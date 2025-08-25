ΔΕΘ: Τα μέτρα για μεσαία τάξη και συνταξιούχους που εξετάζει η Κυβέρνηση

Οι αλλαγές στον εκλογικό νόμο που βρίσκονται στο «τραπέζι»

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
25.08.25 , 11:26 Βρέθηκε η σορός του Τούρκου επιχειρηματία, 19 ημέρες μετά την εξαφάνισή του
25.08.25 , 10:59 Μελίνα Νικολαΐδη: Η ανάρτηση για τον θάνατο της Αλεξάνδρας Νικολαΐδου
25.08.25 , 10:58 Συνδρομητική πειρατεία - Άρτα: 200 «πελάτες» πρώην διαιτητή στο μικροσκόπιο
25.08.25 , 10:48 Μπάνιο σε 3+1 φυσικές πισίνες στα ελληνικά νησιά! Μαγευτικές εικόνες
25.08.25 , 10:44 Ουκρανία: Καρφιά κατά Τραμπ και Πούτιν από τον αντικαγκελάριο της Γερμανίας
25.08.25 , 10:32 Καιρός: Σε ποιες περιοχές θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες
25.08.25 , 09:53 Δανάη Μπάρκα: Ξεφάντωσε με τη Νόνη Δούνια σε εστιατόριο στη Σύρο
25.08.25 , 09:48 Σακχαρώδης διαβήτης: Γιατί «τρέφει» ιδιαίτερη αδυναμία στο γυναικείο φύλο
25.08.25 , 09:16 ΔΕΘ: Τα μέτρα για μεσαία τάξη και συνταξιούχους που εξετάζει η Κυβέρνηση
25.08.25 , 09:15 VW: Που παρουσίαζει τα νέα της μοντέλα
25.08.25 , 09:05 Ελεωνόρα Ζουγανέλη: Στη Νάξο για τη συναυλία της - Λάτρεψε το νησί
25.08.25 , 09:03 Σον Κόνερι: Ο καλύτερος Τζέιμς Μποντ όλων των εποχών ξεκίνησε ως γαλατάς
25.08.25 , 08:37 Συναγερμός στον Πειραιά: Σορός γυναίκας ανασύρθηκε από το λιμάνι
25.08.25 , 08:28 FY - Αλεξία Κεφαλά: Ο πρώτος χορός του ζευγαριού & η λεπτομέρεια στο πέπλο
25.08.25 , 03:00 Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 25 Αυγούστου
Αλεξάνδρα Νικολαίδου: Πού και πότε θα γίνει η κηδεία της;
Αλεξάνδρα Νικολαϊδου: Ποια ήταν η 41χρονη σύντροφος του Ντέμη Νικολαΐδη
Διονυσίου: Συγκινεί η σύζυγός του για την πρόωρη γέννηση των κορών τους
Παυλίνα Βουλγαράκη: Ποζάρει στην αγκαλιά του συντρόφου της, Στέφανου
Αλεξάνδρα Νικολαΐδου: Συγκλονισμένη η Κατερίνα Καινούργιου - Το μήνυμα
«Τώρα πάλι μαζί»: Συγκινεί ο Λάμπρος Κωνσταντάρας για πατέρα και παππού
ΔΕΘ: Τα μέτρα για μεσαία τάξη και συνταξιούχους που εξετάζει η Κυβέρνηση
Καιρός: Σε ποιες περιοχές θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες
«Έφυγε το καλύτερο παιδί»: Βαθιά συγκίνηση στην κηδεία του Βεσυρόπουλου
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 25 Αυγούστου
Περισσότερα

VIDEOS

ΟΠΕΚΕΠΕ επιστολές Σημανδράκου
Οι δύο επιστολές του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠE στην κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ: Νέες Αποχωρήσεις
ΣΥΡΙΖΑ: Έρχονται και νέες αποχωρήσεις
Οι Ένοπλες Δυνάμεις Γιορτάζουν Την Προστάτιδά Τους Θεοτόκο
Δένδιας: «Οι Ένοπλες δυνάμεις εξασφαλίζουν κυριαρχικά δικαιώματα»
ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκαν Τζάκρη Και Πούλου
ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκαν Τζάκρη και Πούλου
Νίκος Δένδιας: Κλείνουν 137 Στρατόπεδα
Νίκος Δένδιας: «Κλείνουν 137 στρατόπεδα. Kάθε μονάδα θα έχει αντί-drone»
Νίκος Δένδιας: Παρουσίασε Τη Νέα Δομή Δυνάμεων
Τη Nέα Δομή Δυνάμεων παρουσίασε ο Νίκος Δένδιας
Δένδιας: Παρακολούθησε Την Άσκηση Στο Λιτόχωρο
Δένδιας: «Πρέπει να εξελιχθούμε για να υπερασπιστούμε την ανεξαρτησία μας»
ΣΥΡΙΖΑ
Αλαλούμ στον ΣΥΡΙΖΑ με την εκλογή συνέδρων
ΣΥΡΙΖΑ: Ολοκληρώνεται Η Εκλογή Συνέδρων
ΣΥΡΙΖΑ: Ολοκληρώνεται η εκλογή συνέδρων - Όλοι δηλώνουν... νικητές!
ΣΥΡΙΖΑ: Στα άκρα η κόντρα
ΣΥΡΙΖΑ: Στα άκρα η εσωκομματική κόντρα
Με Πανό Η Υποδοχή Σταϊνμάιερ Στην Κάντανο
Με συνθήματα η υποδοχή Σταϊνμάιερ στην Κάντανο της Κρήτης
Κυριάκος Μητσοτάκης: Τι Είπε Για Αύξηση Του Κατώτατου Μισθού
Μητσοτάκης: «Στα 950 ευρώ ο κατώτατος μισθός» - Τι είπε
Επίθεση Με Αυγά Στον Φρέντι Μπελέρη
Eπιτέθηκαν στον Φρέντι Μπελέρη με αυγά και γιαούρτια
Mητσοτάκης: Προμηθεύτηκε Το Self Test Για Τον Καρκίνο
O Mητσοτάκης προμηθεύτηκε το self test για τον καρκίνο του
Μητσοτάκης: Αναγορεύει ως βασικό του αντίπαλο τον Ανδρουλάκη
Toν Ανδρουλάκη αναγορεύει ως βασικό του αντίπαλο ο Μητσοτάκης
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Πολιτικη
Πηγή: Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi (Βασίλης Βερβερίδης)
Ποια μέτρα εξετάζοντα από την κυβερνήση για τη ΔΕΘ / Βίντεο Σκάι
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Λιγότερο από δύο εβδομάδες έχουν μείνει για τη ΔΕΘ και στο Μέγαρο Μαξίμου οι προετοιμασίες είναι πυρετώδεις, αφού θεωρείται ως κομβική στιγμή για την κυβέρνηση και τη Νέα Δημοκρατία. Αντιμετωπίζεται ως μια ευκαιρία ανασυγκρότησης του κόμματος και παράλληλα ως μέσο για να ξανακερδηθεί η εμπιστοσύνη της κοινωνίας.

