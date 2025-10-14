Έξω φρενών η Βαλεντίνα: «Δε θα μου ξαναπείς αυτή τη λέξη!»

Έντονος καβγάς ανάμεσα σε Δημήτρη και Βαλεντίνα!

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
14.10.25 , 23:45 Μυρτώ Αλικάκη: Σε σπάνια βραδινή έξοδο με τον σύντροφό της
14.10.25 , 23:30 Φάρμα: Μεγάλη ανατροπή στη δεύτερη δοκιμασία ασυλίας!
14.10.25 , 23:29 Πετρέλαιο θέρμανσης: Ξεκινά η διάθεση - Πού κυμαίνεται η τιμή του
14.10.25 , 23:21 Χάρις Αλεξίου: Η φωτογραφία που δημοσίευσε από τα γυρίσματα του Maestro
14.10.25 , 23:01 Σπυροπούλου για τον μικρότερο γιο της: «Είχε μία αντίδραση από το εμβόλιο»
14.10.25 , 22:43 Δημήτρης Τσίκλης: Η ηλικία, οι σχέσεις και το Σπίτι Δίπλα στο Ποτάμι
14.10.25 , 22:40 Φάρμα: Αυτή είναι η δεύτερη δύσκολη δοκιμασία ασυλίας της εβδομάδας
14.10.25 , 22:32 Βριλήσσια: Η στιγμή που άνδρας με τσεκούρι σπάει αυτοκίνητο χωρίς λόγο!
14.10.25 , 22:25 Έξω φρενών η Βαλεντίνα: «Δε θα μου ξαναπείς αυτή τη λέξη!»
14.10.25 , 22:13 Σίσσυ Χρηστίδου: Φλογερή κοκκινομάλλα στις διακοπές της στη Βαρκελώνη!
14.10.25 , 22:11 Κλήρωση Tζόκερ 14/10/2025: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 5.400.000 ευρώ
14.10.25 , 21:56 Κακοσαίος: Με ελληνικές σημαίες οι Έλληνες ομογενείς σε ΗΠΑ και Καναδά
14.10.25 , 21:50 Τραμπ: Αποθέωσε τον Ερντογάν - Έκανε κοπλιμέντο στη Μελόνι
14.10.25 , 21:45 Φάρμα: Αυτοί κέρδισαν την αποστολή του επιστάτη - Ένταση και φωνές!
14.10.25 , 21:37 Ο ΟΠΕΚΕΠΕ βγάζει στους δρόμους τους αγρότες από τον Νοέμβριο!
Μυρτώ Αλικάκη: Σε σπάνια βραδινή έξοδο με τον σύντροφό της
Φοινικούντα: Πρόσωπο «έκπληξη» ο ηθικός αυτουργός του διπλού φονικού
Σπυροπούλου για τον μικρότερο γιο της: «Είχε μία αντίδραση από το εμβόλιο»
Αμαλία Κωστοπούλου: Γιατί δεν μπορεί να κάνει θρησκευτικό γάμο
Κωνσταντινούπολη: Τελεσίγραφο να κλείσει η Μεγάλη του Γένους Σχολή!
Φοινικούντα: «Είχα κακοποιηθεί σεξουαλικά από τον 68χρονο»
Στεφανί Καπετανίδη: Η ηλικία, η περιπέτεια με τον καρκίνο & η ζωή σε φάρμα
Ρόδος: Eγκεφαλικά νεκρό 3χρονο κοριτσάκι που βρέθηκε στον πάτο πισίνας
Ήταν κούκλα από μικρή - Αναγνωρίζετε τη γνωστή ηθοποιό;
O Mπιλ Γκέιτς αποκαλύπτει το «μυστικό» για υγιή εγκέφαλο
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Έντονος καβγάς ξέσπασε στη Φάρμα ανάμεσα στον Δημήτρη και τη Βαλεντίνα, με τις φωνές να ακούγονται σε όλο το σπίτι και τους υπόλοιπους παίκτες να μένουν άφωνοι. Η αφορμή φαινομενικά ασήμαντη – μια διαφωνία για τις δουλειές του σπιτιού – όμως η ένταση που υπέβοσκε εδώ και μέρες, οδήγησε τα πράγματα στα άκρα.

Δες τη Φάρμα

Συγκεκριμένα, ο Δημήτρης έχασε την ψυχραιμία του όταν η Βαλεντίνα του έκανε παρατήρηση για τον τρόπο που της μιλούσε και τον κατηγόρησε πως τη μειώνει μπροστά στους άλλους. Εκείνος, σε έξαλλη κατάσταση, της απάντησε με τον πιο σκληρό τρόπο: «Σκάσε ρε, σκάσε και πήγαινε πλύνε τα πιάτα! Νούμερο» φράση που προκάλεσε σοκ τόσο στη Βαλεντίνα όσο και στους συμπαίκτες τους.

φαρμα

Η Βαλεντίνα, φανερά εκνευρισμένη και πληγωμένη, αντέδρασε λέγοντας πως δεν πρόκειται να ανεχτεί άλλη προσβολή και πως ο Δημήτρης έχει ξεπεράσει κάθε όριο σεβασμού. «Έχει πολύ κακή συμπεριφορά, είναι επιθετικός και προσπαθεί να με μειώσει διαρκώς», είπε λίγο αργότερα στους συμπαίκτες της, ενώ άλλοι παίκτες, όπως ο Λευτέρης και η Ναταλία, φάνηκαν να στέκονται στο πλευρό της.

Ο Δημήτρης, από την άλλη, προσπάθησε να δικαιολογηθεί λέγοντας πως έχει «οξύθυμο χαρακτήρα» και πως «η Βαλεντίνα προκαλεί συνεχώς καβγάδες για να τραβήξει την προσοχή». Όμως πολλοί σχολίασαν ότι το ύφος του και οι εκφράσεις του ήταν απαράδεκτες. «Δεν γίνεται να φωνάζεις έτσι σε μια γυναίκα μέσα στο σπίτι, δεν είμαστε ζώα», ακούστηκε να λέει ένας από τους συμπαίκτες.

φαρμα

φαρμα

Η ένταση δεν σταμάτησε εκεί. Η Βαλεντίνα φέρεται να είπε πως, αν συνεχιστεί αυτή η συμπεριφορά, «θα πατήσει πόδι», ενώ κάποιοι από τους παίκτες ζήτησαν να μπουν ξεκάθαρα όρια και αποστάσεις μεταξύ των δύο για να αποφευχθούν νέα επεισόδια.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΦΑΡΜΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top