το μαιευτήριο, με τον Βαγγέλη Ταρασιάδη και τη δεύτερη κόρη τους, τον Ιούνιο του 2016/ NDP

«Ήμουν σε προχωρημένη εγκυμοσύνη, όταν τα αποτελέσματα κάποιων εξετάσεων μας ανησύχησαν πολύ. Ήξερα ότι αν κάτι δεν πάει καλά, θα έπρεπε να κάνω διακοπή κύησης. Θυμάμαι ότι την εβδομάδα εκείνη που έπρεπε να μείνω ξαπλωμένη στο σπίτι, περιμένοντας το πολυπόθητο τηλεφώνημα του γιατρού μου ότι όλα είναι καλά, δεν περνούσε με τίποτα. Ήταν ένας εφιάλτης που θα τον θυμάμαι για όλη μου τη ζωή. Τότε αποφάσισα να της δώσω και δεύτερο όνομα της Χριστίνας, το όνομα της Παναγίας, γι’ αυτό και η βάπτιση έγινε στην Τήνο», είχε περιγράψει στο Happy Day, τον Ιανουάριο του 2024.

Βαγγέλης Ταρασιάδης- Δέσποινα Καμπούρη με τις κόρες τους , το 2023/ NDP

Καμπούρη – Ταρασιάδης: O γάμος τους στην Κύθνο, με την κόρη τους παρανυφάκι

Ο θρησκευτικός γάμος τους ήρθε σχεδόν τρία χρόνια μετά τη γέννηση της μεγαλύτερης κόρης τους. Το ζευγάρι παντρεύτηκε στην Κύθνο, το καλοκαίρι του 2014, με παρανυφάκι τη μικρή Έλενα.

.Γάμος Δέσποινας Καμπούρη- Βαγγέλη Ταρασιάδη στην Κύθνο, τον Ιούνιο του 2014/ NDP

«Ήμασταν οικογένεια και εξακολουθούμε να είμαστε, είτε παντρευτούμε είτε όχι… Εμείς κάνουμε τον γάμο πιο πολύ, γιατί νιώθαμε ότι το χρωστούσαμε στους γονείς μας και σε κάποιους ανθρώπους που ήθελαν πολύ να γίνει, αλλά για μας δεν αλλάζει κάτι», είχε πει τότε σε δηλώσεις της η δημοσιογράφος.

Γάμος Δέσποινας Καμπούρη- Βαγγέλη Ταρασιάδη στην Κύθνο, τον Ιούνιο του 2014/ NDP

Ο γάμος τους ήταν παραμυθένιος σε ένα ειδυλλιακό τοπίο. Παντρεύτηκαν σε ένα εκκλησάκι πάνω στο κύμα, ενώ μετά το μυστήριο ακολούθησε party πάνω στην άμμο.

Γάμος Δέσποινας Καμπούρη- Βαγγέλη Ταρασιάδη στην Κύθνο, τον Ιούνιο του 2014/ NDP

Δέσποινα Καμπούρη: H τελευταία δημόσια εμφάνιση με τον σύζυγό της και τα λόγια αγάπης

Η τελευταία δημόσια εμφάνιση του ζευγαριού ήταν πριν από έναν χρόνο, τον Νοέμβριο του 2024.

Βαγγέλης Ταρασιάδης- Δέσποινα Καμπούρη/ NDP ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ

Το ζευγάρι είχε παρακολουθήσει στο θέατρο Άλσος την παράσταση «Αχ Σάββατα».

Βαγγέλης Ταρασιάδης- Δέσποινα Καμπούρη/ NDP ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ

Τον Ιανουάριο του 2025, ο Βαγγέλης Ταρασιάδης είχε ευχηθεί στη σύζυγό του για τα γενέθλιά της, γράφοντας σε μια κοινή τους φωτογραφία «Χρόνια πολλά αγάπη μου». Η Δέσποινα Καμπούρη είχε αναδημοσιεύσει τότε το instastory του στον δικό της λογαριασμό στο Instagram.

«Με τον σύζυγό μου είμαστε μαζί από το 2009. Δεν το φανταζόμουν ποτέ. Είναι το πιο σημαντικό ταξίδι της ζωής μου. Έζησα πολλά συναισθήματα. Έγινα μητέρα. Είναι ο φίλος μου, ο άνθρωπος που θα του πω το παράπονό μου, είναι αυτός που θα είναι κοντά μου στα δύσκολα κι εγώ στα δικά του. Είναι σχέση ζωής. Βρεθήκαμε για ένα συγκεκριμένο λόγο… για να είμαστε μαζί.

Δέσποινα Καμπούρη- Βαγγέλης Ταρασιάδης στη συναυλία της Άννας Βίσση στο θέατρο Άλσος, το 2021/ NDP

Έχω περάσει πολύ ωραία στη ζωή μου με τον Βαγγέλη. Όταν με νευριάζει, έχω ένα κόλπο. Δεν ξεχνώ ποτέ τους λόγους για τους οποίους τον ερωτεύτηκα και τον αγάπησα κι εκεί κάπως έρχομαι στα ίσια μου», είχε εξομολογηθεί για τον σύζυγό της, Βαγγέλη Ταρασιάδη, στο Happy Day, τον Ιανουάριο του 2024.