Μεσαία τάξη και συνταξιούχοι βρίσκονται στο «επίκεντρο», αφού η κυβέρνηση εξετάζει τη στήριξή τους. Ωστόσο, τα διαθέσιμα κονδύλια – περίπου 1,5 δισ. ευρώ – θεωρούνται ανεπαρκή για να καλύψουν το σύνολο των αναγκών, ενώ πάντα υπάρχει η ανησυχία για δημοσιονομικό εκτροχιασμό. Στο τραπέζι παραμένει, έστω ανεπίσημα, και η πρόταση για επαναφορά της 13ης σύνταξης, παρά τις διαψεύσεις κυβερνητικών στελεχών.

Σχέδια για παροχές και ελαφρύνσεις σε μεσαία τάξη και συνταξιούχους

Η κυβέρνηση προσανατολίζεται σε:

  • Γενναίες φοροελαφρύνσεις για τη μεσαία τάξη.
  • Στήριξη των συνταξιούχων, οι οποίοι μαζί με τη μεσαία τάξη αποτελούν τους δύο βασικούς πυλώνες στήριξης της ΝΔ.

Συγκεκριμένα, η κυβέρνηση ετοιμάζει παρεμβάσεις που στοχεύουν κυρίως στη μεσαία τάξη, με στόχο την ελάφρυνση των φορολογικών βαρών για εισοδήματα έως 50.000 ευρώ ετησίως.

Οι αλλαγές που εξετάζονται:

  • Καθιέρωση νέου φορολογικού συντελεστή 15% για το εισόδημα από 10.001 έως 16.000 ευρώ.
  • Αναπροσαρμογές στα ανώτερα κλιμάκια φορολόγησης.

Όσον αφορά τους συνταξιούχους, θεωρείται «κλειδωμένη» η κατάργηση της προσωπικής διαφοράς, που αφορά περίπου 670.000 δικαιούχους.

Στο «τραπέζι» βρίσκεται η διεύρυνση των δικαιούχων ή/και η ενίσχυση του επιδόματος των 250 ευρώ, το οποίο θα δίδεται κάθε Δεκέμβριο ως μόνιμο μέτρο.

Το ανοιχτό μέτωπο του εκλογικού νόμου

Πέρα από τα οικονομικά, στη ΔΕΘ αναμένεται να τεθούν και καυτά πολιτικά ζητήματα. Ο πρωθυπουργός θα κληθεί να απαντήσει σε ερωτήσεις σχετικά με τον εκλογικό νόμο. Οι εισηγήσεις που συζητούνται περιλαμβάνουν:

  • Αύξηση του ορίου εισόδου στη Βουλή από 3% σε 5%.
  • Καθιέρωση κλιμακωτού μπόνους στο πρώτο κόμμα, ανάλογα με τη διαφορά από το δεύτερο.

Παρά τις πιέσεις συνεργατών του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν έχει αποφασίσει ακόμη αν θα προχωρήσει στις αλλαγές, καθώς σταθμίζει τις αντιδράσεις που ενδέχεται να προκύψουν από την αντιπολίτευση.

Μήνυμα πολιτικής σταθερότητας

Αυτό που θεωρεί βέβαιο το Μέγαρο Μαξίμου είναι ότι ο πρωθυπουργός θα επιχειρήσει να αναδείξει την ανάγκη για πολιτική σταθερότητα και αποφυγή μιας μακράς περιόδου ακυβερνησίας, σε μια χώρα που δε διαθέτει παράδοση συνεργασιών με το Κέντρο.

Όλα δείχνουν ότι ο Σεπτέμβριος θα είναι πολιτικά πυκνός. Τα κομματικά επιτελεία ήδη προετοιμάζονται για τη μάχη της ΔΕΘ που θα διαρκέσει από τις 6 έως τις 14 Σεπτεμβρίου.

 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΔΕΘ
 |
ΜΕΤΡΑ
 |
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
 |
ΜΕΣΑΙΑ ΤΑΞΗ
 |
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ
 |
ΦΟΡΟΕΛΑΦΡΥΝΣΕΙΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top