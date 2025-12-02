Κατερίνα Καινούργιου: «Το παιδάκι το έχω τάξει» - Όσα είπε για τη βάφτιση

Μία όμορφη αποκάλυψη έκανε η Κατερίνα Καινούργιου στην εκπομπή της το πρωί της Τρίτης 2 Δεκεμβρίου, αποκαλύπτοντας στοιχεία για τη βάφτιση της μικρής της.

Αφορμή στάθηκαν τα τρυφερά σχόλια των συνεργατών της, Μάνου Νιφλή και Γιάννη Κολοκυθά, οι οποίοι αναφέρθηκαν με αγάπη στο μωρό που περιμένει η παρουσιάστρια.

Παρότι η ίδια προτιμά να κρατά την οικογένειά της μακριά από τη δημοσιότητα, ενημέρωσε πως οι ετοιμασίες για τον ερχομό της μπέμπας έχουν ήδη ξεκινήσει. Στο πλαίσιο της συζήτησης, σχολίασε αρχικά με χιουμοριστική διάθεση.

«Επειδή άκουσα περί βαπτίσεως. Οικονόμου και Παυλόπουλε, μαζευτείτε γιατί εμείς είμαστε από την πλευρά του γαμπρού, Παν. Κουτσ. Παν Κουτσ είναι συνώνυμο της Αίγινας. Οπότε που θα γινόταν η βάφτιση; Στην Αίγινα. Αφήστε το πάνω μας, εμείς είμαστε», είπε με γέλιο.

Ωστόσο, στη συνέχεια έβαλε τα πράγματα στη θέση τους, αποκαλύπτοντας την πραγματική της πρόθεση:

«Δε θα γίνει στην Αίγινα. Το παιδάκι με το καλό το έχω τάξει. Το έχω τάξει σε συγκεκριμένο μοναστήρι. Όταν το τάζεις καλό είναι να το βαφτίσεις εκεί που το τάζεις», ξεκαθάρισε η παρουσιάστρια.

Υπενθυμίζεται ότι η Καινούργιου έχει αναφέρει στο παρελθόν πως η κόρη της θα έχει δύο νονούς: έναν πολύ κοντινό της φίλο και ένα αγαπημένο πρόσωπο από την πλευρά του συντρόφου της.

«Έχω βρει όμως νονούς. Μία σίγουρα από την πλευρά μου κι ένας μάλλον από την πλευρά του Παναγιώτη. Από την πλευρά μου, είναι πολύ αγαπημένη μου φίλη που θα συνεργαστούμε και τώρα. Δε ζει στην Ελλάδα. Είναι Ελληνίδα και ζει στο εξωτερικό. Δε θα το πω ακόμα. Είναι φίλη μου κι ετοιμάζουμε και κάτι μαζί πολύ ωραίο», είχε πει στον «αέρα» της εκπομπής της.