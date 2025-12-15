Κυψέλη: 16χρονη τραυμάτισε με μαχαίρι πεταλούδα 14χρονη μέσα στο σχολείο

Το ρεπορτάζ της Κατερίνας Ρίστα στο Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων του Star για το αιματηρό περιστατικό σε σχολείο στην Κυψέλη

Συναγερμός σήμανε πριν από λίγο στην αστυνομία, μετά από σοβαρό περιστατικό που σημειώθηκε σε σχολείο στην Κυψέλη μεταξύ μαθητριών, που είχε αποτέλεσμα τον τραυματισμό μιας 14χρονης με αιχμηρό αντικείμενο, πιθανόν μαχαίρι.

Το επεισόδιο σημειώθηκε λίγο μετά τις 12:00 στο 15ο Γυμνάσιο Αθηνών, όταν μαθήτριες συνεπλάκησαν εντός του σχολείου. Συγκεκριμένα, μια 16χρονη επιτέθηκε με πεταλούδα, με λάμα 9 εκατοστά σε 14χρονη, τραυματίζοντάς τη στο χέρι και την κοιλιά.

Το θύμα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού». Της έγιναν δύο ράμματα στο χέρι, ενώ οι εκδορές στην κοιλιά δεν εμπνέουν ανησυχία.

Η 16χρονη οδηγήθηκε στην Ασφάλεια της Κυψέλης, όπου δίνει εξηγήσεις και εξετάζεται από αστυνομικούς.

Στο σχολείο βρίσκονται επίσης καθηγητές για να καταθέσουν σχετικά με το περιστατικό, ενώ οι αρχές διερευνούν εάν πίσω από το επεισόδιο υπάρχει ιστορικό bullying μεταξύ των δύο μαθητριών.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Κατερίνας Ρίστα στο Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων του Star, δεν αποκλείεται να προσαχθούν και καθηγητές του σχολείου.