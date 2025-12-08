Πετρούνιας - Μιλλούση: Το παραμυθένιο πάρτι που διοργάνωσαν στην κόρη τους

Η μικρή Λένια έσβησε πέντε κεράκια!

Δείτε βίντεο από το εντυπωσιακό πάρτι γενεθλίων
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Στιγμές οικογενειακής ευτυχίας ζουν ο Λευτέρης Πετρούνιας και η Βασιλική Μιλλούση από την ημέρα που έγιναν γονείς, με τις κόρες τους να αποτελούν το κέντρο της ζωής τους και την απόλυτη προτεραιότητά τους.

Γενέθλια Πετρούνια στον Μάστορα- Η τούρτα και οι αγκαλιές με τη Μιλλούση

Το ερωτευμένο ζευγάρι έχει αποκτήσει δύο πανέμορφες και γλυκύτατες κόρες, τη Λένια και τη Σοφία, οι οποίες γεμίζουν την καθημερινότητά τους με χαμόγελα και αγάπη.

Λευτέρης Πετρούνιας - Βασιλική Μιλλούση: Το παραμυθένιο πάρτι για τα 5α γενέθλια της κόρης τους, Λένιας

Λευτέρης Πετρούνιας - Βασιλική Μιλλούση: Το παραμυθένιο πάρτι για τα 5α γενέθλια της κόρης τους, Λένιας

Με αφορμή τα 5α γενέθλια της μεγαλύτερης κόρης τους, οι δύο αθλητές διοργάνωσαν μια ξεχωριστή και άκρως εντυπωσιακή γιορτή, θέλοντας να χαρίσουν στη μικρή τους ένα αξέχαστο πάρτι. Παράλληλα, μοιράστηκαν σχετικά στιγμιότυπα με τους διαδικτυακούς τους φίλους, δημοσιεύοντάς τα στους προσωπικούς τους λογαριασμούς στο Instagram.

Πετρούνιας - Μιλλούση: Κάνουν τον viral χορό του TikTok με τις κόρες τους!

Η ανάρτηση του Λευτέρη Πετρούνια

Όπως βλέπουμε στις φωτογραφίες που ανάρτησαν, οι μικρές Λένια και Σοφία είχαν μεταμφιεστεί σε γοργόνες, αφού η διακόσμηση του πάρτι, αλλά και η εντυπωσιακή τούρτα, ήταν εμπνευσμένες από την Άριελ, την αγαπημένη πριγκίπισσα της εορτάζουσας. Τα χρώματα, τα θαλάσσια στοιχεία και οι λεπτομέρειες δημιούργησαν ένα παραμυθένιο σκηνικό, που ενθουσίασε μικρούς και μεγάλους.

Οι μικρές Λένια και Σοφία ποζάρουν με την πριγκίπισσα Άριελ

Οι μικρές Λένια και Σοφία ποζάρουν με την πριγκίπισσα Άριελ

Σε ένα από τα στιγμιότυπα, ο Λευτέρης Πετρούνιας κρατά στην αγκαλιά του την 5χρονη κόρη του και λάμπει από ευτυχία. Ο «βασιλιάς των κρίκων» και η σύζυγός του φρόντισαν μάλιστα να εμφανιστεί η ίδια η Άριελ στο πάρτι, προκαλώντας τον ενθουσιασμό στις κορούλες τους, οι οποίες δεν σταματούσαν να χαμογελούν και να διασκεδάζουν.

«Η μικρή μου γοργόνα έχει γενέθλια. Το λουκουμάκι μας είναι 5 ετών πλέον! Πόση αγάπη να χωρέσει η καρδιά μας;», έγραψε ο Λευτέρης Πετρούνιας στην ανάρτησή του, μη μπορώντας να κρύψει το πόσο περήφανος πατέρας αισθάνεται.

Αν κι έχει ανέβει αμέτρητες φορές στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου, καταρρίπτοντας το ένα ρεκόρ μετά το άλλο, γνωρίζει καλά πως κανένα μετάλλιο δεν μπορεί να συγκριθεί με τη χαρά, τη συγκίνηση και την πληρότητα που νιώθει όταν βρίσκεται κοντά στις γυναίκες της ζωής του.

 

