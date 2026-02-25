Γιάννης Τσορτέκης για Έλενα Μαυρίδου: «Την αγαπάω υπέρμετρα»

Καλεσμένος στην εκπομπή Buongiorno βρέθηκε ο Γιάννης Τσορτέκης, μιλώντας για τη συμμετοχή του στην παράσταση Ταρτούφο, σε σκηνοθεσία της Έλενας Μαυρίδου.

Τον Γιάννη Τσορτέκη απολαμβάνουμε μέσα από την τηλεοπτική σειρά Άγιος Έρωτας

Ο καταξιωμένος ηθοποιός μίλησε για την πορεία του, ενώ αναφέρθηκε με ιδιαίτερο τρόπο στο ταλέντο και την εμπειρία της Έλενας Μαυρίδου με την οποία είναι ζευγάρι, μια σχέση που οι δυο τους έχουν επιλέξει να κρατούν μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

«Δεν ακολούθησα ποτέ κάτι που έλεγε η λογική. Ενστικτωδώς αντιδρώ σε αυτό, χωρίς δεύτερη σκέψη από πίσω. Είχα την απόλυτη επιθυμία να είμαι εμπλεκόμενος σε κάτι. Ποτέ δεν είχα την επιθυμία στο θέατρο να παίξω Οιδίποδα, Οθέλλο, Μακμπέθ, Κρέοντα, ποτέ. Είμαι εξαιρετικά κοινωνικός σαν άνθρωπος. Η αξία του καθενός είναι στον στίβο μάχης που ανδρώνεται και ασκείται», είπε αρχικά.

Μιλώντας για την Έλενα Μαυρίδου και τη συνεργασία τους, δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του, τονίζοντας το ταλέντο της: «Πέρα από το ότι είναι υπεραταλαντούχα και πανέμορφη, αυτό δεν είναι μόνο έξω αλλά και μέσα γιατί το μέσα έχει να κάνει με τον τρόπο που αντιμετώπισε ένα τόσο δύσκολο έργο ανάμεσα σε μαύρη κωμωδία και δράμα…

Με γοητεύει η συνεργασία, η επαφή με τους ανθρώπους. Αυτό που έκανε η Έλενα, προσέγγισε τον Ταρτούφο, την αγαπάω υπέρμετρα γιατί είναι άνθρωπος που σκέφτεται και λειτουργεί. Είναι ένα κομμάτι απ’ αυτό που αγαπάω σε εκείνη».

Οι δυο τους εδώ και ενάμιση χρόνο είναι ζευγάρι, αποφεύγοντας να μιλούν ανοιχτά για την προσωπική τους ζωή. Ο ηθοποιός, ο οποίος γνώρισε μεγάλη αναγνωρισιμότητα μέσα από τη συμμετοχή του στο Maestro ως «Χαράλαμπος», τη φετινή σεζόν συνεργάζεται με την σύντροφό του η οποία σκηνοθετεί την παράσταση στην οποία πρωταγωνιστεί, Ταρτούφος.

Θυμίζουμε ότι η Έλενα Μαυρίδου υπήρξε παντρεμένη με τον γνωστό ηθοποιό Δημήτρη Λάλο, με τον οποίο έχουν αποκτήσει μία κόρη κι έχουν συνεργαστεί επαγγελματικά σε πολλές θεατρικές παραγωγές στο θέατρο Tempus Verum-Εν Αθήναις.