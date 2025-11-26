Λιβαθυνού: «Είναι απόφαση του καναλιού! Εγώ δεν μπορώ να πω κάτι σε αυτό»

Η δημοσιογράφος ανοίγει τα χαρτιά της

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
26.11.25 , 13:42 Άση Μπήλιου: Έρχεται εύνοια για τα ζώδια – Η πιο θετική όψη του Νοεμβρίου
26.11.25 , 13:08 Κοπεγχάγη τον χειμώνα: Φώτα, ζεστή ατμόσφαιρα & βόλτες στα Tivoli Gardens
26.11.25 , 13:07 Όσα δεν γνωρίζατε για το ταξίδι της Ολυμπιακής Φλόγας
26.11.25 , 12:56 Φάρμα: Η Ζωή ξεσπά σε κλάματα μετά την αποχώρηση του Βασίλη
26.11.25 , 12:35 Σαλαμίνα: Προθεσμία για να απολογηθεί την Παρασκευή πήρε η 46χρονη
26.11.25 , 12:26 Φάρμα Βασίλης: «Περιμένω να βγει η Ζωή γιατί μου λείπει»
26.11.25 , 12:16 Τσιμπρικίδου: «Σε λίγες μέρες θα μπω στον 5ο μήνα - Ξέρω το φύλο του μωρού»
26.11.25 , 12:16 Μάστορας - Καληφώνη: Το τρυφερό βίντεο από τις διακοπές τους
26.11.25 , 12:11 «Mια φορά στα 300 χρόνια»: Πλημμύρες δίχως προηγούμενο στην Ταϊλάνδη
26.11.25 , 12:10 Chery Tiggo 7 PHEV: Η προσφορά για την Black Friday
26.11.25 , 12:06 Κατερίνα Καινούργιου: Αυτή είναι η νονά του μωρού της - Τι είπε η ίδια
26.11.25 , 12:01 Νέο Έκτακτο Δελτίο Καιρού: Πέμπτη και Παρασκευή πιο επικίνδυνη η Adel
26.11.25 , 11:54 Ο Ντόναλντ Τραμπ έδωσε χάρη σε δύο γαλοπούλες
26.11.25 , 11:51 Δώρο Χριστουγέννων: Νωρίτερα φέτος η πληρωμή στους εργαζόμενους
26.11.25 , 11:39 Λιβαθυνού: «Είναι απόφαση του καναλιού! Εγώ δεν μπορώ να πω κάτι σε αυτό»
Έκτακτη στάση εργασίας σήμερα σε ΗΣΑΠ, Μετρό, και Τραμ
Κατερίνα Καινούργιου: Αυτή είναι η νονά του μωρού της - Τι είπε η ίδια
Χριστούγεννα στην Ελλάδα με παιδιά: Τα καλύτερα θεματικά πάρκα
Εριέττα Κούρκουλου: Έφτιαξε χριστουγεννιάτικα γλυκά στο σπίτι της!
Επίδομα 250 ευρώ: Πώς θα δείτε αν το δικαιούστε - Βήμα βήμα η διαδικασία
Ρόδος: Έκρηξη σε πεδίο βολής - Νεκρός 19χρονος στρατιώτης
Επανέρχονται οι συλλογικές συμβάσεις: Αυξήσεις μισθών για τους εργαζόμενους
Δανάη Μπάρκα: Ανέβασε την πρώτη φωτογραφία με τον νέο της σύντροφο
Κεραμέως: «4 καλά νέα» για τους συνταξιούχους
Εξοργιστικό βίντεο: Δασκάλα στις ΗΠΑ μαστιγώνει 22 φορές τον γιο της
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media
Η Άννα Λιβαθυνού στο Breakfast@star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η Άννα Λιβαθυνού μίλησε για τη νέα της πρόκληση στην πρωινή ζώνη, αναλαμβάνοντας μαζί με τον Παναγιώτη Στάθη την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα».

