Χριστίνα Πολίτη: Βραδινή έξοδος με τον κούκλο 18χρονο γιο της

Η Χριστίνα Πολίτη έχει δύο γιους από δύο διαφορετικούς γάμους. Ο πρωτότοκος, ο 32χρονος Νίκος, είναι καρπός του γάμου της με τον τραπεζίτη David Ishag, ενώ ο 18χρονος Αλέξανδρος είναι ο γιος της από τον δεύτερο γάμο της με τον Σωτήρη Φουρτουλάκη.

Πρόσφατα, η ίδια έκανε μία βραδινή έξοδο με τον μικρό της γιο και έκλεψαν τα βλέμματα! Μαζί τους ήταν και ο σύντροφος της Χριστίνας Πολίτη, Κώστας Σπυρόπουλος. Οι τρεις τους έδωσαν το «παρών» στο NOX, στην έναρξη των εμφανίσεων του Τάκη Ζαχαράτου και της Έλενας Παπαρίζου. Ντυμένοι στα μαύρα και οι τρεις, πόζαραν για τους φωτογράφους στην είσοδο του νυχτερινού κέντρου.

Αλέξανδρος Πολίτης-Χριστίνα Πολίτης-Κώστας Σπυρόπουλος/ NDP Νίκος Δρούκας

Το καλοκαίρι του 2025 και συγκεκριμένα, τον Ιούλιο, ο 18χρονος Αλέξανδρος, αποφοίτησε από το Κολλέγιο Αθηνών, και η μητέρα του, περήφανη, μοιράστηκε φωτογραφίες της εκδήλωσης στο προφίλ της στο Instagram.

Η Χριστίνα Πολίτη με τον γιο της, Αλέξανδρο/ @cosmopoliti



Χριστίνα Πολίτη: Η αναφορά στη σχέση της με τον Κώστα Σπυρόπουλο

Τον Νοέμβριο του 2025 η δημοσιογράφος μίλησε στο «Πρωινό» για τη σχέση της με τον Κώστα Σπυρόπουλο, η οποία είναι μακροχρόνια και η μεγαλύτερη δική της σχέση- όπως είπε. «Δεν μπορώ να χαλάσω την αποκλειστικότητα του κυρίου Πάνου Κατσαρίδη για την επιστροφή του Κώστα Σπυρόπουλου στο θέατρο. Είμαστε εννιά χρόνια μαζί. Είναι η μακροβιότερη σχέση μου. Νομίζω τώρα πάει να κάνει το ρεκόρ», απάντησε στον Γιώργο Λιάγκα.