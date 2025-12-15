Παρίσι: Ακυρώνεται η συναυλία της Πρωτοχρονιάς, λόγω τρομοκρατικής απειλής

Το Παρίσι βάζει «φρένο» στους καθιερωμένους, φαντασμαγορικούς εορτασμούς της Πρωτοχρονιάς στα Ηλύσια Πεδία, με τις αρχές να αποφασίζουν την ακύρωση της μεγάλης υπαίθριας συναυλίας, επικαλούμενες «πολύ υψηλή τρομοκρατική απειλή».

Η απόφαση σηματοδοτεί μια ιστορική τομή για τη γαλλική πρωτεύουσα, καθώς πρόκειται για εκδήλωση που πραγματοποιείται επί δεκαετίες και συγκεντρώνει εκατοντάδες χιλιάδες – ακόμη και πάνω από ένα εκατομμύριο – θεατές.

Πλήθος κόσμου στα Ηλύσια Πεδία κατά τη διάρκεια χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων / Φωτογραφία αρχείου AP (Thibault Camus)

Αντί για ζωντανή συναυλία, οι εκδηλώσεις θα περιοριστούν σε προηχογραφημένο οπτικοακουστικό υλικό, το οποίο οι πολίτες καλούνται να παρακολουθήσουν από τα σπίτια τους. Τα πυροτεχνήματα στην Αψίδα του Θριάμβου θα πραγματοποιηθούν κανονικά τα μεσάνυχτα, ωστόσο οι αρχές αποθαρρύνουν τη φυσική παρουσία κόσμου στο σημείο.

Ηλύσια Πεδία / Φωτογραφία αρχείου AP (Lewis Joly)

Ανησυχία για την ασφάλεια στα Ηλύσια Πεδία - «Πολύ υψηλή τρομοκρατική απειλή»

Η εμβληματική λεωφόρος έχει μετατραπεί το τελευταίο διάστημα σε εστία εντάσεων και βίαιων επεισοδίων. Σύμφωνα με τις αρχές, ομάδες νεαρών από τα προάστια του Παρισιού συγκεντρώνονται συχνά τις νυχτερινές ώρες, προκαλώντας επεισόδια, λεηλασίες καταστημάτων και συγκρούσεις με την αστυνομία.

Η αστυνομία του Παρισιού που εισηγήθηκε την ακύρωση της συναυλίας, κάνει λόγο για κινδύνους που σχετίζονται με «απρόβλεπτες κινήσεις πλήθους» και γενικευμένη αστάθεια, χωρίς να δίνει περισσότερες επιχειρησιακές λεπτομέρειες.

Σε επείγουσα ενημέρωση προς τις τοπικές αρχές, το υπουργείο Εσωτερικών της Γαλλίας προειδοποίησε για αυξημένο κίνδυνο τρομοκρατικών ενεργειών, με αναφορές σε οργανώσεις όπως η αλ Κάιντα και το ISIS. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλούν οι χριστουγεννιάτικες αγορές και οι μαζικές υπαίθριες εκδηλώσεις, οι οποίες χαρακτηρίζονται «συμβολικοί και ευάλωτοι στόχοι».

Τα Ηλύσια Πεδία πριν την αλλαγή του χρόνου / Φωτογραφία αρχείου AP (Aurelien Morissard)

Μνήμες από παλαιότερες επιθέσεις

Οι γαλλικές αρχές υπενθυμίζουν την αιματηρή επίθεση στη χριστουγεννιάτικη αγορά του Στρασβούργου το 2018, όπου πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους.

Σύμφωνα με τον υπουργό Εσωτερικών, μέσα στο 2025 έχουν ήδη αποτραπεί έξι τρομοκρατικά σχέδια, αρκετά εκ των οποίων φέρεται να είχαν στόχο χώρους με έντονο συμβολισμό.

Η ακύρωση της συναυλίας έχει προκαλέσει αντιδράσεις στο πολιτικό σκηνικό. Ο πρώην υπουργός Εσωτερικών και επικεφαλής των Ρεπουμπλικάνων, Μπρουνό Ρεταγιό, έκανε λόγο για «υποχώρηση απέναντι στη βία», υποστηρίζοντας ότι η γαλλική κοινωνία βιώνει μια γενικευμένη κλιμάκωση αγριότητας.