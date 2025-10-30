Μαρία Κορινθίου: Ρομαντική απόδραση στους Δελφούς με τον Γιώργο Καραθανάση

Oι φωτογραφίες που δημοσίευσε η ηθοποιός

Πηγή: Φωτογραφίες Instagram
Δείτε βίντεο της Μαρίας Κορινθίου από την εξόρμησή της στο Καρπενήσι
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Μια ξεχωριστή εξόρμηση έκαναν η Μαρία Κορινθίου κι ο σύντροφός της, Γιώργος Καραθανάσης, επιλέγοντας την περιοχή των Δελφών.

Το ζευγάρι μοιράστηκε στο Instagram στιγμιότυπα από τη βόλτα τους ανάμεσα στα αρχαία μνημεία, με την ηθοποιό να δείχνει ιδιαίτερα ενθουσιασμένη.

Μαρία Κορινθίου: Τα χαρακτηριστικά που την κέρδισαν στον Γιώργο Καραθανάση

Στην ανάρτησή της στάθηκε στην ιστορική σημασία του Μαντείου των Δελφών, το οποίο χαρακτήρισε «το γνωστότερο μαντείο της Αρχαίας Ελλάδας», αφιερωμένο στον θεό Απόλλωνα.

Μαρία Κορινθίου: Ρομαντική απόδραση στους Δελφούς με τον Γιώργο Καραθανάση

Όπως έγραψε: «Δελφοί. Το Μαντείο των Δελφών, το γνωστότερο μαντείο της Αρχαίας Ελλάδας, αφιερωμένο στον θεό Απόλλωνα, το θεό του ήλιου και του φωτός που κατοικούσε μέσα στο ιερό του φυτό, τη δάφνη, ο οποίος με το τόξο και τα βέλη του, σκότωσε τον δράκο Πύθωνα και λατρεύτηκε από όλους και φυσικά η Πυθία ως αρχιερέα του τόπου και η μόνη που επικοινωνούσε με τον Απόλλωνα. 

Μαρία Κορινθίου: «Στον Γιώργο με γοητεύουν πολλά. Είναι αρσενικό»

Και ύστερα το γνωστό και υπέροχο θέατρο των Δελφών, προς τιμή στο θεό Διόνυσο, το θεό του θεάτρου καθώς αφιερώθηκαν οι Δελφοί και στον ίδιο. Και ο ομφαλός της γης, δεσπόζει εκεί ακόμα, για να μας θυμίζει πως το κέντρο της γης ήτανε αυτός ο σπουδαίος τόπος».

Η ανάρτηση της Μαρίας Κορινθίου

Στο ίδιο post έγινε και το… tag που δεν πέρασε απαρατήρητο: στη φωτογραφία φαίνεται πως μαζί της ήταν ο Γιώργος Καραθανάσης, με τον οποίο η ηθοποιός είναι το τελευταίο διάστημα ζευγάρι και οι δυο τους δείχνουν να απολαμβάνουν χαλαρές στιγμές.

