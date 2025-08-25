ΔΕΘ: Τα μέτρα για μεσαία τάξη και συνταξιούχους που εξετάζει η Κυβέρνηση

Ποια μέτρα εξετάζοντα από την κυβερνήση για τη ΔΕΘ / Βίντεο Σκάι

Λιγότερο από δύο εβδομάδες έχουν μείνει για τη ΔΕΘ και στο Μέγαρο Μαξίμου οι προετοιμασίες είναι πυρετώδεις, αφού θεωρείται ως κομβική στιγμή για την κυβέρνηση και τη Νέα Δημοκρατία. Αντιμετωπίζεται ως μια ευκαιρία ανασυγκρότησης του κόμματος και παράλληλα ως μέσο για να ξανακερδηθεί η εμπιστοσύνη της κοινωνίας.

Μεσαία τάξη και συνταξιούχοι βρίσκονται στο «επίκεντρο», αφού η κυβέρνηση εξετάζει τη στήριξή τους. Ωστόσο, τα διαθέσιμα κονδύλια – περίπου 1,5 δισ. ευρώ – θεωρούνται ανεπαρκή για να καλύψουν το σύνολο των αναγκών, ενώ πάντα υπάρχει η ανησυχία για δημοσιονομικό εκτροχιασμό. Στο τραπέζι παραμένει, έστω ανεπίσημα, και η πρόταση για επαναφορά της 13ης σύνταξης, παρά τις διαψεύσεις κυβερνητικών στελεχών.

Σχέδια για παροχές και ελαφρύνσεις σε μεσαία τάξη και συνταξιούχους

Η κυβέρνηση προσανατολίζεται σε:

Γενναίες φοροελαφρύνσεις για τη μεσαία τάξη.

Στήριξη των συνταξιούχων, οι οποίοι μαζί με τη μεσαία τάξη αποτελούν τους δύο βασικούς πυλώνες στήριξης της ΝΔ.

Συγκεκριμένα, η κυβέρνηση ετοιμάζει παρεμβάσεις που στοχεύουν κυρίως στη μεσαία τάξη, με στόχο την ελάφρυνση των φορολογικών βαρών για εισοδήματα έως 50.000 ευρώ ετησίως.

Οι αλλαγές που εξετάζονται:

Καθιέρωση νέου φορολογικού συντελεστή 15% για το εισόδημα από 10.001 έως 16.000 ευρώ.

Αναπροσαρμογές στα ανώτερα κλιμάκια φορολόγησης.

Όσον αφορά τους συνταξιούχους, θεωρείται «κλειδωμένη» η κατάργηση της προσωπικής διαφοράς, που αφορά περίπου 670.000 δικαιούχους.

Στο «τραπέζι» βρίσκεται η διεύρυνση των δικαιούχων ή/και η ενίσχυση του επιδόματος των 250 ευρώ, το οποίο θα δίδεται κάθε Δεκέμβριο ως μόνιμο μέτρο.

Το ανοιχτό μέτωπο του εκλογικού νόμου

Πέρα από τα οικονομικά, στη ΔΕΘ αναμένεται να τεθούν και καυτά πολιτικά ζητήματα. Ο πρωθυπουργός θα κληθεί να απαντήσει σε ερωτήσεις σχετικά με τον εκλογικό νόμο. Οι εισηγήσεις που συζητούνται περιλαμβάνουν:

Αύξηση του ορίου εισόδου στη Βουλή από 3% σε 5%.

Καθιέρωση κλιμακωτού μπόνους στο πρώτο κόμμα, ανάλογα με τη διαφορά από το δεύτερο.

Παρά τις πιέσεις συνεργατών του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν έχει αποφασίσει ακόμη αν θα προχωρήσει στις αλλαγές, καθώς σταθμίζει τις αντιδράσεις που ενδέχεται να προκύψουν από την αντιπολίτευση.

Μήνυμα πολιτικής σταθερότητας

Αυτό που θεωρεί βέβαιο το Μέγαρο Μαξίμου είναι ότι ο πρωθυπουργός θα επιχειρήσει να αναδείξει την ανάγκη για πολιτική σταθερότητα και αποφυγή μιας μακράς περιόδου ακυβερνησίας, σε μια χώρα που δε διαθέτει παράδοση συνεργασιών με το Κέντρο.

Όλα δείχνουν ότι ο Σεπτέμβριος θα είναι πολιτικά πυκνός. Τα κομματικά επιτελεία ήδη προετοιμάζονται για τη μάχη της ΔΕΘ που θα διαρκέσει από τις 6 έως τις 14 Σεπτεμβρίου.