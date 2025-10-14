Έξω φρενών η Βαλεντίνα: «Δε θα μου ξαναπείς αυτή τη λέξη!»

Έντονος καβγάς ξέσπασε στη Φάρμα ανάμεσα στον Δημήτρη και τη Βαλεντίνα, με τις φωνές να ακούγονται σε όλο το σπίτι και τους υπόλοιπους παίκτες να μένουν άφωνοι. Η αφορμή φαινομενικά ασήμαντη – μια διαφωνία για τις δουλειές του σπιτιού – όμως η ένταση που υπέβοσκε εδώ και μέρες, οδήγησε τα πράγματα στα άκρα.

Συγκεκριμένα, ο Δημήτρης έχασε την ψυχραιμία του όταν η Βαλεντίνα του έκανε παρατήρηση για τον τρόπο που της μιλούσε και τον κατηγόρησε πως τη μειώνει μπροστά στους άλλους. Εκείνος, σε έξαλλη κατάσταση, της απάντησε με τον πιο σκληρό τρόπο: «Σκάσε ρε, σκάσε και πήγαινε πλύνε τα πιάτα! Νούμερο» – φράση που προκάλεσε σοκ τόσο στη Βαλεντίνα όσο και στους συμπαίκτες τους.

Η Βαλεντίνα, φανερά εκνευρισμένη και πληγωμένη, αντέδρασε λέγοντας πως δεν πρόκειται να ανεχτεί άλλη προσβολή και πως ο Δημήτρης έχει ξεπεράσει κάθε όριο σεβασμού. «Έχει πολύ κακή συμπεριφορά, είναι επιθετικός και προσπαθεί να με μειώσει διαρκώς», είπε λίγο αργότερα στους συμπαίκτες της, ενώ άλλοι παίκτες, όπως ο Λευτέρης και η Ναταλία, φάνηκαν να στέκονται στο πλευρό της.

Ο Δημήτρης, από την άλλη, προσπάθησε να δικαιολογηθεί λέγοντας πως έχει «οξύθυμο χαρακτήρα» και πως «η Βαλεντίνα προκαλεί συνεχώς καβγάδες για να τραβήξει την προσοχή». Όμως πολλοί σχολίασαν ότι το ύφος του και οι εκφράσεις του ήταν απαράδεκτες. «Δεν γίνεται να φωνάζεις έτσι σε μια γυναίκα μέσα στο σπίτι, δεν είμαστε ζώα», ακούστηκε να λέει ένας από τους συμπαίκτες.

Η ένταση δεν σταμάτησε εκεί. Η Βαλεντίνα φέρεται να είπε πως, αν συνεχιστεί αυτή η συμπεριφορά, «θα πατήσει πόδι», ενώ κάποιοι από τους παίκτες ζήτησαν να μπουν ξεκάθαρα όρια και αποστάσεις μεταξύ των δύο για να αποφευχθούν νέα επεισόδια.