Η Άννα Λιβαθυνού μίλησε για τη νέα της πρόκληση στην πρωινή ζώνη, αναλαμβάνοντας μαζί με τον Παναγιώτη Στάθη την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα».

Η παρουσιάστρια αναφέρθηκε τόσο στις αλλαγές που ακούγονται γύρω από την εκπομπή όσο και στα συναισθήματά της για το νέο της επαγγελματικό βήμα.

Η αίσθηση της νέας αρχής

«Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι, εγώ προσωπικά είμαι πολύ ενθουσιασμένη. Είναι μία προσπάθεια που ξεκινάμε μαζί με τον Παναγιώτη, με μία υπέροχη ομάδα, μια δυνατή αρχισυντάκτρια και συνεργάτες μπροστά και πίσω από τις κάμερες. Όλα είναι ομαδική δουλειά», δήλωσε η Λιβαθυνού, τονίζοντας τη σημασία της συλλογικής προσπάθειας για την επιτυχία της εκπομπής.

Στη συνέχεια εξήγησε πώς σκοπεύουν να ισορροπήσουν την ενημέρωση με την πρωινή διάθεση: «Προσπαθούμε να χτίσουμε κάτι δικό μας. Ο κόσμος έχει αγαπήσει τον Γιώργο Παπαδάκη για πολλά χρόνια και εμείς θέλουμε να φέρουμε τη δική μας προσωπικότητα και ενέργεια, με την επικαιρότητα αλλά και μια πιο χαλαρή νότα, ειδικά γιατί ξεκινάμε νωρίς το πρωί, στις 6».

Το όνομα της εκπομπής 

Όσον αφορά τα σχόλια για το ότι η εκπομπή συνεχίζει με τον ίδιο τίτλο παρά την αποχώρηση του Γιώργου Παπαδάκη, η παρουσιάστρια ξεκαθάρισε: «Απόφαση του καναλιού είναι να διατηρηθεί το όνομα. Εμείς, μαζί με τον Παναγιώτη, στηρίζουμε αυτή την επιλογή. Έχω ακούσει και την άλλη πλευρά: ότι είναι καλό που συνεχίζει το “Καλημέρα Ελλάδα” τόσα χρόνια και ότι δύο νέα παιδιά έρχονται να δώσουν κάτι διαφορετικό».

Αννα Λιβαθυνού: Θα κάνει βραδινή εκπομπή με τον Παναγιώτη Στάθη;

Παράλληλα, εξέφρασε τον σεβασμό και την εκτίμησή της προς τον προκάτοχό της: «Ο Γιώργος Παπαδάκης είναι δάσκαλος. Τον αγαπώ και τον εκτιμώ βαθιά. Μας έχει διδάξει πολλά για να μπορούμε κι εμείς να ανταπεξέλθουμε σε ένα τόσο απαιτητικό πρόγραμμα. Έστησε μία ζώνη που γνώρισε τεράστια επιτυχία και εμείς συνεχίζουμε με τη δική μας νότα».

Έρχονται αλλαγές στο Καλημέρα Ελλάδα;

Οι φήμες και οι διαρροές

Σχετικά με όσα ακούγονται για αλλαγές στο πλατό, για το αν θα δούμε τον Νίκο Ρογκάκο και άλλες φήμες γύρω από την εκπομπή, η Λιβαθυνού ήταν σαφής: «Δε γνωρίζω κάτι επίσημο. Το τι θα γίνει αποφασίζεται από το κανάλι. Οι διαρροές είναι κομμάτι της δουλειάς μας. Ο τηλεθεατής βλέπει και κρίνει, έχει το τηλεκοντρόλ και αποφασίζει».

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Breakfast@star

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΑΝΝΑ ΛΙΒΑΘΥΝΟΥ
 |
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΑΘΗΣ
 |
ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΕΛΛΑΔΑ
 |
BREAKFAST@STAR
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top