Δέσποινα Καμπούρη για επιλόχειο κατάθλιψη: «Πήρα βοήθεια, πήρα αγωγή...»

Μια συγκινητική εξομολόγηση έκανε η Δέσποινα Καμπούρη μέσα από την εκπομπή Το Πρωινό την Παρασκευή, όταν μίλησε ανοιχτά για τη δική της εμπειρία με την επιλόχειο κατάθλιψη.

Η συζήτηση ξεκίνησε με αφορμή τη συνέντευξη της Άννας Θεοδωρίδη, της συντρόφου του τράπερ Light, η οποία έγινε πρόσφατα μανούλα, με τη δημοσιογράφο να εκφράζει τη χαρά της βλέποντας νέες μητέρες να απολαμβάνουν τη ζωή τους μετά τη γέννα: «Πόσο μ’ αρέσει να βλέπω τις γυναίκες να βγαίνουν έξω, να διασκεδάζουν, να επιστρέφουν στην έξω ζωή», είπε.

Τότε, ο Γιώργος Λιάγκας πρόσθεσε πως: «Υπάρχουν γυναίκες που μετά τη γέννα περνάνε μια κατάθλιψη και κάνουν περίεργα πράγματα», δίνοντας αφορμή στη δημοσιογράφο να ανοίξει την καρδιά της.

Με αφοπλιστική ειλικρίνεια, η Δέσποινα Καμπούρη αποκάλυψε πως και η ίδια είχε βιώσει μια δύσκολη περίοδο μετά τη γέννηση του παιδιού της.

«Έχεις δίκιο που το λες. Το λες σε μένα που το ‘χω βιώσει; Χαίρομαι που βλέπω μια μαμά που απολαμβάνει τη μητρότητα και δεν περνάει κάποια σκοτάδια. Μήνες μου κράτησε όλη αυτή η κατάσταση, πήρα βοήθεια, πήρα αγωγή. Ήταν εννιά μήνες περίπου. Χρειαζόταν. Δεν είναι όλες οι περιπτώσεις ίδιες. Καθόλου ντροπή δεν είναι, το φωνάζουμε και το λέμε», είπε συγκινημένη.

Με τα λόγια της, η δημοσιογράφος έστειλε ένα σημαντικό μήνυμα για την ψυχική υγεία των νέων μητέρων, υπενθυμίζοντας πως η επιλόχειος κατάθλιψη δεν είναι ταμπού, αλλά μια πραγματικότητα που χρειάζεται κατανόηση, στήριξη και φροντίδα.