Μαρία Κορινθίου: Ο Γιώργος Καραθανάσης της έκανε ένα δώρο για... φάγωμα!

Εδώ και μερικούς μήνες η Μαρία Κορινθίου είναι σε σχέση με τον επιχειρηματία Γιώργο Καραθανάση και δεν έχει κανέναν λόγο να το κρύβει!

«Είμαι καλά και δε θέλω να κρύβομαι καθόλου. Είχε διεκδικητικότητα. Πολύ. Είναι αυθεντικός άνθρωπος, στιβαρός, ξέρει ποιος είναι. Βλέπεις έναν άνθρωπο σίγουρο για τον εαυτό του και αυτό είναι πολύ σημαντικό για εμένα. Είναι δυνατός άνθρωπος. Αυτό με κέρδισε, δεν μπορώ να το εξηγήσω», είχε αναφέρει η Μαρία Κορινθίου, μιλώντας στο Χαμογέλα και πάλι για τον νέο της σύντροφο.

Η Μαρία Κορινθίου με την πανέμορφη Νάλα! /Φωτογραφία Instagram

Ο επιχειρηματίας που λατρεύει να της κάνει δώρα, αυτά τα Χριστούγεννα της ετοίμασε μια πολύ ξεχωριστή έκπληξη. Όπως είδαμε σε ανάρτηση που έκανε η Μαρία Κορινθίου στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, της χάρισε ένα αξιολάτρευτο κουταβάκι, με μια μουσουδίτσα για... φάγωμα!

Η ανάρτηση της Μαρίας Κορινθίου

«Το δεύτερο δώρο μου για τα Χριστούγεννα. Νάλα», σημείωσε η Μαρία Κορινθίου στη λεζάντα της ανάρτησής της, ενώ έκανε tag και τον εκλεκτό της καρδιάς της, Γιώργο Καραθανάση.

Καλύτερο δώρο από τη Νάλα δε θα μπορούσε να υπάρξει! /Φωτογραφία Instagram

Σίγουρα τόσο η Μαρία Κορινθίου που δεν έχει κρύψει την αγάπη της για τα σκυλάκια και τα γατάκια, όσο κι η κόρη της Ισμήνη Αϊβάζη, θα χαρούν όσο τίποτε άλλο την έλευση της όμορφης Νάλα στη ζωή τους!