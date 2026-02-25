Η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή βράβευσε τους κορυφαίους αθλητές

Ποιοι ξεχώρισαν με τις αθλητικές τους επιδόσεις

25.02.26 , 15:10 Η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή βράβευσε τους κορυφαίους αθλητές
Επιμέλεια STAR.GR
Αθλητικα
Ακούστε τι είπε ο Λευτέρης Πετρούνιας για τη βράβευσή του/ βίντεο από ΕΡΤ
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Την Τρίτη 24 Φεβρουαρίου η Ελληνική Ολυμπιακή επιτροπή τίμησε τους αθλητές και τις αθλήτριες που ξεχώρισαν το 2025 στις κορυφαίες διεθνείς οργανώσεις.Στο Μέγαρο Μουσικής εκτυλίχθηκαν συγκινητικές στιγμές. Ένα από τα πρόσωπα που σταθερά βραβεύονται σ’ αυτή την ετήσια διοργάνωση, είναι και ο Λευτέρης Πετρούνιας

Πετρούνιας - Μιλλούση: Το παραμυθένιο πάρτι που διοργάνωσαν στην κόρη τους

Ο Λευτέρης Πετρούνιας και η Βασιλική Μιλλούση/ φωτογραφία από ndpphoto.gr/ Aνδρέας Νικολαρέας 

Ο Λευτέρης Πετρούνιας και η Βασιλική Μιλλούση/ φωτογραφία από ndpphoto.gr/ Aνδρέας Νικολαρέας 

Ο Άρχοντας των Κρίκων, όπως τον χαρακτηρίζουν τιμήθηκε  για τις διακρίσεις του το 2025, όπου κατέκτησε το 8ο χρυσό μετάλλιο σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Δίπλα του περήφανη για εκείνον ήταν η σύζυγός του, Βασιλική Μιλλούση η κορυφαία αθλήτρια της ενόργανης γυμναστικής.

Συγκινημένος ο Λευτέρης Πετρούνιας ανέβηκε στη σκηνή και δήλωσε πως είναι τυχερός και ευγνώμων που μετά από τόσα χειρουργεία που έκανε λόγω τραυματισμών αντέχουν ακόμη τα χέρια του: "Είμαι έτοιμος για Λος Άντζελες. Η ομάδα που έχω δίπλα μου, οι κόρες μου, η σύζυγός μου μου δίνουν δύναμη και κουράγιο. Αντέχω ακόμα στο άθλημα. Και από το Λος Άντζελες θέλω να πιστεύω πως θα φύγω με ένα μετάλλιο" δήλωσε χαρακτηριστικά.

Βραβείο πήρε και ο Μανόλο/ φωτογραφία από ndpphoto.gr/ Aνδρέας Νικολαρέας

Βραβείο πήρε και ο Μανόλο/ φωτογραφία από ndpphoto.gr/ Aνδρέας Νικολαρέας

Τιμώμενο πρόσωπο της βραδιάς ήταν και ο Εμμανουήλ Καραλής ο οποίος χάρισε σε όλους τους Έλληνες στιγμές συγκίνησης και περηφάνιας για τις  κορυφαίες επιδόσεις του στο άλμα επί κοντώ.

Εμμανουήλ Καραλής: Η τρυφερή εξομολόγηση για τη σύντροφό του

Ο κορυφαίος αθλητής του Άλμα επί κοντό κατάφερε να πάρει το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου στο Άπελντοορν, ενώ και στο Ανοιχτό πρωτάθλημα του Ανοικτού Στίβου στο Τόκιο (Σεπτέμβριος 2025), με άλμα στα 6,00μ, κατέκτησε το ασημένιο. Και στο  Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου στη Ναντζίνγκ τον Μάρτιο κατέκτησε επίσης το ασημένιο μετάλλιο.

Η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή βράβευσε τους κορυφαίους αθλητές

Ο Κωστής Χατζιδάκις έδωσε βραβείο στον Στέφανο Ντούσκο/  φωτογραφία από ndpphoto.gr/ Aνδρέας Νικολαρέας

Ανάμεσα στους κορυφαίους αθλητές για το 2025 είναι και ο Στέφανος Ντούσκος ο  Έλληνας αθλητής της κωπηλασίας, καθώς τον Σεπτέμβριο του 2025 κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κωπηλασίας στη Σαγκάη. 

Χρυσός ο Στέφανος Ντούσκος στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κωπηλασίας

Κάποιοι από τους κορυφαίους αθλητές του βραβεύτηκαν ήταν οι: Νταουρέν Κουρουγκλίεβ, Κάμερον Μαραμενίδης, Γιώργος Κουγιουμτσίδης, Μαρία Πρεβολαράκη, Άρης Ψαρρός, Εμμανουέλα Κατζουράκη, Ελισάβετ Τελτσίδου, Ζωή Φίτσιου, Μηλένα Κοντού και Στέφανος Δημόπουλος ενώ ανάμεσα στους καλεσμένους ήταν οι: Κώστας Αντετοκούνμπο. Bραβείο πήρε και η Εθνική Ομάδα μπάσκετ ανδρών για το χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, παρουσία του προπονητή Βασίλη Σπανούλη.
 

