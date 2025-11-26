Κατερίνα Καινούργιου: Αυτή είναι η νονά του μωρού της - Τι είπε η ίδια

Μια ιδιαίτερα συγκινητική και ανθρώπινη στιγμή μοιράστηκε η Κατερίνα Καινούργιου στον αέρα της εκπομπής «Super Κατερίνα», το πρωί της Τετάρτης.

Η παρουσιάστρια αποκάλυψε για πρώτη φορά ποιο αγαπημένο της πρόσωπο θα βαφτίσει το μωρό που περιμένει με τον σύντροφό της, Παναγιώτη Κουτσουμπή.

Η Κατερίνα Καινούργιου, που περιμένει κοριτσάκι, όπως έχει αποκαλύψει η ίδια, βιώνει μια από τις πιο όμορφες περιόδους της ζωής της, δεν έκρυψε τη χαρά και την ευγνωμοσύνη της για τις ευχές και τις προτάσεις που δέχεται καθημερινά.

Αφορμή για την αποκάλυψη στάθηκαν οι δηλώσεις των Άκη Παυλόπουλου και Δημήτρη Οικονόμου, οι οποίοι, σε χαλαρή διάθεση και με πολύ χιούμορ, της πρότειναν on camera να γίνουν νονοί του μωρού. Μετά την προβολή του σχετικού βίντεο, η Κατερίνα δεν άργησε να απαντήσει με ειλικρίνεια και ευγένεια.

«Τους ευχαριστώ πάρα πολύ για την καλή τους πρόθεση, το εκτιμώ, το είπαν με πολύ μεγάλη ευγένεια. Είπα πως το μωράκι με το καλό όταν γεννηθεί θα το βαφτίσει η φίλη μου, η Ζωή», ανέφερε, αποκαλύπτοντας έτσι τη μεγάλη της απόφαση.

Η Ζωή, μία από τις πιο στενές της φίλες, αποτελεί για χρόνια σημαντικό στήριγμα στη ζωή της και, όπως φαίνεται, η παρουσιάστρια ήθελε αυτή τη στιγμή να την μοιραστεί με ένα πραγματικά δικό της άνθρωπο.

Μάλιστα, χθες ανάμεσα στις ευχές που δέχτηκε για την ονομαστική της γιορτή η Κατερίνα Κανούργιου αναδημοσίευσε και ένα story που της έκανε η μέλλουσα κουμπάρα της, Ζωή!

Η Ζωή Μπόικου είναι Ελληνίδα που ζει στο εξωτερικό και σύντομα θα ανακοινωθεί και η συνεργασία της με την παρουσιάστρια αφού ετοιμάζουν μαζί κάτι επαγγελματικό, όπως είχε πει μέσα από την εκπομπή της η Κατερίνα Καινούργιου.

Κατερίνα Καινούργιου: Αυτή είναι η νονά του μωρού της

Η Κατερίνα Καινούργιου είχε ξαναμιλήσει για τους νονούς του μωρού της μέσα από την εκπομπή της και είχε πει χαρακτηριστικά: «Έχω βρει όμως νονούς. Μία σίγουρα από την πλευρά μου κι ένας μάλλον από την πλευρά του Παναγιώτη. Από την πλευρά μου, είναι πολύ αγαπημένη μου φίλη που θα συνεργαστούμε και τώρα. Δε ζει στην Ελλάδα. Είναι Ελληνίδα και ζει στο εξωτερικό. Δε θα το πω ακόμα. Είναι φίλη μου κι ετοιμάζουμε και κάτι μαζί πολύ ωραίο».

Ποια είναι η Ζωή Μπόικου

Η Κατερίνα Καινούργιου και ο επιχειρηματίας Παναγιώτης Κουτσουμπής ετοιμάζονται να γίνουν γονείς για πρώτη φορά. Το ζευγάρι έγινε γνωστό ότι περιμένει παιδί μέσα από μια τρυφερή ανάρτηση της παρουσιάστριας στα social media, με την ίδια να δημοσιοποιεί λίγο αργότερα την πρόταση γάμου που δέχτηκε στο Παρίσι, σε ένα άκρως ρομαντικό σκηνικό.

Λίγες ημέρες μετά την ανακοίνωση της εγκυμοσύνης της, η παρουσιάστρια μίλησε ανοιχτά για τις αγωνίες και τα συναισθήματά της, λέγοντας:

«Είναι κάτι που το είχατε καταλάβει από την πρώτη στιγμή, γιατί τον πρώτο καιρό άρχισε να φαίνεται – από τα μαλλιά μου, τα πρηξίματα, τα νύχια – μέχρι να περάσουν οι μήνες στην αρχή. Καλό είναι να το μοιραζόμαστε με τους δικούς μας ανθρώπους, αλλά φοβάσαι μέχρι να γίνουν οι πρώτες εξετάσεις. Μέχρι την τελευταία στιγμή της εγκυμοσύνης κάθε μανούλα έχει άγχος».

Παρά το άγχος και την αναμονή, η Κατερίνα εκπέμπει χαρά, γαλήνη και ανυπομονησία για το νέο κεφάλαιο που ανοίγει στη ζωή της. Με την αγάπη του Παναγιώτη Κουτσουμπή στο πλευρό της, την υποστήριξη των φίλων της και τη μεγάλη χαρά του μωρού που έρχεται, η παρουσιάστρια προετοιμάζεται για ένα 2025 γεμάτο αλλαγές, συγκινήσεις και νέες οικογενειακές στιγμές.