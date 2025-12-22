Καιρός: Βροχερά Χριστούγεννα και παγωμένη Πρωτοχρονιά

Διπλό κύμα κακοκαιρίας θα «χτυπήσει» τη χώρα μας μέσα στα Χριστούγεννα, με αρκετές βροχές και καταιγίδες, ενώ τα πρώτα στοιχεία δείχνουν πως και την Πρωτοχρονιά θα επικρατήσει βαρυχειμωνιά.

Δείτε καθημερινά την πρόγνωση του καιρού από το Star, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ)

Σύμφωνα με το μετεωρολόγο Κλέαρχο Μαρουσάκη ένα βαρομετρικό χαμηλό από την κεντρική Μεσόγειο θα επιδεινώσει τον καιρό στη χώρα μας, φέρνοντας βροχές και καταιγίδες. Η κορύφωση αυτής της επιδείνωσης αφορά κυρίως στο διήμερο Τετάρτη και Πέμπτη.

Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του το βράδυ της Τρίτης 23 Δεκεμβρίου αναμένεται το πρώτο κύμα της κακοκαιρίας και το δεύτερο θα ακολουθήσει το βράδυ της Τετάρτης με ένταση στα δυτικά.

Όσον αφορά στον καιρό της Πρωτοχρονιάς, ο Κλέαρχος Μαρουσάκης σημειώνει ότι το κρύο φαίνεται να είναι πιο έντονο, με μια μικρή επιφύλαξη για το αν θα σημειωθούν χιονοπτώσεις.

Από την πλευρά του ο Σάκης Αρναούτογλου αναφέρει πως την παραμονή των Χριστουγέννων ο καιρός θα είναι άστατος στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, ενώ ανήμερα τα Χριστούγεννα αναμένονται βροχές κυρίως στη βόρεια Ελλάδα, αλλά και στην υπόλοιπη χώρα.

Από την Παρασκευή, τα φαινόμενα θα υποχωρήσουν σχεδόν παντού. Τοπικές βροχές θα επιμείνουν στη Θεσσαλία, τις Σποράδες, την ανατολική Στερεά και τα Επτάνησα.

Την Πρωτοχρονιά όμως, σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, από τα βόρεια αναμένονται ψυχρές αέριες μάζες. Στις 28 με 29 του μήνα δεν αποκλείεται να περάσει γρήγορα από τη χώρα ένα ψυχρό μέτωπο, το οποίο μπορεί να φέρει χιονοπτώσεις ακόμη και σε περιοχές με χαμηλότερο υψόμετρο.

Ο καιρός σήμερα

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, νεφώσεις με τοπικές βροχές αναμένονται στην ανατολική Αττική και στα νησιά του Ιονίου. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ανατολικοί-νοτιοανατολικοί και στα ανατολικά βόρειοι-βορειοανατολικοί, 3 με 5 και στα πελάγη τοπικά 6 μποφόρ.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη και πιθανώς στα δυτικά ηπειρωτικά και τη Θεσσαλία να σχηματιστεί κατά τόπους ομίχλη.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα βόρεια τους 14 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 16 με 17 και στη νότια νησιωτική χώρα τους 18 βαθμούς Κελσίου.

Καιρός: Αναλυτική πρόγνωση

Αττική

Καιρός: Νεφώσεις κατά περιόδους αυξημένες με ασθενείς τοπικές βροχές κυρίως στα ανατολικά και βόρεια. Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 4 και στα ανατολικά έως 5 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 10 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη

Καιρός: Λίγες νεφώσεις. Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 04 έως 14 βαθμούς Κελσίου

Μακεδονία – Θράκη

Καιρός: Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες. Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 4 και στα ανατολικά 4 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 02 έως 14 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

Νησιά Ιονίου – Ήπειρος – Δυτική Στερεά – Δυτική Πελοπόννησος

Καιρός: Νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με σποραδικές βροχές στο Ιόνιο. Άνεμοι: Ανατολικοί νοτιοανατολικοί 4 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 07 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 4 με 6 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλία – Ανατολική Στερεά – Εύβοια – Ανατολική Πελοπόννησος

Καιρός: Νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με σποραδικές βροχές. Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 5 και στα νότια τοπικά έως 6 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 08 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 3 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

Κυκλάδες – Κρήτη

Καιρός: Νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με σποραδικές βροχές και κυρίως στην Κρήτη μεμονωμένες καταιγίδες. Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 11 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα

Καιρός: Στα Δωδεκάνησα νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με σποραδικές βροχές κυρίως στα νότια. Άνεμοι: Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου βορειοανατολικοί 4 με 5 και στα βόρεια τοπικά 6 μποφόρ. Στα Δωδεκάνησα από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 14 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 3 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΡΙΤΗ 23-12-2025

Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με λίγες τοπικές βροχές κυρίως τις πρωινές ώρες στην ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Από το απόγευμα στο Ιόνιο οι βροχές θα ενταθούν και βαθμιαία θα επεκταθούν και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά (πλην της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης), χιόνια θα πέσουν στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά ορεινά και τις βραδινές ώρες στα νησιά του Ιονίου θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς τοπικά ισχυρές.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν ανατολικοί νοτιοανατολικοί 4 με 6 και βαθμιαία στο Ιόνιο έως 7 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ, βαθμιαία θα στραφούν σε ανατολικούς νοτιοανατολικούς 3 με 4 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα φτάσει στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο τους 10 με 14 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα τους 15 με 18 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 24-12-2025 (ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ)

Στο Ιόνιο και τα δυτικά ηπειρωτικά αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες πιθανώς κατά τόπους ισχυρές. Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Από το απόγευμα τα φαινόμενα θα ενταθούν στα βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο. Χιόνια θα πέσουν στα ηπειρωτικά ορεινά, κυρίως στα βορειοδυτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα βόρεια από ανατολικές και στην υπόλοιπη χώρα από νότιες διευθύνσεις, 3 με 5 και στο Ιόνιο και το βόρειο Αιγαίο έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα νότια.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 25-12-2025 (ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ)

Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές σχεδόν σε όλη τη χώρα. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στο Ιόνιο, το βόρειο και ανατολικό Αιγαίο. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά, κυρίως στα βόρεια.

Οι άνεμοι στα βόρεια θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 και στο βόρειο Αιγαίο έως 6 με 7 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα θα πνέουν νότιοι νοτιοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26-12-2025

Άστατος καιρός, με κατά τόπους αυξημένες νεφώσεις και βροχές κυρίως στα ανατολικά ηπειρωτικά, την Εύβοια και τις Σποράδες. Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ανατολικοί νοτιοανατολικοί και στα ανατολικά βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 και στα πελάγη τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση.