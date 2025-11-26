Λιβαθυνού: «Είναι απόφαση του καναλιού! Εγώ δεν μπορώ να πω κάτι σε αυτό»

Η Άννα Λιβαθυνού μίλησε για τη νέα της πρόκληση στην πρωινή ζώνη, αναλαμβάνοντας μαζί με τον Παναγιώτη Στάθη την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα».

Η παρουσιάστρια αναφέρθηκε τόσο στις αλλαγές που ακούγονται γύρω από την εκπομπή όσο και στα συναισθήματά της για το νέο της επαγγελματικό βήμα.

Η αίσθηση της νέας αρχής

«Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι, εγώ προσωπικά είμαι πολύ ενθουσιασμένη. Είναι μία προσπάθεια που ξεκινάμε μαζί με τον Παναγιώτη, με μία υπέροχη ομάδα, μια δυνατή αρχισυντάκτρια και συνεργάτες μπροστά και πίσω από τις κάμερες. Όλα είναι ομαδική δουλειά», δήλωσε η Λιβαθυνού, τονίζοντας τη σημασία της συλλογικής προσπάθειας για την επιτυχία της εκπομπής.

Στη συνέχεια εξήγησε πώς σκοπεύουν να ισορροπήσουν την ενημέρωση με την πρωινή διάθεση: «Προσπαθούμε να χτίσουμε κάτι δικό μας. Ο κόσμος έχει αγαπήσει τον Γιώργο Παπαδάκη για πολλά χρόνια και εμείς θέλουμε να φέρουμε τη δική μας προσωπικότητα και ενέργεια, με την επικαιρότητα αλλά και μια πιο χαλαρή νότα, ειδικά γιατί ξεκινάμε νωρίς το πρωί, στις 6».

Το όνομα της εκπομπής

Όσον αφορά τα σχόλια για το ότι η εκπομπή συνεχίζει με τον ίδιο τίτλο παρά την αποχώρηση του Γιώργου Παπαδάκη, η παρουσιάστρια ξεκαθάρισε: «Απόφαση του καναλιού είναι να διατηρηθεί το όνομα. Εμείς, μαζί με τον Παναγιώτη, στηρίζουμε αυτή την επιλογή. Έχω ακούσει και την άλλη πλευρά: ότι είναι καλό που συνεχίζει το “Καλημέρα Ελλάδα” τόσα χρόνια και ότι δύο νέα παιδιά έρχονται να δώσουν κάτι διαφορετικό».

Παράλληλα, εξέφρασε τον σεβασμό και την εκτίμησή της προς τον προκάτοχό της: «Ο Γιώργος Παπαδάκης είναι δάσκαλος. Τον αγαπώ και τον εκτιμώ βαθιά. Μας έχει διδάξει πολλά για να μπορούμε κι εμείς να ανταπεξέλθουμε σε ένα τόσο απαιτητικό πρόγραμμα. Έστησε μία ζώνη που γνώρισε τεράστια επιτυχία και εμείς συνεχίζουμε με τη δική μας νότα».

Οι φήμες και οι διαρροές

Σχετικά με όσα ακούγονται για αλλαγές στο πλατό, για το αν θα δούμε τον Νίκο Ρογκάκο και άλλες φήμες γύρω από την εκπομπή, η Λιβαθυνού ήταν σαφής: «Δε γνωρίζω κάτι επίσημο. Το τι θα γίνει αποφασίζεται από το κανάλι. Οι διαρροές είναι κομμάτι της δουλειάς μας. Ο τηλεθεατής βλέπει και κρίνει, έχει το τηλεκοντρόλ και αποφασίζει».

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Breakfast@star