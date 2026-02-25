Γιάννης Τσορτέκης για Έλενα Μαυρίδου: «Την αγαπάω υπέρμετρα»

Όσα είπε ο ηθοποιός για τη σύντροφό του

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
25.02.26 , 16:31 Εκκενώθηκαν τα δικαστήρια μετά από απειλές
25.02.26 , 16:14 Πάτρα: «Η παιδίατρος που εφημέρευε στη Ζάκυνθο έδινε οδηγίες on call»
25.02.26 , 16:05 Τρία χρόνια από τα Τέμπη: «Τα παιδιά ούρλιαζαν, ήξεραν ότι πεθαίνουν»
25.02.26 , 16:00 Η on air αντίδραση της Φαίης Σκορδά όταν τη ρώτησαν για τον γάμο της
25.02.26 , 15:46 Κυψέλη - Μητέρα Θύματος: Έλεγε Ότι Η Κοπέλα Του Γιου Του Έχει Οίκο Ανοχής
25.02.26 , 15:38 Γιάννης Τσορτέκης για Έλενα Μαυρίδου: «Την αγαπάω υπέρμετρα»
25.02.26 , 15:33 Τα 8 Σημεία Όπου Λειτουργούν Οι «Έξυπνες Κάμερες» Στην Αθήνα
25.02.26 , 15:14 Σπυροπούλου: «Έκλεψε» τις εντυπώσεις σε κυριακάτικη έξοδο με φίλες
25.02.26 , 15:10 Η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή βράβευσε τους κορυφαίους αθλητές
25.02.26 , 15:01 Ένοχος ο Κώστας Δόξας για ενδοοικογενειακή βία
25.02.26 , 14:28 Πρόβλημα υγείας για τον Νίκο Μακρόπουλο - Αναβάλλονται οι εμφανίσεις του
25.02.26 , 14:10 Κώστας Δόξας: Εκτός J2US μετά την καταδίκη του για ενδοοικογενειακή βία
25.02.26 , 13:40 Αναγνωρίζετε το κοριτσάκι της φωτογραφίας; Είναι γνωστή παρουσιάστρια!
25.02.26 , 13:38 «Διπρόσωπος» ο καιρός τις επόμενες μέρες – Στα δύο η χώρα
25.02.26 , 13:26 Τζένη Μπαλατσινού: Η εμφάνιση στο Κέντρο που... φωνάζει style icon!
Τζένη Μπαλατσινού: Η εμφάνιση στο Κέντρο που... φωνάζει style icon!
Aυτά είναι τα ζώδια που αυτή την εβδομάδα θα έχουν μεγάλη ένταση
Τατιάνα Στεφανίδου - Νίκος Ευαγγελάτος: «Απόδραση» στην Κωνσταντινούπολη
Τσιμτσιλή για Σκορδά: «Ζει ήδη σαν παντρεμένη με τον σύντροφό της»
Akylas: Για φαγητό την Καθαρά Δευτέρα με τον Φωκά Ευαγγελίνο - Πού πήγαν;
Γιώργος Λιάγκας – Μαρία Αντωνά: Βραδινή έξοδος στον Χάρη Βαρθακούρη
MasterChef: «Δεν προλάβανε να χάσουν, ήδη διαλύθηκαν αυτοί!»
Παναγιώτης Κουτσουμπής: Ανυπομονεί να γίνει μπαμπάς- Το τρυφερό στιγμιότυπο
Αλέξανδρος Πιεχόβιακ: Η καταγωγή, οι Σέρρες και η δουλειά σε κρεπερί
Πανελλαδική απεργία στις 28/2 - Ποιοι συμμετέχουν
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Δείτε όσα είπε ο Γιάννης Τσορτέκης στην εκπομπή Buongiorno
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Γιάννης Τσορτέκης μίλησε για τη συμμετοχή του στην παράσταση Ταρτούφο, σκηνοθετημένη από την Έλενα Μαυρίδου.
  • Εκφράζει την αγάπη του για την Έλενα, τονίζοντας το ταλέντο και την εμπειρία της.
  • Η σχέση τους κρατείται μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας και είναι ζευγάρι εδώ και ενάμιση χρόνο.
  • Ο Τσορτέκης απέκτησε αναγνωρισιμότητα από το Maestro, ενώ συνεργάζεται με την Μαυρίδου στην παράσταση Ταρτούφος.
  • Η Έλενα Μαυρίδου έχει προηγούμενο γάμο με τον ηθοποιό Δημήτρη Λάλο και έχουν μία κόρη.

