Συνταξιούχοι: Τα τέσσερα «δώρα» που θα πάρουν την Πρωτοχρονιά

Ο Άγιος Βασίλης φέτος εκτός από τα παιδιά θα θυμηθεί και τους συνταξιούχους, στους οποίους θα φέρει όχι έναν, αλλά τέσσερις μποναμάδες. Συγκεκριμένα, οι συνταξιούχοι θα έχουν ετήσιο όφελος από 260 έως 2.054 ευρώ από την αύξηση 2,4 % στις συντάξεις και από τη μείωση της παρακράτησης φόρου που θα έχουν στις αποδοχές τους.

Η αύξηση 2,4% θα μπει στις συντάξεις Ιανουαρίου, οι οποίες αναμένεται φέτος να καταβληθούν νωρίτερα από τον ΕΦΚΑ, πιθανόν 19 και 23 Δεκεμβρίου. Τις αυξήσεις αυτές θα δουν περίπου 2,5 εκατ. συνταξιούχοι.

«Αυτό προκύπτει από αλγόριθμο που λαμβάνει υπόψη πληθωρισμό και ρυθμό ανάπτυξης και φέτος θα είναι 2,4%. Θυμίζω ότι για πολλά χρόνια, δυστυχώς, οι συντάξεις στη χώρα μας ήτανε παγωμένες. Τα τελευταία τρία χρόνια έχουν ξεκινήσει πάλι, έχουμε ξεκινήσει να δίνουμε αυξήσεις. Οι αυξήσεις έως σήμερα των τελευταίων τριών χρόνων αγγίζουν το 13,6% και τώρα θα προστεθεί και το 2,4%», έχει δηλώσει η υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως.

Επιπλέον, η κα Κεραμέως υπενθύμισε την εξαγγελία του πρωθυπουργού για μείωση της προσωπικής διαφοράς κατά 50% φέτος και πλήρη κατάργησή της από 1/1/2027.

«Άρα από τον Ιανουάριο όλοι οι συνταξιούχοι που διατηρούν προσωπική διαφορά θα δούνε αύξηση στις συντάξεις» δήλωσε.

Παράλληλα, περίπου 1,5 εκατ. συνταξιούχοι που λαμβάνουν συντάξεις πάνω από το αφορολόγητο όριο, θα επωφεληθούν ακόμα περισσότερο από τη μείωση της παρακράτησης φόρου λόγω νέων, χαμηλότερων φορολογικών συντελεστών.

Σύμφωνα με την αναμόρφωση της φορολογικής κλίμακας εισοδήματος μισθωτών, συνταξιούχων, αγροτών και ελευθέρων επαγγελματιών μειώνονται κατά 2% οι συντελεστές της κλίμακας από τα 10.000 έως και τα 40.000 ευρώ:

Για τα 10.000 έως 20.000 ευρώ από 22% σε 20%

Για τα 20.000 έως τα 30.000 ευρώ από 28% σε 26%

Για τα 30.000 έως τα 40.000 ευρώ από 36% σε 34%

Επίσης εισάγεται ενδιάμεσος συντελεστής από τα 40.000 έως τα 60.000 ευρώ 39%, ενώ ο συντελεστής 44% θα ισχύει για εισοδήματα άνω των 60.000 ευρώ.

Συντάξεις: Τι κερδίζουν οι συνταξιούχοι από αύξηση συντάξεων και μείωση παρακράτησης φόρου – Τα ποσά

Λόγω της αύξησης κατά 2,4%, και της μείωσης της παρακράτησης φόρου στις συντάξεις για το 2026:

Οι συνταξιούχοι που λαμβάνουν κύρια σύνταξη από 833 ευρώ ως 1.167 ευρώ θα έχουν μηνιαία αύξηση από 22 ευρώ ως 36 ευρώ, και συνολικό ετήσιο όφελος από 260 ευρώ ως 436 ευρώ.

θα έχουν μηνιαία αύξηση από και συνολικό ετήσιο όφελος Οι συνταξιούχοι που λαμβάνουν κύρια σύνταξη από 1250 ευρώ ως 1.667 ευρώ θα έχουν μηνιαία αύξηση από 40 ευρώ ως 58 ευρώ, και ετήσιο όφελος από 480 ευρώ ως 700 ευρώ.

θα έχουν μηνιαία και ετήσιο όφελος από Οι συνταξιούχοι που λαμβάνουν κύρια σύνταξη από 1.750 ευρώ ως 2.500 ευρώ θα έχουν μηνιαία αύξηση από 62 ευρώ ως 95 ευρώ, και ετήσιο όφελος από 744 ευρώ ως 1.140 ευρώ.

θα έχουν μηνιαία και ετήσιο όφελος Οι συνταξιούχοι που λαμβάνουν κύρια σύνταξη από 2.750 ευρώ ως 3.833 ευρώ θα έχουν μηνιαία αύξηση από 106 ευρώ ως 171 ευρώ, και ετήσιο όφελος από 1.272 ευρώ ως 2.054 ευρώ.

Στον προϋπολογισμό του 2026 προβλέπεται για πρώτη φορά η χορήγηση τουλάχιστον του 50% της αύξησης σε 671.000 συνταξιούχους με προσωπική διαφορά και από το 2027 θα παίρνουν ολόκληρη την αύξηση καθώς ο συμψηφισμός με την προσωπική διαφορά καταργείται.

Συνταξιούχοι: Ωφελημένοι και από την τιμαριθμοποίηση της Εισφοράς Αλληλεγγύης

Οι συνταξιούχοι θα έχουν όφελος και από την Εισφορά Αλληλεγγύης (ΕΑΣ) η οποία θα τιμαριθμοποιηθεί, δηλαδή οι κλίμακες κρατήσεων της ΕΑΣ θα αυξηθούν με το ίδιο ποσοστό αύξησης των συντάξεων.

Αυτό σημαίνει ότι οι συνταξιούχοι που μετά τις αυξήσεις του Δεκεμβρίου θα έχουν σύνταξή ως 1.468 ευρώ, δε θα πληρώσουν ΕΑΣ.

Αν δεν υπήρχε η τιμαριθμοποίηση τότε όλοι όσοι θα είχαν συντάξεις από 1.400 ευρώ και πάνω θα πλήρωναν εισφορά 3%.

Με την τιμαριθμοποίηση της κλίμακας κρατήσεων, που εφαρμόστηκε για πρώτη φορά το 2025, απαλλάχτηκαν από την εισφορά οι συντάξεις ως τα 1.434 ευρώ και το 2026 το όριο απαλλαγής από την κράτηση ανεβαίνει στα 1.468 ευρώ. Επομένως η εισφορά θα πιάνει τις συντάξεις από τα 1.468 και πάνω.

Ακόμη και για συνταξιούχους σε υψηλότερα κλιμάκια, η τιμαριθμοποίηση εξασφαλίζει ότι δε θα «πληρώσουν» διπλά (π.χ. με αύξηση σύνταξης και ταυτόχρονη αλλαγή κλίμακας σε υψηλότερη κράτηση).

