Κατερίνα Καινούργιου: «Το παιδάκι το έχω τάξει» - Όσα είπε για τη βάφτιση

«Δε θα γίνει στην Αίγινα», ανέφερε η εγκυμονούσα παρουσιάστρια

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
02.12.25 , 16:15 Η United Group B.V. καταγράφει ισχυρή ανάπτυξη στο τρίτο τρίμηνο του 2025
02.12.25 , 15:54 Οδηγοί ταξί: «Αν δε συναντηθούμε με τον Κυρανάκη, η απεργία θα παραταθεί»
02.12.25 , 15:44 Δημήτρης Λάλος - Μαριλίτα Λαμπροπούλου: Έτσι μας ευχήθηκαν «καλό χειμώνα»
02.12.25 , 15:18 35 χρόνια interwetten - 35 δώρα για όλους: Η μεγαλύτερη γιορτή της χρονιάς
02.12.25 , 15:15 Νένα Χρονοπούλου: Άλλος άνθρωπος - Πώς κατάφερε να χάσει 36 κιλά;
02.12.25 , 14:54 Ένοχη η Δήμητρα Ματσούκα: Ποινή φυλάκισης οκτώ μηνών με αναστολή
02.12.25 , 14:52 Συνελήφθη η πρώην αντιπρόεδρος της Κομισιόν Φ. Μογκερίνι για απάτη
02.12.25 , 14:35 Προσέχετε τη διατροφή σας; Αυτή η νόστιμη συνταγή θα σας ξετρελάνει
02.12.25 , 14:34 «Όταν η Μαρινέλλα έφυγε από το Ηρώδειο για το νοσοκομείο, μιλούσε κανονικά»
02.12.25 , 14:30 Κιβωτός: Αποκλειστικά Ο Μάρτυρας Που Άλλαξε Την Κατάθεσή Του
02.12.25 , 14:27 Περιστέρι: Συγκλονίζει Η Χήρα Ταξιτζή Που Χάθηκε Σε Τροχαίο
02.12.25 , 13:51 Matching φανέλες και αγκαλιές: Η φωτογραφία του Αργυρού με τον γιο του
02.12.25 , 13:42 Λούτσα: Νέο βίντεο δείχνει εμπλοκή και δεύτερου οχήματος πριν το τροχαίο
02.12.25 , 13:37 Οικονομάκου: Τα τέσσερα χαρίσματα του Μπρούνο Τσερέλα που την κέρδισαν!
02.12.25 , 13:19 Κατερίνα Καινούργιου: «Το παιδάκι το έχω τάξει» - Όσα είπε για τη βάφτιση
Ταύρος: Έπεσε γέφυρα στον παράδρομο της Πέτρου Ράλλη - Στα δύο ο δρόμος
Στάση εργασίας σε Νηπιαγωγεία και Δημοτικά την Παρασκευή 5/12
Φάρμα - Βάγγος: Αποκάλυψε αν μίλησε με τη Ναταλία μετά την αποχώρησή του!
Ένοχη η Δήμητρα Ματσούκα: Ποινή φυλάκισης οκτώ μηνών με αναστολή
Νένα Χρονοπούλου: Άλλος άνθρωπος - Πώς κατάφερε να χάσει 36 κιλά;
Άση Μπήλιου: Απίστευτη εύνοια για 4 ζώδια με Αφροδίτη στον Τοξότη
Άση Μπήλιου: «Ο Δεκέμβριος έχει εξελίξεις» - Η συμβουλή της για το 2026
Φάρμα: Απόψε η μονομαχία αποχώρησης που όλοι περίμεναν!
Κατερίνα Καινούργιου: «Το παιδάκι το έχω τάξει» - Όσα είπε για τη βάφτιση
Ελαιοκομικό μητρώο: Υπόχρεοι και όσοι δε μαζεύουν ελιές
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media
Πού θα βαφτιστεί τελικά η κόρη της Καινούργιου
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Μία όμορφη αποκάλυψη έκανε η Κατερίνα Καινούργιου στην εκπομπή της το πρωί της Τρίτης 2 Δεκεμβρίου, αποκαλύπτοντας στοιχεία για τη βάφτιση της μικρής της.

Αφορμή στάθηκαν τα τρυφερά σχόλια των συνεργατών της, Μάνου Νιφλή και Γιάννη Κολοκυθά, οι οποίοι αναφέρθηκαν με αγάπη στο μωρό που περιμένει η παρουσιάστρια. 

Παρότι η ίδια προτιμά να κρατά την οικογένειά της μακριά από τη δημοσιότητα, ενημέρωσε πως οι ετοιμασίες για τον ερχομό της μπέμπας έχουν ήδη ξεκινήσει. Στο πλαίσιο της συζήτησης, σχολίασε αρχικά με χιουμοριστική διάθεση.

 

«Επειδή άκουσα περί βαπτίσεως. Οικονόμου και Παυλόπουλε, μαζευτείτε γιατί εμείς είμαστε από την πλευρά του γαμπρού, Παν. Κουτσ. Παν Κουτσ είναι συνώνυμο της Αίγινας. Οπότε που θα γινόταν η βάφτιση; Στην Αίγινα. Αφήστε το πάνω μας, εμείς είμαστε», είπε με γέλιο.

Κατερίνα Καινούργιου: Η νέα ανάρτηση με τον Πάνο Κουτσουμπή για «καλό μήνα»

Ωστόσο, στη συνέχεια έβαλε τα πράγματα στη θέση τους, αποκαλύπτοντας την πραγματική της πρόθεση:

«Δε θα γίνει στην Αίγινα. Το παιδάκι με το καλό το έχω τάξει. Το έχω τάξει σε συγκεκριμένο μοναστήρι. Όταν το τάζεις καλό είναι να το βαφτίσεις εκεί που το τάζεις», ξεκαθάρισε η παρουσιάστρια.

Κατερίνα Καινούργιου: «Το παιδάκι το έχω τάξει» - Όσα είπε για τη βάφτιση

Υπενθυμίζεται ότι η Καινούργιου έχει αναφέρει στο παρελθόν πως η κόρη της θα έχει δύο νονούς: έναν πολύ κοντινό της φίλο και ένα αγαπημένο πρόσωπο από την πλευρά του συντρόφου της.

Κατερίνα Καινούργιου: Αυτή είναι η νονά του μωρού της - Τι είπε η ίδια

«Έχω βρει όμως νονούς. Μία σίγουρα από την πλευρά μου κι ένας μάλλον από την πλευρά του Παναγιώτη. Από την πλευρά μου, είναι πολύ αγαπημένη μου φίλη που θα συνεργαστούμε και τώρα. Δε ζει στην Ελλάδα. Είναι Ελληνίδα και ζει στο εξωτερικό. Δε θα το πω ακόμα. Είναι φίλη μου κι ετοιμάζουμε και κάτι μαζί πολύ ωραίο», είχε πει στον «αέρα» της εκπομπής της.

 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
KΑΤΕΡΙΝΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ
 |
ΓΚΟΣΙΠ ΝΕΑ & CELEBRITIES
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top