Καλεσμένος στην εκπομπή Buongiorno βρέθηκε ο Γιάννης Τσορτέκης, μιλώντας για τη συμμετοχή του στην παράσταση Ταρτούφο, σε σκηνοθεσία της Έλενας Μαυρίδου

Τον Γιάννη Τσορτέκη απολαμβάνουμε μέσα από την τηλεοπτική σειρά Άγιος Έρωτας

Τον Γιάννη Τσορτέκη απολαμβάνουμε μέσα από την τηλεοπτική σειρά Άγιος Έρωτας

Ο καταξιωμένος ηθοποιός μίλησε για την πορεία του, ενώ αναφέρθηκε με ιδιαίτερο τρόπο στο ταλέντο και την εμπειρία της Έλενας Μαυρίδου με την οποία είναι ζευγάρι, μια σχέση που οι δυο τους έχουν επιλέξει να κρατούν μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Γιάννης Τσορτέκης - Έλενα Μαυρίδου: Η σπάνια δημόσια εμφάνιση του ζευγαριού

«Δεν ακολούθησα ποτέ κάτι που έλεγε η λογική. Ενστικτωδώς αντιδρώ σε αυτό, χωρίς δεύτερη σκέψη από πίσω. Είχα την απόλυτη επιθυμία να είμαι εμπλεκόμενος σε κάτι. Ποτέ δεν είχα την επιθυμία στο θέατρο να παίξω Οιδίποδα, Οθέλλο, Μακμπέθ, Κρέοντα, ποτέ. Είμαι εξαιρετικά κοινωνικός σαν άνθρωπος. Η αξία του καθενός είναι στον στίβο μάχης που ανδρώνεται και ασκείται», είπε αρχικά.

Μιλώντας για την Έλενα Μαυρίδου και τη συνεργασία τους, δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του, τονίζοντας το ταλέντο της: «Πέρα από το ότι είναι υπεραταλαντούχα και πανέμορφη, αυτό δεν είναι μόνο έξω αλλά και μέσα γιατί το μέσα έχει να κάνει με τον τρόπο που αντιμετώπισε ένα τόσο δύσκολο έργο ανάμεσα σε μαύρη κωμωδία και δράμα…

Γιάννης Τσορτέκης για Έλενα Μαυρίδου: «Την αγαπάω υπέρμετρα»

Με γοητεύει η συνεργασία, η επαφή με τους ανθρώπους. Αυτό που έκανε η Έλενα, προσέγγισε τον Ταρτούφο, την αγαπάω υπέρμετρα γιατί είναι άνθρωπος που σκέφτεται και λειτουργεί. Είναι ένα κομμάτι απ’ αυτό που αγαπάω σε εκείνη». 

Έλενα Μαυρίδου: «Ο έρωτας μπορεί να γεννηθεί σε οποιαδήποτε ηλικία»

Οι δυο τους εδώ και ενάμιση χρόνο είναι ζευγάρι, αποφεύγοντας να μιλούν ανοιχτά για την προσωπική τους ζωή. Ο ηθοποιός, ο οποίος γνώρισε μεγάλη αναγνωρισιμότητα μέσα από τη συμμετοχή του στο Maestro ως «Χαράλαμπος», τη φετινή σεζόν συνεργάζεται με την σύντροφό του η οποία σκηνοθετεί την παράσταση στην οποία πρωταγωνιστεί, Ταρτούφος.

Θυμίζουμε ότι η Έλενα Μαυρίδου υπήρξε παντρεμένη με τον γνωστό ηθοποιό Δημήτρη Λάλο, με τον οποίο έχουν αποκτήσει μία κόρη κι έχουν συνεργαστεί επαγγελματικά σε πολλές θεατρικές παραγωγές στο θέατρο Tempus Verum-Εν Αθήναις.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΟΡΤΕΚΗΣ
 |
ΕΛΕΝΑ ΜΑΥΡΙΔΟΥ
 |
BUONGIORNO
 |
ΤΑΡΤΟΥΦΟΣ
 |
MAESTRO
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top