Μαρία Κορινθίου: Τα χαρακτηριστικά που την κέρδισαν στον Γιώργο Καραθανάση

«Ξαναβρήκα το μικρό παιδί μέσα μου»

Η Μαρία Κορινθίου στο Χαμογέλα και Πάλι
Η Μαρία Κορινθίου ζει μια από τις πιο ευτυχισμένες περιόδους της ζωής της, μιας και τους τελευταίους μήνες έχει βρει τον έρωτα στο πρόσωπο του Γιώργου Καραθανάση.

Το ερωτευμένο ζευγάρι ζει μια όμορφη και γεμάτη αγάπη περίοδο στη ζωή του.

«Παρόλο που μίλησα ανοιχτά, δε θέλησα να αποκαλύψω όλα τα στοιχεία, γιατί εκείνος προέρχεται από έναν διαφορετικό χώρο. Λίγο διστάζω… Είναι γνωστός επιχειρηματίας, αλλά όλη αυτή η δημοσιότητα που έχουμε επιλέξει να ζούμε, απαιτεί να βρούμε τις σωστές ισορροπίες», είπε καλεσμένη στην εκπομπή Χαμογέλα και Πάλι.

«My Love»: Μαρία Κορινθίου – Γιώργος Καραθανάσης: Ερωτευμένοι στην Ιταλία

«Ένιωσα ότι ανοίγω ένα νέο κεφάλαιο στη ζωή μου και, όταν ρωτήθηκα, χωρίς να θέλω να κρυφτώ, απάντησα “ναι”, γιατί βρίσκομαι σε ένα όμορφο στάδιο της ζωής μου. Κάποιοι βιάστηκαν να πουν πως αναιρώ το παρελθόν μου, αλλά η αλήθεια είναι διαφορετική. Το πιο συγκινητικό είναι τα μηνύματα που λαμβάνω από γυναίκες που παίρνουν δύναμη από όσα μοιράζομαι μικρές στιγμές που δείχνουν πόσο σημαντικό είναι να στηρίζουμε ο ένας τον άλλον», πρόσθεσε η όμορφη ηθοποιός.

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στα  χαρακτηριστικά του αγαπημένου της που την κέρδισαν: «Είμαι καλά και δε νιώθω την ανάγκη να κρύβομαι. Αυτό που μου τράβηξε την προσοχή ήταν η δυναμική του διεκδικητικότητα. Είναι αυθεντικός, στιβαρός, ξέρει ποιος είναι. Βλέπεις έναν άνθρωπο σίγουρο για τον εαυτό του, κάτι που για μένα έχει μεγάλη αξία. Είναι δυνατός και αυτό ήταν που με κέρδισε δεν μπορώ να το περιγράψω με λόγια.»

Μαρία Κορινθίου: «Στον Γιώργο με γοητεύουν πολλά. Είναι αρσενικό»

Όσον αφορά τη δημοσιότητα και το πώς ο σύντροφός της, ο Γιώργος Καραθανάσης, διαχειρίζεται τα όσα γράφονται, εξήγησε πως δεν έχει πρόβλημα με την έκθεση, απλώς δεν το επιθυμεί.

 

Μάλιστα, περιέγραψε πώς αυτή η σχέση έχει επηρεάσει την ίδια σε ψυχικό επίπεδο: «Ξαναθυμήθηκα το μικρό Μαράκι μέσα μου. Αναγεννήθηκε εκείνο το παιδί που κρύβουμε βαθιά  όχι το ανέμελο, αλλά την αγνότητα και την παιδικότητα που συχνά καταπνίγουμε γιατί θεωρούμε πως η έκφραση συναισθημάτων είναι σημάδι ευαλωτότητας. Όταν κάποιος αγγίζει την καρδιά σου και σε μαλακώνει, τότε ξαναβγαίνει αυτό το κομμάτι του εαυτού μας που τόσο πολύ έχουμε κρύψει.»

Η αντίδραση της κόρης της, Ισμήνης, για τον νέο της σύντροφο

Όσο για το πώς έχει προσαρμοστεί η Ισμήνη στη νέα πραγματικότητα, ανέφερε με θαυμασμό: «Είμαι πολύ τυχερή γιατί η Ισμήνη είναι πιο ώριμη ακόμα και από εμάς. Ο τρόπος που λειτουργεί ο εγκέφαλός της είναι τόσο μεθοδικός και οργανωμένος που δεν έχω κανένα λόγο να τη φοβάμαι. Μου δίνει δύναμη σε πολλά πράγματα. Είναι ένα σπουδαίο πλάσμα που καθημερινά με εκπλήσσει με τον τρόπο που σκέφτεται και διαμορφώνει τα πράγματα στο μυαλό της.»

 

MΑΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ
ΧΑΜΟΓΕΛΑ ΚΑΙ ΠΑΛΙ
ΓΚΟΣΙΠ ΝΕΑ & CELEBRITIES
