Κυψέλη: Αυτή είναι η ανήλικη που μαχαίρωσε τη 14χρονη- Είχε συλληφθεί ξανά

Είχε αλλάξει σχολικό περιβάλλον λόγω συμπεριφοράς

Επιμέλεια STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Δελτίο Ειδήσεων STAR
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR (15/12/2025)
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Σοβαρό επεισόδιο με μαχαίρωμα σημειώθηκε μέσα σε σχολείο της Κυψέλης. Ανήλικη με παραβατικό παρελθόν, που μόλις είχε αλλάξει σχολικό περιβάλλον, κάρφωσε με πεταλούδα συμμαθήτριά της. Το κορίτσι μεταφέρθηκε στο Παίδων και έκανε ράμματα, ενώ η δράστις συνελήφθη. 

Κυψέλη: Αυτή είναι η ανήλικη που μαχαίρωσε την 14χρονη  

Η ανήλικη στη φωτογραφία που εξασφάλισε το Star είναι η 16χρονη μαθήτρια - δράστις του μαχαιρώματος, μέσα σε σχολείο της Κυψέλης. Σήμερα το πρωί ξεκίνησε να πάει στο σχολείο  και εκτός από τσάντα πήρε κι ένα μαχαίρι - πεταλούδα, το οποίο δε δίστασε να χρησιμοποιήσει σε βάρος της 14χρονης. Αυτά είναι τα αίματα στο πάτωμα από το αδιανότητο επεισόδιο.

Κυψέλη: 16χρονη τραυμάτισε με μαχαίρι πεταλούδα 14χρονη μέσα στο σχολείο

Αυτά είναι τα αίματα στο πάτωμα από το αδιανότητο επεισόδιο.

Τη μαχαίρωσε αδίστακτα αδιαφορώντας για συνέπειες και αυτόπτες μάρτυρες. Ένα αγόρι που ήταν παρόν έτρεξε να της αρπάξει την πεταλούδα και λίγο έλειψε να τραυματίσει και εκείνον.

Κυψέλη: Είχε συλληφθεί τρεις φορές η ανήλικη

Κυψέλη: Αυτή είναι η ανήλικη που μαχαίρωσε τη 14χρονη- Είχε συλληφθεί ξανά

16 ετών αλλά το ποινικό της μητρώο είναι ήδη μαυρισμένο και έχει ήδη τρεις συλλήψεις. Και οι τρεις το 2025.

  • Στις 26 Ιουλίου μαχαίρωσε πρώην συμμαθήτριά της στην περιοχή του Γκύζη. Το παιδί μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και έκανε 5 ράμματα. «Ήθελα την εκφοβίσω όχι να την τραυματίσω» είχε πει στην Ασφάλεια.
  • Στις 6 Σεπτεμβρίου ενεπλάκη σε επεισόδιο μεταξύ ανηλίκων στον Άγιο Παντελεήμονα.
  • Ενώ  στις 19 Οκτωβρίου οι αστυνομικοί της ασφάλειας την εντόπισαν στην πλατεία του Αγίου Παντελεήμονα να έχει πάνω της μαχαίρι 18 εκατοστών.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Star, από το προηγούμενο σχολείο την έδιωξαν πριν από μια εβδομάδα.Eίχε παραβατική συμπεριφορά. Έβαζε φωτιά σε κάδους του σχολείου, έβριζε τους καθηγητές, τους πετούσε αντικείμενα. Μάλιστα δυο μέρες πριν αλλάξει σχολικό περιβάλλον, οι καθηγητές βρήκαν κάτω από το θρανίο της ένα μαχαίρι. Μάλιστα στις συνεδριάσεις που γίνονταν για να αλλάξει σχολείο, είχε απειλήσει τους συμμαθητές της να μην ψηφίσουν υπέρ. Τους εκβίαζε μέσω social media.

Κυψέλη: Πρώτη μέρα στο σχολείο η 16χρονη - Είχε αλλάξει σχολικό περιβάλλον λόγω συμπεριφοράς 

Το επεισόδιο ξεκινάει λίγες ώρες νωρίτερα. Η 16χρονη - πρώτη μέρα στο καινούργιο της σχολείο - καθώς είχε αλλάξει σχολικό περιβάλλον λόγω απαράδεκτης συμπεριφοράς, περνάει έξω από τις τουαλέτες. Ακούει το θύμα και μια ακόμα ανήλικη να μιλούν χαμηλόφωνα για εκείνη.

Η αδερφή της υποστηρίζει ότι την έβριζαν αποκαλώντας την: 

«Πρεζάκι, ότι ήρθε η άλλη η βρωμιάρα και τι κάνει εδώ πέρα. Μια χαρά κοπέλα, μόνο αν την προκαλέσουν, γενικά δεν κάνει κάτι χωρίς να την προκαλέσουν».  

Η αδερφή της υποστηρίζει ότι την έβριζαν

Κυψέλη: Επιχείρησε να την τραυματίσει στην κοιλιά - Στο Παίδων το θύμα με ράμματα

Η 16χρονη περίμενε την κατάλληλη στιγμή και μόλις είδε στις σκάλες την 14χρονη άρχισε να της φωνάζει και να τη ρωτά γιατί την έβριζε. Έβγαλε το μαχαίρι και την τραυμάτισε. Προκαλεί προβληματισμό ότι επέλεξε να τη χτυπήσει στην κοιλιά.

Το θύμα αιμορραγώντας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παίδων. 

Κυψέλη: Είχε μείνει από απουσίες από τον Οκτώβριο η 16χρονη - Κόρη πρώην αστυνομικού

Η δράστις 16 ετών  πηγαίνει τρίτη Γυμνασίου. Έχει χάσει χρονιά. Πέρυσι είχε μείνει από απουσίες από τον Οκτώβριο. Ο πατέρας της είναι πρώην αστυνομικός και έχει ακόμα 3 αδέρφια. Πληροφορίες αναφέρουν ότι οι γονείς της είναι σε διάσταση. Η ανήλικη έχει συλληφθεί.

«Δόθηκε ρητή οδηγία, ο/η ψυχολόγος και Κοινωνικός Λειτουργός του σχολείου, να έρθουν άμεσα σε επαφή με τα παιδιά και το οικογενειακό τους περιβάλλον», αναφέρει το υπουργείο Παιδείας. 
 

ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ STAR
 |
ΚΥΨΕΛΗ
 |
ΣΧΟΛΕΙΟ
 |
ΜΑΧΑΙΡΙ
