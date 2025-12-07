Μαρία Κορινθίου: Ο Γιώργος Καραθανάσης της έκανε ένα δώρο για... φάγωμα!

Η πιο γλυκιά μουσουδίτσα που είδατε ποτέ

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
07.12.25 , 18:56 Τρόλεϊ: «Ξηλώθηκε» το δίκτυο ηλεκτροδότησης στον Πειραιά
07.12.25 , 17:38 Μαρία Κορινθίου: Ο Γιώργος Καραθανάσης της έκανε ένα δώρο για... φάγωμα!
07.12.25 , 17:14 «Καμπάνα» Μπενίτεθ σε κορυφαίο όνομα του ΠΑΟ! Τον τελειώνει πριν τον Γενάρη
07.12.25 , 17:03 Μπλόκο Νίκαιας: Κλείνουν και τους παράδρομους οι αγρότες στη Λάρισα
07.12.25 , 16:43 Aυτό είναι το γλυκό που μειώνει την αρτηριακή πίεση
07.12.25 , 16:30 Γαρυφαλλιά Καληφώνη: «Δε θα πήγαινα ποτέ στην εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα»
07.12.25 , 15:44 Θεσσαλονίκη: «Τρέχα ο μπαμπάς παθαίνει εγκεφαλικό»
07.12.25 , 15:26 Χατζίδου - Παύλου: Το χριστουγεννιάτικο γλυκό που έφτιαξαν με το Μελιτάκι!
07.12.25 , 15:00 TractioN: Πώς τα πήγε στο Parking Challenge η Χριστίνα Κοντοβά;
07.12.25 , 14:27 Ουκρανία: «Είμαστε πολύ κοντά σε συμφωνία ειρήνης»
07.12.25 , 14:22 TractioN: Η σχεδιάστρια Χριστίνα Κοντοβά οδήγησε στην εκπομπή
07.12.25 , 14:01 Σίσσυ Χρηστίδου: «Δέχομαι να προλογίσω αφιλοκερδώς το βιβλίο του Λιάγκα»
07.12.25 , 13:35 Μπέττυ Μαγγίρα: «Ανέχτηκα ένα πρόσωπο δίπλα μου, το προωθούσε το κανάλι»
07.12.25 , 13:33 Ζάκυνθος: Αυτός είναι ο 2χρονος Λίο που τον κατασπάραξε το πίτμπουλ
07.12.25 , 13:11 Καιρός: Χριστούγεννα με κρύο, βροχή και χιόνια στα βουνά
Τζένη Μπαλατσινού: Η χριστουγεννιάτικη διακόσμηση που εντυπωσιάζει
Έρχεται η πρώτη φρεγάτα Belharra – Τι λέει το πλήρωμα σε βίντεο
Καινούργιου: Η κομψή εμφάνιση της εγκυμονούσας, με την αγαπημένη της Hermès
Αυστρία: Άφησε την κοπέλα του στο βουνό και πέθανε από το κρύο
Διαδρομή Αθήνα – Θεσσαλονίκη: Τα πέντε μπλόκα και οι παρακάμψεις
«Ποτάμια» πάλι δρόμοι του Μοσχάτου – Έργο «φάντασμα» από το 2002!
Έχεις μήλα; Φτιάξε νόστιμες και υγιεινές συνταγές
Μαρία Κορινθίου: Ο Γιώργος Καραθανάσης της έκανε ένα δώρο για... φάγωμα!
Ναταλία Λιονάκη: «Αγωνία για την αδελφή Φεβρωνία, αν υπάρχει θέμα υγείας»
Ζάκυνθος: Αυτός είναι ο 2χρονος Λίο που τον κατασπάραξε το πίτμπουλ
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: Φωτογραφίες Instagram
Δείτε τα super cute insta stories της Μαρίας Κορινθίου
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Εδώ και μερικούς μήνες η Μαρία Κορινθίου είναι σε σχέση με τον επιχειρηματία Γιώργο Καραθανάση και δεν έχει κανέναν λόγο να το κρύβει!

Μαρία Κορινθίου: Ρομαντική απόδραση στους Δελφούς με τον Γιώργο Καραθανάση

«Είμαι καλά και δε θέλω να κρύβομαι καθόλου. Είχε διεκδικητικότητα. Πολύ. Είναι αυθεντικός άνθρωπος, στιβαρός, ξέρει ποιος είναι. Βλέπεις έναν άνθρωπο σίγουρο για τον εαυτό του και αυτό είναι πολύ σημαντικό για εμένα. Είναι δυνατός άνθρωπος. Αυτό με κέρδισε, δεν μπορώ να το εξηγήσω», είχε αναφέρει η Μαρία Κορινθίου, μιλώντας στο Χαμογέλα και πάλι για τον νέο της σύντροφο.

Η Μαρία Κορινθίου με την πανέμορφη Νάλα!

Η Μαρία Κορινθίου με την πανέμορφη Νάλα! /Φωτογραφία Instagram

Ο επιχειρηματίας που λατρεύει να της κάνει δώρα, αυτά τα Χριστούγεννα της ετοίμασε μια πολύ ξεχωριστή έκπληξη. Όπως είδαμε σε ανάρτηση που έκανε η Μαρία Κορινθίου στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, της χάρισε ένα αξιολάτρευτο κουταβάκι, με μια μουσουδίτσα για... φάγωμα! 

Μαρία Κορινθίου: «Στον Γιώργο με γοητεύουν πολλά. Είναι αρσενικό»

Η ανάρτηση της Μαρίας Κορινθίου

«Το δεύτερο δώρο μου για τα Χριστούγεννα. Νάλα», σημείωσε η Μαρία Κορινθίου στη λεζάντα της ανάρτησής της, ενώ έκανε tag και τον εκλεκτό της καρδιάς της, Γιώργο Καραθανάση.

Καλύτερο δώρο από τη Νάλα δε θα μπορούσε να υπάρξει!

Καλύτερο δώρο από τη Νάλα δε θα μπορούσε να υπάρξει! /Φωτογραφία Instagram

Σίγουρα τόσο η Μαρία Κορινθίου που δεν έχει κρύψει την αγάπη της για τα σκυλάκια και τα γατάκια, όσο κι η κόρη της Ισμήνη Αϊβάζη, θα χαρούν όσο τίποτε άλλο την έλευση της όμορφης Νάλα στη ζωή τους!

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
MΑΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥ
 |
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ
 |
ΙΣΜΗΝΗ ΑΪΒΑΖΗ
 |
ΓΚΟΣΙΠ ΝΕΑ & CELEBRITIES
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top